Российские СМИ сообщили о задержании подозреваемой в гибели блогера Владлена Татарского

03 апреля 2023, 14:26, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщили российские СМИ, но официального подтверждения правоохранительных органов пока нет.

Накануне Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Что известно о подозреваемой и как она может быть причастна к смерти блогера – в материале amic.ru.

Кого обвиняют в убийстве Владлена Татарского?

Источник "Интерфакса" утверждает, что в гибели Владлена Татарского подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову 1997 года рождения. По информации собеседника, её доставили к следователю. По данным Telegram-канала 112, силовики провели в её квартире обыски.

По словам очевидцев, подозреваемая пронесла в кафе на Университетской набережной коробку с бюстом Татарского, в который якобы было вмонтировано взрывное устройство.

Сообщается, что бюст был подарен Владлену Татарскому, который встречался в заведении с подписчиками. Мужчина погиб при взрыве накануне, 2 апреля.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Обновлено в 14:32 Дарью Трепову объявили в федеральный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России. "Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в базе. Обновлено в 15:15 Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге — СК РФ. Источник "Интерфакса" утверждал, что её задержали ранее. Но, по информации Telegram-канала Shot на 14:33, обвиняемая добралась до съемной квартиры, переоделась и в новом образе покинула район преступления.

Что об обвиняемой в убийстве Татарского говорит её подруга?

Подруга подозреваемой Юлия рассказала "Московскому комсомольцу", что Дарья приехала в Санкт-Петербург в пятницу, 31 марта. Девушка арендовала жильё на 4-й линии Васильевского острова.

По словам Юлии, обвиняемая привезла с собой чемодан с вещами и почти весь вечер находилась за компьютером. По версии подруги, Дарья работала.

Юлия предлагала девушке встретиться в один из вечеров. Она побывала в гостях у Дарьи накануне трагедии.

В последний раз Дарья Трепова написала близким примерно в 20:00. Юлия прочитала новость о взрыве и сразу попыталась связаться с девушкой.

Та ответила не сразу. Но через некоторое время последовал "эмоциональный и даже истерический ответ", что "её подставили". Затем чат был удалён, и подозреваемая больше не выходила на связь.

Что известно об обвиняемой Дарье Треповой и чем она занималась?

По словам друзей Дарьи Треповой, её отец скончался, когда она училась в старших классах школы. Мать девушки встретила другого мужчину и сейчас находится в декретном отпуске.

Дарья сдала ЕГЭ на высокие баллы (100 баллов из 100 по русскому языку) и поступила на медицинский факультет СПбГУ. Позже она работала в стоматологиях, пыталась найти себя как модель, но в итоге трудилась дизайнером.

"На фрилансе далеко не уедешь, работала она ещё в магазине винтажных вещей администратором", – поделился приятель Дарьи.

Знакомые вспоминают, что обвиняемая жила скромно и иногда брала машину матери.

Когда протестные настроения в обществе были на пике, она начала ходить на встречи оппозиционеров и у неё начали "возникать вопросы к режиму".

После начала СВО Дарью и её супруга задерживали за участие в оппозиционном митинге. А когда объявили мобилизацию, Рылов покинул Россию.

Знакомый Дарьи подчёркивает, что она хотела уехать из России, но не могла это сделать.

По информации другого знакомого Дарьи, она всё-таки жила полгода в Грузии, но вернулась, когда закончились деньги.

Как сообщил источник, установлено, что Дарья арендовала в Москве квартиру в районе станции метро "Медведково". По отзывам друзей, которые у неё бывали в гостях, Трепова уже чувствовала себя более свободно в финансовом плане.

Из открытых источников следует, что Дарья Трепова 9 марта открыла ИП с основным ОКВЭДом "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Доверенному лицу она демонстрировала сайт с аксессуарами и одеждой.