Клещевой вирус Хасеки впервые выявили во Владивостоке в 2011-2012 годах. Правда, тогда его не классифицировали, и долгое время он считался неизвестным.

Более чем через десять лет учёные провели генетический анализ Хасеки.

Для исследования они отобрали архивные образцы сыворотки людей после укусов клещей во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки пациентов в Новосибирске.