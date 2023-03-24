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Что известно о деле Артёма Усса, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Как сообщают иностранные СМИ, сын красноярского губернатора Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста

24 марта 2023, 11:24, Анастасия Бичакова

Фото: страница Артёма Усса в соцсетях
Фото: страница Артёма Усса в соцсетях

Сын красноярского губернатора Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Ранее бизнесмену предъявили обвинение в перевозке венесуэльской нефти в Китай и Россию через принадлежащую ему компанию.

В чём ещё подозревают Усса-младшего и когда суд решил экстрадировать его в США – в материале amic.ru.

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Правда ли, что суд одобрил экстрадицию Усса в США?

Да, правда. Суд 21 марта одобрил экстрадицию Артёма Усса в США по двум из четырёх пунктов обвинения. В свою очередь, адвокаты бизнесмена обещали обжаловать решение, писал amic.ru.

В Соединённых Штатах Уссу-младшему грозит до 30 лет тюремного заключения, отмечают "Ведомости" со ссылкой на ANSA.

Апелляцию должны рассмотреть в Кассационном суде Италии.

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Когда и как Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста?

По имеющейся информации, Артём Усс вылетел из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолёта. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, сын красноярского губернатора срезал электронный браслет. Соответствующий сигнал сработал 22 марта. Карабинеры прибыли к дому и обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса заперта. А внутри работал телевизор.

Чтобы вскрыть дверь, вызвали спасателей. Сейчас полиция проверяет записи камер наблюдения в ЖК, где жил Усс, а также с улиц рядом.

Как утверждает источник, полиция не исключает, что сбежать Уссу помогли россияне.

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Когда и за что задержали Усса-младшего?

Усса-младшего задержали в миланском аэропорту Мальпенса 17 октября 2022 года по запросу США. Он хотел улететь в Турцию.

Соединённые Штаты считают, что мужчина причастен к нескольким преступлениям.

По версии Вашингтона, вместе с несколькими россиянами Артём Усс приобретал секретные военные технологии через принадлежащую ему немецкую компанию.

Кроме того, речь идёт о микропроцессорах, полупроводниках и прочих компонентах, которые позже применяли в российском оборонном секторе, находящемся под санкциями.

Также в США убеждены, что Усс с его партнёром Юрием Ореховым перевозили сотни миллионов баррелей венесуэльской нефти в РФ и Китай. Утверждается, что для этого они могли использовать как прикрытие гамбургскую компанию NDA GmbH.

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Признал ли Усс вину?

Нет. Усс-младший отрицал вину. После задержания его поместили в тюрьму Бусто-Арсицио (итальянская провинция Варезе).

Адвокат отмечал, что у Артёма Усса есть "деятельность в Италии".

"То есть [бизнесмен] тут не проездом", – сказал он (цитата по "Газете.ру").

Добавим, что в России Усса подозревают в отмывании денег. Его заочно арестовали. Москва направляла следователям из Италии ходатайство о его экстрадиции.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков в конце октября прошлого года заявил, что Кремль осуждает арест Артёма Усса.

"Мы категорически против и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан", – подчеркнул Песков.

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Что о задержании Артёма Усса говорит губернатор Красноярска?

Отец мужчины, губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что дело против его сына политически мотивировано. Об этом он говорил после задержания Усса-младшего.

Глава региона утверждал, что "политический окрас обвинений очевиден".

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средства, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России", – рассуждал в своём Telegram-канале Усс-старший.

Комментарии 8

  • посадить лет на 20 обоих в одну камеру с батенькой.
    24 марта, Гость   Ответить
  • как у нас говорят, Суд разберется, если не виновен отпустят. Вообще судьба всех этих людей мало интересна, как и им наша.
    24 марта, Гость   Ответить
  • А по белому снегу уходил от погони. Человек в телогрейке или просто Усс.=)
    24 марта, Гость   Ответить
  • дай бог поймают
    24 марта, Гость   Ответить
  • дай бог поймают *** Просто почитайте на соседней ветке АМИКа за что американцы хотят его арестовать. Хотя... Если вы из поклонников Овального, то ваше желание станет понятным.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Мне вот по фигу овальные или квадратные. Но вот всяких "талантливых" деточек я бы хотел увидеть вместе с их папиками рядом с овальным за решкой...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Если вы из поклонников Овального, то --- Овальный обманул белых господ с Запада - сел, почему Усс не должен сидеть? У вас есть ответ?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Человек работал на Россию, снабжал армию электроникой. Делал полезное дело. Надеюсь, не поймают. И отец у него человек уважаемый, а дед по отцу - вообще Герой соцтруда, председателем колхоза был. Династия работяг. Генетическая ненависть бездельников к работягам, которая здесь изливается, только подчеркивает никчемность бездельников.
    24 марта, Гость   Ответить
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