Нож воткнули в спину 16-летнему мальчику во время потасовки у барнаульского ТЦ

16 марта 2023, 11:39, Анастасия Бичакова

Фото: flickr.com

В Барнауле произошла потасовка между взрослыми и тремя подростками 15 марта. Одному из мальчиков воткнули нож в спину. Такие сообщения появились в соцсетях.

Что известно об инциденте, кому потребовалась медицинская помощь и как это комментируют в СУ СК по Алтайскому краю – в материале amic.ru.

1 Что произошло? По словам очевидца, накануне, 15 марта, в Барнауле на трёх подростков напали рядом с ТЦ "Бум" (ул. Попова, 86). Одного из них ранили ножом, писал ранее amic.ru. "Сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – отмечают в соцсетях. На месте конфликта работали медики скорой помощи.

2 Что говорят в Следственном комитете? В СУ СК по Алтайскому краю подчёркивают, что пока происшествием занимается полиция. По информации ведомства, медицинская помощь потребовалась двум подросткам. В Барнауле проверку проводит прокуратура Ленинского района. На контроле – процессуальная проверка. Также дадут оценку органам системы профилактики. Обстоятельства уточняют. Amic.ru следит за дальнейшим развитием событий.