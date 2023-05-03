С начала мая 2023 года в Брянской области произошло два подрыва железнодорожных путей.

В результате одного из них утром 1 мая с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового состава, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

При этом в РЖД сообщали об одном сошедшем локомотиве и семи вагонах.

В составе было более 70 вагонов. Они перевозили лесоматериалы и, кроме того, в части цистерн был газойль, рассказали ТАСС в экстренных службах. Вспыхнул пожар, на его ликвидацию ушло примерно два часа.

Ещё один подрыв железнодорожных путей произошёл в Брянской области вечером 2 мая, с рельсов сошли 20 грузовых вагонов и локомотив. На этот раз обошлось без пожара.

В РЖД инцидент объяснили вмешательством в работу "железнодорожного транспорта" (взрывом).

"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство", – написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.