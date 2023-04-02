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Что известно о взрыве в питерском кафе, где проходила встреча с военкором Татарским

По предварительным данным, бомбу в заведение принесла девушка, которую сейчас ищут

02 апреля 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: Владлен Татарский / "ВКонтакте"
Фото: Владлен Татарский / "ВКонтакте"

Вечером 2 апреля в кафе на улице Университетской в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент.

Что проходило в кафе в момент взрыва?

По информации телеграм-каналов, вечером в кафе проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Перед началом в заведении собралось несколько десятков человек.

Что взорвалось? 

По информации очевидцев, перед началом мероприятия в кафе пришла девушка, которая принесла с собой статуэтку, предположительно, начинённую взрывчаткой. Она вручила её Татарскому, а военкор поставил фигурку рядом с собой на стол.

Сколько пострадавших?

По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек. Один погибший – Владлен Татарский. На месте работают правоохранители, данные уточняются.

Кто такой Владлен Татарский?

Это военкор, на телеграм-канал которого подписано более 560 тысяч человек. 

Максим Фомин, взявший псевдоним Владлен Татарский, – уроженец Донбасса, пишут СМИ. После 2020 года он переехал в Москву и занялся писательством. 

Последний пост в телеграм-канале Татарского опубликован в 16:00 по московскому времени.


 

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