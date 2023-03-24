Что известно о деле Артёма Усса, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии
Как сообщают иностранные СМИ, сын красноярского губернатора Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста
24 марта 2023, 11:24, Анастасия Бичакова
Сын красноярского губернатора Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Ранее бизнесмену предъявили обвинение в перевозке венесуэльской нефти в Китай и Россию через принадлежащую ему компанию.
В чём ещё подозревают Усса-младшего и когда суд решил экстрадировать его в США – в материале amic.ru.
Правда ли, что суд одобрил экстрадицию Усса в США?
Да, правда. Суд 21 марта одобрил экстрадицию Артёма Усса в США по двум из четырёх пунктов обвинения. В свою очередь, адвокаты бизнесмена обещали обжаловать решение, писал amic.ru.
В Соединённых Штатах Уссу-младшему грозит до 30 лет тюремного заключения, отмечают "Ведомости" со ссылкой на ANSA.
Апелляцию должны рассмотреть в Кассационном суде Италии.
Когда и как Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста?
По имеющейся информации, Артём Усс вылетел из международного аэропорта Милан-Линате на борту частного самолёта. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, сын красноярского губернатора срезал электронный браслет. Соответствующий сигнал сработал 22 марта. Карабинеры прибыли к дому и обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса заперта. А внутри работал телевизор.
Чтобы вскрыть дверь, вызвали спасателей. Сейчас полиция проверяет записи камер наблюдения в ЖК, где жил Усс, а также с улиц рядом.
Как утверждает источник, полиция не исключает, что сбежать Уссу помогли россияне.
Когда и за что задержали Усса-младшего?
Усса-младшего задержали в миланском аэропорту Мальпенса 17 октября 2022 года по запросу США. Он хотел улететь в Турцию.
Соединённые Штаты считают, что мужчина причастен к нескольким преступлениям.
По версии Вашингтона, вместе с несколькими россиянами Артём Усс приобретал секретные военные технологии через принадлежащую ему немецкую компанию.
Кроме того, речь идёт о микропроцессорах, полупроводниках и прочих компонентах, которые позже применяли в российском оборонном секторе, находящемся под санкциями.
Также в США убеждены, что Усс с его партнёром Юрием Ореховым перевозили сотни миллионов баррелей венесуэльской нефти в РФ и Китай. Утверждается, что для этого они могли использовать как прикрытие гамбургскую компанию NDA GmbH.
Признал ли Усс вину?
Нет. Усс-младший отрицал вину. После задержания его поместили в тюрьму Бусто-Арсицио (итальянская провинция Варезе).
Адвокат отмечал, что у Артёма Усса есть "деятельность в Италии".
"То есть [бизнесмен] тут не проездом", – сказал он (цитата по "Газете.ру").
Добавим, что в России Усса подозревают в отмывании денег. Его заочно арестовали. Москва направляла следователям из Италии ходатайство о его экстрадиции.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков в конце октября прошлого года заявил, что Кремль осуждает арест Артёма Усса.
"Мы категорически против и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан", – подчеркнул Песков.
Что о задержании Артёма Усса говорит губернатор Красноярска?
Отец мужчины, губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что дело против его сына политически мотивировано. Об этом он говорил после задержания Усса-младшего.
Глава региона утверждал, что "политический окрас обвинений очевиден".
"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средства, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России", – рассуждал в своём Telegram-канале Усс-старший.
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