НОВОСТИПроисшествия

Что известно о Дарье Треповой, которую подозревают в убийстве военкора Татарского?

Российские СМИ сообщили о задержании подозреваемой в гибели блогера Владлена Татарского

03 апреля 2023, 14:26, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщили российские СМИ, но официального подтверждения правоохранительных органов пока нет.

Накануне Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Что известно о подозреваемой и как она может быть причастна к смерти блогера – в материале amic.ru.

Кого обвиняют в убийстве Владлена Татарского?

Источник "Интерфакса" утверждает, что в гибели Владлена Татарского подозревают жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову 1997 года рождения. По информации собеседника, её доставили к следователю. По данным Telegram-канала 112, силовики провели в её квартире обыски.

По словам очевидцев, подозреваемая пронесла в кафе на Университетской набережной коробку с бюстом Татарского, в который якобы было вмонтировано взрывное устройство.

Сообщается, что бюст был подарен Владлену Татарскому, который встречался в заведении с подписчиками. Мужчина погиб при взрыве накануне, 2 апреля.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

 

Обновлено в 14:32

Дарью Трепову объявили в федеральный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

"Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в базе.

Обновлено в 15:15

Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге — СК РФ.

Источник "Интерфакса" утверждал, что её задержали ранее. Но, по информации Telegram-канала Shot на 14:33, обвиняемая добралась до съемной квартиры, переоделась и в новом образе покинула район преступления.

 

Что об обвиняемой в убийстве Татарского говорит её подруга?

Подруга подозреваемой Юлия рассказала "Московскому комсомольцу", что Дарья приехала в Санкт-Петербург в пятницу, 31 марта. Девушка арендовала жильё на 4-й линии Васильевского острова.

По словам Юлии, обвиняемая привезла с собой чемодан с вещами и почти весь вечер находилась за компьютером. По версии подруги, Дарья работала.

Юлия предлагала девушке встретиться в один из вечеров. Она побывала в гостях у Дарьи накануне трагедии.

В последний раз Дарья Трепова написала близким примерно в 20:00. Юлия прочитала новость о взрыве и сразу попыталась связаться с девушкой.

Та ответила не сразу. Но через некоторое время последовал "эмоциональный и даже истерический ответ", что "её подставили". Затем чат был удалён, и подозреваемая больше не выходила на связь.

Что известно об обвиняемой Дарье Треповой и чем она занималась?

По словам друзей Дарьи Треповой, её отец скончался, когда она училась в старших классах школы. Мать девушки встретила другого мужчину и сейчас находится в декретном отпуске.

Дарья сдала ЕГЭ на высокие баллы (100 баллов из 100 по русскому языку) и поступила на медицинский факультет СПбГУ. Позже она работала в стоматологиях, пыталась найти себя как модель, но в итоге трудилась дизайнером.

"На фрилансе далеко не уедешь, работала она ещё в магазине винтажных вещей администратором", – поделился приятель Дарьи.

Знакомые вспоминают, что обвиняемая жила скромно и иногда брала машину матери.

Когда протестные настроения в обществе были на пике, она начала ходить на встречи оппозиционеров и у неё начали "возникать вопросы к режиму".

После начала СВО Дарью и её супруга задерживали за участие в оппозиционном митинге. А когда объявили мобилизацию, Рылов покинул Россию.

Знакомый Дарьи подчёркивает, что она хотела уехать из России, но не могла это сделать.

По информации другого знакомого Дарьи, она всё-таки жила полгода в Грузии, но вернулась, когда закончились деньги.

Как сообщил источник, установлено, что Дарья арендовала в Москве квартиру в районе станции метро "Медведково". По отзывам друзей, которые у неё бывали в гостях, Трепова уже чувствовала себя более свободно в финансовом плане.

Из открытых источников следует, что Дарья Трепова 9 марта открыла ИП с основным ОКВЭДом "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Доверенному лицу она демонстрировала сайт с аксессуарами и одеждой.

Фото: Владлен Татарский /

Что известно о взрыве в питерском кафе, где проходила встреча с военкором Татарским

По предварительным данным, бомбу в заведение принесла девушка, которую сейчас ищут
НОВОСТИПроисшествия

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Комментарии 13

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Гость

14:32:17 03-04-2023

Дарья решила вопрос с питанием и проживанием надолго. Лет в 40-45 выйдет, продолжит скакать с хохлами.

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Гость

14:33:57 03-04-2023

На,милая.подари это одному человеку.Вот тебе место и время.А то ещё бывает:возьми эту пухленькую детскую игрушку на самолёт.

