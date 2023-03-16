Что известно о нападении на подростка, которому воткнули нож в спину в Барнауле
Нож воткнули в спину 16-летнему мальчику во время потасовки у барнаульского ТЦ
16 марта 2023, 11:39, Анастасия Бичакова
В Барнауле произошла потасовка между взрослыми и тремя подростками 15 марта. Одному из мальчиков воткнули нож в спину. Такие сообщения появились в соцсетях.
Что известно об инциденте, кому потребовалась медицинская помощь и как это комментируют в СУ СК по Алтайскому краю – в материале amic.ru.
Что произошло?
По словам очевидца, накануне, 15 марта, в Барнауле на трёх подростков напали рядом с ТЦ "Бум" (ул. Попова, 86). Одного из них ранили ножом, писал ранее amic.ru.
"Сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – отмечают в соцсетях.
На месте конфликта работали медики скорой помощи.
Что говорят в Следственном комитете?
В СУ СК по Алтайскому краю подчёркивают, что пока происшествием занимается полиция. По информации ведомства, медицинская помощь потребовалась двум подросткам.
В Барнауле проверку проводит прокуратура Ленинского района. На контроле – процессуальная проверка. Также дадут оценку органам системы профилактики.
Обстоятельства уточняют. Amic.ru следит за дальнейшим развитием событий.
Похожий случай уже был на Алтае?
Да. В селе Новоегорьевское школьник ударил друга ножом в спину на прогулке. Это произошло в ноябре 2022 года.
Мальчик приехал из Новосибирска на каникулы к бабушке и пошёл гулять с другом.
Подростки начали ссориться. Новосибирец воткнул складной нож в спину обидчика. Пострадавшего госпитализировали, у него было пробито лёгкое.
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