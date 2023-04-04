Что известно о новом вирусе Хасеки, передающемся от клещей?
Вирус Хасеки передаётся человеку от укуса клеща
04 апреля 2023, 16:14, ИА Амител
В азиатской части России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от укусов клещей, сообщили в проектном офисе национального проекта "Наука и университеты".
Но вирус распространился и в других районах страны. Также Хасеки выявили в Сибири, недалеко от Алтайского края. Что известно о нём и какие у него симптомы – в материале amic.ru.
Когда и где в России впервые выявили Хасеки?
Клещевой вирус Хасеки впервые выявили во Владивостоке в 2011-2012 годах. Правда, тогда его не классифицировали, и долгое время он считался неизвестным.
Более чем через десять лет учёные провели генетический анализ Хасеки.
Для исследования они отобрали архивные образцы сыворотки людей после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки пациентов в Новосибирске.
"Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", – уточнил старший научный сотрудник Центра "Вектор", кандидат биологических наук Михаил Карташов.
Какие симптомы у вируса Хасеки?
На какой вирус похож Хасеки?
По словам экспертов, Хасеки похож на вирус Bole 4, который также переносят клещи. Ранее его обнаружили в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе.
При этом оба патогена относятся к семейству флавивирусов.
Это семейство вирусов, как правило, передающихся членистоногими (клещами и комарами), вызывающих лихорадку Денге, лихорадку Западного Нила, клещевой энцефалит, жёлтую лихорадку и т. д.
Насколько опасен вирус Хасеки?
Инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков объяснил "Аргументам и Фактам", что пока информации о Хасеки недостаточно.
Но в целом флавивирусы, к которым он относится, "довольно опасны и патогенны".
"Достаточно сказать, что к ним относится также клещевой энцефалит, вирус Денге, жёлтая лихорадка и вирусный гепатит С. Вместе с тем все эти вирусы протекают по- разному и различаются по степени тяжести", – сказал специалист.
16:19:17 04-04-2023
какие то все вирусы откуда то , то в птицах, то в свиньях, вот теперь в клещах...