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Гость

14:54:53 03-04-2023

"На,милая.подари это одному человеку.Вот тебе место и время.А то ещё бывает:возьми эту пухленькую детскую игрушку на самолёт." --- Гость, да это отмазки. Вы лично будете кому-то незнакомому передавать что-то от незнакомого вам человека?

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Гость

15:55:23 03-04-2023

Гость, я нет.И отмазывать не собираюсь.Просто разве такое невозможно?

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Гость

16:00:15 03-04-2023

Крымский мост взорвали,используя подобную схему.Но в огромных масштабах и используя слежение из космоса... Хотя сами украинцы спутников не имеют...

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Гость

16:24:08 03-04-2023

Несколько лет назад смотрел по американской телевизионной сети National Geographic английский документальный сериал The Real Hustle (Настоящие аферисты).В одной из серии одна изящная англичанка на отдыхе в Испании присаживается за столик к молодым людям.В ходе завязавшегося разговора узнаёт, что один из них завтра летит в Англию.Она оживляется и просит передать привет знакомым в виде игрушки.Вместе заходят в магазин и она на его глазах покупает тамошнюю плюшевую детскую игрушку.Тот прилетает в Англию,идёт по указанному адресу и отдаёт игрушку.Мужчина благодарит,принимает её,разрезает у того на глазах и вытаскивает пакет с порошком.Тот вытаращивает глаза и в ужасе убегает.Дело в том, что третий ( в данном случае аферист)втихаря подменил в испанском магазине плюшевую игрушку.А звали тех троих Алекс, Пол и Джесс.Вот такая вот комбинация.А вы говорите...

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Гость

16:32:36 03-04-2023

Несколько лет назад смотрел по американской телевизионной сети National Geographic английский документальный сериал The Real Hustle (Настоящие аферисты).

------- попробуйте сейчас у нас в Барнауле на ЖД вокзал зайти. всю мелочь из карманов вынул. ключи от дома и от машины выложил. телефон аналогично. но рамка свистит. говорю у меня из металла осталось, только кнопки на пуховике, молния на джинсах с пуговицей и заклепками, пряжка ремня и железяки через которые шнурки на ботинках продеты. пряжку ремня попросили руками закрыть и только тогда прошел спокойно... а на самолетах у нас еще с 2008 намного сильнее раздевали.. так что ваш вариант, это только кино...

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Гость

17:04:10 03-04-2023

Гость, ну вы же пишете только лишь о железе...А жидкость, а порошок.Вы просто не совсем в теме,Фома Неверующий.А препараты, которые не сразу действуют на человеческий организм?Их изготавливают в спец лабораториях.Сразу,это только боевой "Новьичок".хотя либерасты в это сразу верят )

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Гость

17:18:30 03-04-2023

а на самолетах у нас еще с 2008 намного сильнее раздевали.. - рассказываю) Аэропорт Тюмени, стыковка на Москву. Стыковочный рейс уже задерживается, все торопятся. Я звеню. В общем, описывать в подробностях не буду, на итого - меня-то досмотрели, убедились, что ничего нет. А бутылка воды как болталась в пакете, так на нее никто и не глянул даже. Так что... По поводу вокзала - приходит электричка в Новосибирск. Вуаля - выход в город только и исключительно через здание пригородного вокзала, то есть через рамку. Рамки на входе в вокзал две, а вот для просветки багажа дырка одна. И все пятьсот или сколько там человек скапливаются в этом узком горлышке. Толпа, давка, неразбериха - случись что, никто не уйдет живым. Того, кто это придумал именно так, сажать надо. А вы говорите - кино.

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Гость

17:28:17 03-04-2023

А вы говорите - кино. ----Я не говорю кино. С этой клоунадой я встретился на 3 дня раньше, чем в вышеописанном случае. Супругу отправлял на поезде. Рамку из города прошли относительно спокойно. Даже на пряжку моего ремня не пищала. Но на обратном пути пришлось с перрона идти в город также через рамку... Хотя когда встречал жену, то через подземный переход вышли спокойно на улицу через калитку в решетке... Так что про сажать солидарен... Причем кол, на который сажать, надо брать потолще и поострее затачивать...

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Гость

17:42:07 03-04-2023

То что у нас много бестолковщины по разным направлением,это признал сам Президент РФ.

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Гость

19:11:28 03-04-2023

"Просто разве такое невозможно?" --- Гость, ИЗВЕСТИЯ пишут "Стало известно о купленном Треповой авиабилете на дату взрыва в кафе". Смыться хотела, значит знала, что делает.

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Гость

23:15:06 03-04-2023

Гость, знала конечно.Рисковая баба большую деньгу решила сшибить.Каково теперь будет ей самой,мужу,её матери и сестре...Сама-то она точно сгниет в тюрьме.

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