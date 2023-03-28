Три юных курсанта военной академии погибли под Санкт-Петербургом по неизвестным причинам

28 марта 2023, 17:30, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Три молодых курсанта военной академии погибли под Санкт-Петербургом. Об их смерти стало известно 28 марта.

Утром юношам стало плохо, у всех троих пошла пена изо рта. Спасти их не удалось. Что могло стать причиной трагедии и возбуждено ли уголовное дело – в материале amic.ru.

Что известно о гибели курсантов в Ленинградской области?

В селе Сертолово Ленинградской области погибли три курсанта Военной академии связи имени Будённого, сообщил источник "Известий".

Накануне юноши вернулись из увольнения, а вечером были на построении. Позже они ушли в казарму и, как все сослуживцы, легли спать.

Примерно в 07:00 молодым людям стало плохо. У них обнаружили признаки эпилепсии. Им пытались оказать помощь, но это не помогло.

Курсанты мучились полтора часа, уточняет "Царьград". В 08:30 врачи констатировали смерть "неизвестного происхождения", телесные повреждения при визуальном осмотре не выявили. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Откуда были курсанты?

Среди курсантов – уроженцы Владивостока и Нальчика. Они служили в Ленинградской области по контракту с 2022 года.

По информации Telegram-канала "Mash на Мойке", двум из трёх погибших было по 19 лет.

Почему погибли курсанты?

Источник, знакомый с ситуацией, заявил "Фонтанке", что курсанты якобы могли погибнуть после употребления наркотиков. Так ли это на самом деле, установит экспертиза.

Следственные органы ВСУ СК по Западному военному округу возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, накануне стало известно о смерти 22-летней студентки-медика, ставившей инъекции с японским препаратом "Лаеннек". Его используют как гепатопротектор и иммуномодулятор, а иногда – для омоложения.