Жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского
По информации источника, подозреваемую доставили к правоохранителям
03 апреля 2023, 09:30, Анастасия Бичакова
Фото: Владлен Татарский / "ВКонтакте"
Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Т. задержали по подозрению в убийстве блогера, военного корреспондента Владлена Татарского, ссылается "Интерфакс" на источник.
По словам собеседника, обвиняемую 1997 года рождения доставили к следователю.
Он утверждает, что девушка принесла в кафе коробку с бюстом Татарского. В него якобы было вмонтировано взрывное устройство.
Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока нет.
Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе на Университетской набережной. Число раненых возросло до 30.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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10:38:11 03-04-2023
Бандеровка?
10:38:44 03-04-2023
Молодая. Гитлер югенд
11:30:38 03-04-2023
А вы уверены, что девушка в курсе была того, что в статуэтке взрывчатка, может ее просто попросили передать подарок.
11:37:37 03-04-2023
ее просто попросили передать подарок --- ну она так и будет говорить. Еще надо спросить, чей Крым
11:41:08 03-04-2023
Девчонка врятли причастна. Не стоит сбрасывать со счетов завистников сводящих личные счета.
11:45:35 03-04-2023
Надо всех присутствующих под видеозапись опросить чей Крым, Донецк, Херсон, как они относятся к СВО и как ненавидят бандеровцев. Под детектор лжи и наблюдением психолога. У кого голос дрогнет, проверить получше, может что писал, говорил
11:46:45 03-04-2023
Девчонка врятли причастна----------У нее, пишут, был куплен авиабилет из Пулково на вечерний рейс.
12:05:15 03-04-2023
У нее, пишут, был куплен авиабилет из Пулково на вечерний рейс.**************
Она с мужем бежала в грузию от мобилизации. А потом вернулась в москву и вдруг зажила дорого богато:)
13:41:19 03-04-2023
Дарья Трепова, которая вручила статуэтку, боролась с режимом. У нее был билеты на самолет в Турцию, откуда она планировала улететь на Украину. В ее последних сообщениях в соцсетях она истерила что ее подставили
13:49:26 03-04-2023
У нее был билеты на самолет в Турцию, откуда она планировала улететь на Украину -- точно гитлер югенд
13:53:36 03-04-2023
В ее последних сообщениях в соцсетях она истерила что ее подставили -- так с террористками делают, ей говорят, оставишь пакет и уходи, а потом на пульт наживают, а она еще уйти не успела. Они потом обижаются
14:19:03 03-04-2023
Гость ,пора бы у же всем соблюдать элементарные правила безопасности ,тем более находясь в закрытых помещениях с множеством людей .
14:26:50 03-04-2023
"Дарья Трепова, которая вручила статуэтку, боролась с режимом." --- Гость, вот она идиотка. Посадить в тюрьму за предательство Родины эту крысу.
00:16:39 04-04-2023
Таких тварей предателей своего русского народа надо уничтожать до седьмого колена.