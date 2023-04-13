Лесной пожар бушует в Михайловском районе Алтайского края. 13 лет назад там уже разыгралась жуткая стихия, и пришлось заново отстраивать несколько сотен домов

13 апреля 2023, 18:15, Анастасия Бичакова

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Михайловском районе Алтайского края, в десяти километрах от села Бастан бушует крупный лесной пожар. Он перешёл туда с территории Казахстана, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

Это не первый сильный пожар в Михайловском районе. В 2010 году стихия уже разыгралась в населённых пунктах Неводная, Николаевка и Бастан — сгорели свыше 450 домов и без крова остались более 1 тыс. человек, писал amic.ru.

Рассказываем, что известно о нынешнем пожаре в Михайловском районе.

Что известно о пожаре в Михайловском районе?

Томенко рассказал в четверг 13 апреля, что это первый в этом сезоне крупный пожар в Михайловском районе. По его словам, огонь предположительно, перекинулся туда с территории пограничного региона Казахстана.

"Делаем всё возможное, чтобы не пострадало село Бастан, которое находится в десяти километрах", — написал Губернатор Алтайского края.

По его словам, обстановку осложняет сильный порывистый ветер.

Фото: vk.com/club210818162

Работают ли в Михайловском районе спасатели?

Да. Ранее Томенко сообщил, что 22 спасателя МЧС выехали в Бастан и соседние населённые пункты. Кроме того, на месте работают 35 представителей лесоохраны.

"На данный момент в связи с неблагоприятными погодными условиями в тушении пожара задействованы 82 пожарных и 42 единицы техники (4 автоцистерны, 27 пожарных автомобилей, 8 тракторов, 1 малый лесопожарный комплекс, 1 легковой автомобиль "УАЗ" и 1 вертолет Robinson)", - уточняют в Минприроды Алтайского края.

В настоящее время для ликвидации пожара в лесном массиве используются всё силы и средства. Работает техника КАУ "Боровлянский лесхоз", ООО " ЛЕС СЕРВИС " в достаточном количестве, чтобы держать ситуацию по тушению огня под контролем", - подчеркнул глава Михайловского района Евгений Юрьев в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Минприроды Алтайского края

Сколько человек живут в селе Бастан?

В селе Бастан живут порядка 800 человек.

Есть ли угроза населению?

Нет, угрозы населению в связи с пожаром в Михайловском районе нет, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Что известно о пожаре в Михайловском районе в 2010 году?

В Михайловский район с территории Казахстана 8 сентября 2010 года перешёл трансграничный верховой лесной пожар. Он охватил Неводное, Николаевку и Бастан.

Ущерб от сгоревшего на 10 тыс. гектарах леса составил 17 млрд рублей. Затраты на тушение пожара достигли 37 млн рублей. Пострадали 1131 человек.

Сёла, в том числе Бастан, пришлось реконструировать.