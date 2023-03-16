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Что известно о нападении на подростка, которому воткнули нож в спину в Барнауле

Нож воткнули в спину 16-летнему мальчику во время потасовки у барнаульского ТЦ

16 марта 2023, 11:39, Анастасия Бичакова

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

В Барнауле произошла потасовка между взрослыми и тремя подростками 15 марта. Одному из мальчиков воткнули нож в спину. Такие сообщения появились в соцсетях.

Что известно об инциденте, кому потребовалась медицинская помощь и как это комментируют в СУ СК по Алтайскому краю – в материале amic.ru.

1

Что произошло?

По словам очевидца, накануне, 15 марта, в Барнауле на трёх подростков напали рядом с ТЦ "Бум" (ул. Попова, 86). Одного из них ранили ножом, писал ранее amic.ru.

"Сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – отмечают в соцсетях.

На месте конфликта работали медики скорой помощи.

2

Что говорят в Следственном комитете?

В СУ СК по Алтайскому краю подчёркивают, что пока происшествием занимается полиция. По информации ведомства, медицинская помощь потребовалась двум подросткам.

В Барнауле проверку проводит прокуратура Ленинского района. На контроле – процессуальная проверка. Также дадут оценку органам системы профилактики.

Обстоятельства уточняют. Amic.ru следит за дальнейшим развитием событий.

3

Похожий случай уже был на Алтае?

Да. В селе Новоегорьевское школьник ударил друга ножом в спину на прогулке. Это произошло в ноябре 2022 года.

Мальчик приехал из Новосибирска на каникулы к бабушке и пошёл гулять с другом.

Подростки начали ссориться. Новосибирец воткнул складной нож в спину обидчика. Пострадавшего госпитализировали, у него было пробито лёгкое.

Комментарии 9

  • ... да уж.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Барнаул. город контрастов
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ну так и что произошло то? Просто так подрались?
    16 марта, Гость   Ответить
  • В штафбат на сво этих 30-летних мордоворотов
    16 марта, Гость   Ответить
  • "В штафбат на сво этих 30-летних мордоворотов" НЕ поручусь, что 16-летние были белыми и пушистыми....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 16 летние хорошие парни. Я их учитель. Они ничего не нарушали, никому не хамили и пр.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тем не менее нож в спину воткнули именно 30-летние. А вы тут фигней маетесь, пытаясь ЭТО оправдать. Придите уже в сознание!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас 16 летние подростки могут спровоцировать все, что угодно. Больше чем уверена, что они виноваты.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас 16 летние подростки могут спровоцировать все, что угодно. Больше чем уверена, что они виноваты.
    17 марта, Гость   Ответить
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