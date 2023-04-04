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Что известно о новом вирусе Хасеки, передающемся от клещей?

Вирус Хасеки передаётся человеку от укуса клеща

04 апреля 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В азиатской части России обнаружили новый вирус Хасеки, передающийся людям от укусов клещей, сообщили в проектном офисе национального проекта "Наука и университеты".

Но вирус распространился и в других районах страны. Также Хасеки выявили в Сибири, недалеко от Алтайского края. Что известно о нём и какие у него симптомы – в материале amic.ru.

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Когда и где в России впервые выявили Хасеки?

Клещевой вирус Хасеки впервые выявили во Владивостоке в 2011-2012 годах. Правда, тогда его не классифицировали, и долгое время он считался неизвестным.

Более чем через десять лет учёные провели генетический анализ Хасеки.

Для исследования они отобрали архивные образцы сыворотки людей после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки пациентов в Новосибирске.

"Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире", – уточнил старший научный сотрудник Центра "Вектор", кандидат биологических наук Михаил Карташов.

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Какие симптомы у вируса Хасеки?

Вирус Хасеки может вызывать лихорадку, длящуюся три-пять дней, а также острый респираторный синдром. Такие симптомы наблюдались у заболевших во Владивостоке.
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На какой вирус похож Хасеки?

По словам экспертов, Хасеки похож на вирус Bole 4, который также переносят клещи. Ранее его обнаружили в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе.

При этом оба патогена относятся к семейству флавивирусов.

Это семейство вирусов, как правило, передающихся членистоногими (клещами и комарами), вызывающих лихорадку Денге, лихорадку Западного Нила, клещевой энцефалит, жёлтую лихорадку и т. д.

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Насколько опасен вирус Хасеки?

Инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков объяснил "Аргументам и Фактам", что пока информации о Хасеки недостаточно.

Но в целом флавивирусы, к которым он относится, "довольно опасны и патогенны".

"Достаточно сказать, что к ним относится также клещевой энцефалит, вирус Денге, жёлтая лихорадка и вирусный гепатит С. Вместе с тем все эти вирусы протекают по- разному и различаются по степени тяжести", – сказал специалист.

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Какие ещё заболевания передаются от клещей?

Клещи могут быть переносчиками клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, клещевого возвратного тифа, туляремии, бабезиоза и пятнистой лихорадки.
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Правда ли, что Хасеки может существовать вместе с другими клещевыми инфекциями?

Да, правда. Хасеки может существовать вместе с другими инфекциями, передающимися от клещей.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 1

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Гость

16:19:17 04-04-2023

какие то все вирусы откуда то , то в птицах, то в свиньях, вот теперь в клещах...

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