Что известно о гибели семимесячного ребенка в пассажирском поезде Москва – Чита?
Предварительная причина смерти девочки — грипп
10 января 2024, 10:29, ИА Амител
Поездка из столицы домой закончилась трагедией для многодетной семьи из Омска: вечером 9 января семимесячная девочка умерла в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита. По предварительным данным, ребенок скончался из-за гриппа. Вместе с младенцем заболели мать и двое маленьких братьев. Их госпитализировали в одну из больниц Кунгура. Все, что известно об этом происшествии, рассказываем в нашем материале.
Что известно о гибели семимесячной девочки в поезде?
23-летняя жительница Омска Снежана на зимние каникулы поехала в Москву вместе со своими детьми – сыновьями трех и семи лет и семимесячной дочерью, сообщает aif.ru. Но в столице все они заболели: появился насморк, боль в горле. Уже в поезде у малышки поднялась высокая температура, а когда состав шел по Пермскому краю, девочка потеряла сознание, у нее случилась клиническая смерть.
"На станции (в Кунгуре. – Прим. ред.) поезд стоял около 40 минут. Из соседнего вагона к нам прибежал мужчина и спросил, есть ли медики. С нашей группой ехала одна, она пошла во второй вагон. Но было уже поздно... Потом прибыли реанимация и следователи", – рассказали детали изданию E1.RU пассажиры.
Поездная бригада вызвала медиков на ближайшую станцию в Кунгуре, однако и эти врачи оказались бессильны. Они констатировали смерть ребенка, а взятые анализы подтвердили диагноз – грипп. Он подтвердился также у матери и ее сыновей. Их госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, пишет Baza. Поезд продолжил движение по маршруту.
А другие пассажиры не заразились гриппом?
Пока такой информации нет. Известно, что на железнодорожный вокзал Екатеринбурга было направлено около десятка машин скорой медицинской помощи. Как сообщает в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура, специалисты Роспотребнадзора провели экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний у пассажиров и обработали вагоны.
Согласно данным информагентства "Новый день", тесты на COVID-19 были отрицательными. Медицинские службы подозревают, что вирус гриппа типа А мог распространиться среди пассажиров. Всего было осмотрено 53 человека.
Уральская транспортная прокуратура также проведет проверку на соблюдение санитарных норм и законодательства о защите прав потребителей в данном поезде.
Отметим, что в России уже на протяжении нескольких недель растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Специалисты призывают россиян носить маски и соблюдать дистанцию, ведь чаще всего вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем.
Как ранее сообщал amic.ru, в декабре 2023 года в поезде Тюмень – Адлер в районе Пензенской области у 12-летней девочки поднялась температура до 39 градусов. Она потеряла сознание и так и не пришла в себя, а еще почти 100 детей были госпитализированы. Лишь на следующей станции, уже в Саратовской области, к поезду приехали десятки медиков – всю группу осмотрели и увезли в местную инфекционную больницу. У 55 детей подтвердили грипп А.
10:56:42 10-01-2024
"23-летняя жительница Омска Снежана на зимние каникулы поехала в Москву вместе со своими детьми – сыновьями трех и семи лет и семимесячной дочерью" вот это я понимаю, человек с 15-ти лет знает, зачем звезда нужна... к 23-м годам уже трое детей. молодец девчуля, только детей ещё и сохранить нужно и воспитать
11:23:15 10-01-2024
Надо в поездах обеззараживатели воздуха ставить - это ведь сейчас не проблема, технология отработанная!
11:34:00 10-01-2024
Гость (11:23:15 10-01-2024) Надо в поездах обеззараживатели воздуха ставить - это ведь с... И чем он поможет ?
12:10:55 10-01-2024
Гость (11:23:15 10-01-2024) Надо в поездах обеззараживатели воздуха ставить - это ведь с... Вирусы - не живые. Чем ваш обеззараживатель поможет? С тем-же эффектом можно кучу кирпичей стрептоцидом посыпать
12:42:54 10-01-2024
Просто не нужно таскаться в поездах с маленькими детьми без крайней необходимости.
14:00:06 10-01-2024
Гость (12:42:54 10-01-2024) Просто не нужно таскаться в поездах с маленькими детьми без ... Реклама, как и грипп заразительна - Москва зовет всех. 23 года, ума еще не палата у них свое мировоззрение.
14:03:32 10-01-2024
Гость (12:42:54 10-01-2024) Просто не нужно таскаться в поездах с маленькими детьми без ... Не у всех есть деньги на самолет...
14:54:34 10-01-2024
Гость (14:03:32 10-01-2024) Не у всех есть деньги на самолет...... Да 2/3 направлений поездом равно или дороже чем самолетом + двое-трое суток 3 раза в день надо чем-то питаться, на щелчок пальца цена самолета перекрывается. Не считаю кучи впустую убитого времени
15:40:22 10-01-2024
Гость (14:03:32 10-01-2024) Не у всех есть деньги на самолет...... А что понимает 7месячный ребёнок в праздниках, зачем его таскать и мучить? Да и 4хлетка не сильно понимает. Мамаша просто глупая.
15:38:06 10-01-2024
Получается первого ребёнка родила в 16 лет