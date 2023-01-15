Россиянка сделала фото в непальском самолете за несколько часов до его крушения

Девушка в социальных сетях рассказала подписчикам, что скоро судно взлетит

15 января 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блогер из Москвы Елена Бандуро была в числе пассажиров самолёта, который разбился в Непале. За несколько часов до крушения девушка опубликовала фотографию в социальных сетях, пишет Shot.

Девушка сфотографировалась в салоне лайнера и написала, что летит в Непал. Кроме неё на борту находилась россиянка Виктория Алтунина, а также Юрий и Виктор Лугины.

Напомним, что самолёт АTR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение при взлёте. Местные жители сняли момент авиакатастрофы.

На борту воздушного судна находились 72 человека. По данным местных властей, никто не выжил.