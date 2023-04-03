По информации источника, подозреваемую доставили к правоохранителям

03 апреля 2023, 09:30, Анастасия Бичакова

Фото: Владлен Татарский / "ВКонтакте"

Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Т. задержали по подозрению в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского, ссылается "Интерфакс" на источник.

По словам собеседника, обвиняемую 1997 года рождения доставили к следователю.

Он утверждает, что девушка принесла в кафе коробку с бюстом Татарского. В него якобы было вмонтировано взрывное устройство.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе на Университетской набережной. Число раненых возросло до 30.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.