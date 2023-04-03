Что известно о Дарье Треповой, которую подозревают в убийстве военкора Татарского?
Российские СМИ сообщили о задержании подозреваемой в гибели блогера Владлена Татарского
03 апреля 2023, 14:26, Анастасия Бичакова
В Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщили российские СМИ, но официального подтверждения правоохранительных органов пока нет.
Накануне Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Что известно о подозреваемой и как она может быть причастна к смерти блогера – в материале amic.ru.
Кого обвиняют в убийстве Владлена Татарского?
Источник "Интерфакса" утверждает, что в гибели Владлена Татарского подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову 1997 года рождения. По информации собеседника, её доставили к следователю. По данным Telegram-канала 112, силовики провели в её квартире обыски.
По словам очевидцев, подозреваемая пронесла в кафе на Университетской набережной коробку с бюстом Татарского, в который якобы было вмонтировано взрывное устройство.
Сообщается, что бюст был подарен Владлену Татарскому, который встречался в заведении с подписчиками. Мужчина погиб при взрыве накануне, 2 апреля.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:32
Дарью Трепову объявили в федеральный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
"Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в базе.
Обновлено в 15:15
Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге — СК РФ.
Источник "Интерфакса" утверждал, что её задержали ранее. Но, по информации Telegram-канала Shot на 14:33, обвиняемая добралась до съемной квартиры, переоделась и в новом образе покинула район преступления.
Что об обвиняемой в убийстве Татарского говорит её подруга?
Подруга подозреваемой Юлия рассказала "Московскому комсомольцу", что Дарья приехала в Санкт-Петербург в пятницу, 31 марта. Девушка арендовала жильё на 4-й линии Васильевского острова.
По словам Юлии, обвиняемая привезла с собой чемодан с вещами и почти весь вечер находилась за компьютером. По версии подруги, Дарья работала.
Юлия предлагала девушке встретиться в один из вечеров. Она побывала в гостях у Дарьи накануне трагедии.
В последний раз Дарья Трепова написала близким примерно в 20:00. Юлия прочитала новость о взрыве и сразу попыталась связаться с девушкой.
Та ответила не сразу. Но через некоторое время последовал "эмоциональный и даже истерический ответ", что "её подставили". Затем чат был удалён, и подозреваемая больше не выходила на связь.
Что известно об обвиняемой Дарье Треповой и чем она занималась?
По словам друзей Дарьи Треповой, её отец скончался, когда она училась в старших классах школы. Мать девушки встретила другого мужчину и сейчас находится в декретном отпуске.
Дарья сдала ЕГЭ на высокие баллы (100 баллов из 100 по русскому языку) и поступила на медицинский факультет СПбГУ. Позже она работала в стоматологиях, пыталась найти себя как модель, но в итоге трудилась дизайнером.
"На фрилансе далеко не уедешь, работала она ещё в магазине винтажных вещей администратором", – поделился приятель Дарьи.
Знакомые вспоминают, что обвиняемая жила скромно и иногда брала машину матери.
Когда протестные настроения в обществе были на пике, она начала ходить на встречи оппозиционеров и у неё начали "возникать вопросы к режиму".
После начала СВО Дарью и её супруга задерживали за участие в оппозиционном митинге. А когда объявили мобилизацию, Рылов покинул Россию.
Знакомый Дарьи подчёркивает, что она хотела уехать из России, но не могла это сделать.
По информации другого знакомого Дарьи, она всё-таки жила полгода в Грузии, но вернулась, когда закончились деньги.
Как сообщил источник, установлено, что Дарья арендовала в Москве квартиру в районе станции метро "Медведково". По отзывам друзей, которые у неё бывали в гостях, Трепова уже чувствовала себя более свободно в финансовом плане.
Из открытых источников следует, что Дарья Трепова 9 марта открыла ИП с основным ОКВЭДом "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Доверенному лицу она демонстрировала сайт с аксессуарами и одеждой.
14:32:17 03-04-2023
Дарья решила вопрос с питанием и проживанием надолго. Лет в 40-45 выйдет, продолжит скакать с хохлами.
14:33:57 03-04-2023
На,милая.подари это одному человеку.Вот тебе место и время.А то ещё бывает:возьми эту пухленькую детскую игрушку на самолёт.
14:54:53 03-04-2023
"На,милая.подари это одному человеку.Вот тебе место и время.А то ещё бывает:возьми эту пухленькую детскую игрушку на самолёт." --- Гость, да это отмазки. Вы лично будете кому-то незнакомому передавать что-то от незнакомого вам человека?
