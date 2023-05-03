Что известно о подрывах железной дороги в Брянской области?
Уже два подрыва железнодорожных путей произошли в Брянской области с начала мая 2023 года
03 мая 2023, 10:24, ИА Амител
Несколько дней подряд, 1 и 2 мая, в Брянской области сообщали о подрывах железнодорожных путей. Предположительно, их причиной были взрывы. В них подозревают диверсантов.
В результате обоих ЧП с рельсов сошли железнодорожные вагоны. Всё, что известно о подрывах к этому часу, собрал amic.ru.
Что за подрывы железнодорожных путей случились в Брянской области 1 и 2 мая?
С начала мая 2023 года в Брянской области произошло два подрыва железнодорожных путей.
В результате одного из них утром 1 мая с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового состава, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
При этом в РЖД сообщали об одном сошедшем локомотиве и семи вагонах.
В составе было более 70 вагонов. Они перевозили лесоматериалы и, кроме того, в части цистерн был газойль, рассказали ТАСС в экстренных службах. Вспыхнул пожар, на его ликвидацию ушло примерно два часа.
Ещё один подрыв железнодорожных путей произошёл в Брянской области вечером 2 мая, с рельсов сошли 20 грузовых вагонов и локомотив. На этот раз обошлось без пожара.
В РЖД инцидент объяснили вмешательством в работу "железнодорожного транспорта" (взрывом).
"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство", – написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Есть ли пострадавшие?
Кого обвиняют в подрывах железнодорожных путей в Брянской области?
По данным Telegram-канала Mash на 3 мая, в подрывах железнодорожных путей в Брянске подозревают несколько разных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Утверждается, что диверсию 1 мая совершила ДРГ из 3-5 человек. При этом 1 мая Telegram-канал сообщал, что в подрыве железнодорожных путей в Брянске могут быть виновны два диверсанта.
О составе второй группы Mash ничего не сообщает – только то, что её участники скрылись через несколько минут после происшествия.
А у Telegram-канала SHOT другая информация. Он, ссылаясь на источник, пишет, что оба подрыва могли совершить одни и те же лица.
10:28:46 03-05-2023
И каков будет наш ответ зеленскому?Или подождём когда он в Израйиль слиняет?
10:32:14 03-05-2023
А мы по железным дорогам не бьем?
10:50:14 03-05-2023
Гость (10:32:14 03-05-2023) А мы по железным дорогам не бьем?... "Заратустра не позволяет" (О.Бендер)
10:53:04 03-05-2023
Гость (10:32:14 03-05-2023) А мы по железным дорогам не бьем?... Ни в коем случае:по ним же перевозят военную технику и боеприпасы чтобы убивать наших солдат...
11:16:33 03-05-2023
Гость (10:53:04 03-05-2023) Ни в коем случае:по ним же перевозят военную технику и боепр... Еще нефть и газ,мы же торгуем