15:55:23 03-04-2023
Гость, я нет.И отмазывать не собираюсь.Просто разве такое невозможно?
16:00:15 03-04-2023
Крымский мост взорвали,используя подобную схему.Но в огромных масштабах и используя слежение из космоса... Хотя сами украинцы спутников не имеют...
16:24:08 03-04-2023
Несколько лет назад смотрел по американской телевизионной сети National Geographic английский документальный сериал The Real Hustle (Настоящие аферисты).В одной из серии одна изящная англичанка на отдыхе в Испании присаживается за столик к молодым людям.В ходе завязавшегося разговора узнаёт, что один из них завтра летит в Англию.Она оживляется и просит передать привет знакомым в виде игрушки.Вместе заходят в магазин и она на его глазах покупает тамошнюю плюшевую детскую игрушку.Тот прилетает в Англию,идёт по указанному адресу и отдаёт игрушку.Мужчина благодарит,принимает её,разрезает у того на глазах и вытаскивает пакет с порошком.Тот вытаращивает глаза и в ужасе убегает.Дело в том, что третий ( в данном случае аферист)втихаря подменил в испанском магазине плюшевую игрушку.А звали тех троих Алекс, Пол и Джесс.Вот такая вот комбинация.А вы говорите...
16:32:36 03-04-2023
Несколько лет назад смотрел по американской телевизионной сети National Geographic английский документальный сериал The Real Hustle (Настоящие аферисты).
------- попробуйте сейчас у нас в Барнауле на ЖД вокзал зайти. всю мелочь из карманов вынул. ключи от дома и от машины выложил. телефон аналогично. но рамка свистит. говорю у меня из металла осталось, только кнопки на пуховике, молния на джинсах с пуговицей и заклепками, пряжка ремня и железяки через которые шнурки на ботинках продеты. пряжку ремня попросили руками закрыть и только тогда прошел спокойно... а на самолетах у нас еще с 2008 намного сильнее раздевали.. так что ваш вариант, это только кино...
17:04:10 03-04-2023
Гость, ну вы же пишете только лишь о железе...А жидкость, а порошок.Вы просто не совсем в теме,Фома Неверующий.А препараты, которые не сразу действуют на человеческий организм?Их изготавливают в спец лабораториях.Сразу,это только боевой "Новьичок".хотя либерасты в это сразу верят )
17:18:30 03-04-2023
а на самолетах у нас еще с 2008 намного сильнее раздевали.. - рассказываю) Аэропорт Тюмени, стыковка на Москву. Стыковочный рейс уже задерживается, все торопятся. Я звеню. В общем, описывать в подробностях не буду, на итого - меня-то досмотрели, убедились, что ничего нет. А бутылка воды как болталась в пакете, так на нее никто и не глянул даже. Так что... По поводу вокзала - приходит электричка в Новосибирск. Вуаля - выход в город только и исключительно через здание пригородного вокзала, то есть через рамку. Рамки на входе в вокзал две, а вот для просветки багажа дырка одна. И все пятьсот или сколько там человек скапливаются в этом узком горлышке. Толпа, давка, неразбериха - случись что, никто не уйдет живым. Того, кто это придумал именно так, сажать надо. А вы говорите - кино.
17:28:17 03-04-2023
А вы говорите - кино. ----Я не говорю кино. С этой клоунадой я встретился на 3 дня раньше, чем в вышеописанном случае. Супругу отправлял на поезде. Рамку из города прошли относительно спокойно. Даже на пряжку моего ремня не пищала. Но на обратном пути пришлось с перрона идти в город также через рамку... Хотя когда встречал жену, то через подземный переход вышли спокойно на улицу через калитку в решетке... Так что про сажать солидарен... Причем кол, на который сажать, надо брать потолще и поострее затачивать...
17:42:07 03-04-2023
То что у нас много бестолковщины по разным направлением,это признал сам Президент РФ.
19:11:28 03-04-2023
"Просто разве такое невозможно?" --- Гость, ИЗВЕСТИЯ пишут "Стало известно о купленном Треповой авиабилете на дату взрыва в кафе". Смыться хотела, значит знала, что делает.
23:15:06 03-04-2023
Гость, знала конечно.Рисковая баба большую деньгу решила сшибить.Каково теперь будет ей самой,мужу,её матери и сестре...Сама-то она точно сгниет в тюрьме.