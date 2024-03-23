Версии, кто мог устроить чудовищное нападение, выдвигают как в России, так и за рубежом

23 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Охваченный огнем "Крокус Сити Холл" / Фото: ТАСС

Жертвами бесчеловечного теракта в "Крокус Сити Холле" стало больше 60 человек, сообщили в СК РФ. Число погибших может увеличиться – многие пострадавшие находятся в больницах, немало – в тяжелом состоянии.

По соцсетям разошлись жуткие кадры, на которых вооруженные боевики безжалостно расстреливают беззащитных людей.

Информации о том, что кто-то из нападавших задержан или ликвидирован, пока нет. Но есть сообщения, что из "Крокуса" террористам удалось скрыться. А в России и за рубежом, выдвигают различные версии, кто может стоять за этим чудовищным преступлением.

О том, кто мог устроить теракт в концертном зале "Крокус" и какие версии выдвигают эксперты, – в материале amic.ru.

1 Что за вооруженные люди напали на "Крокус Сити Холл" 22 марта? По сообщениям СМИ, в концертный зал вечером 22 марта зашло не меньше трех террористов. Как сообщает РИА Новости , это были вооруженные мужчины в камуфляже и без масок. Впрочем, по сообщениям некоторых других изданий нападавших могло быть намного больше. Также в Сети распространились свидетельства некоторых очевидцев. Те сообщили, что у боевиков были черные бороды, надеты бронежилеты, а при себе – разгрузки с боеприпасами. Вскоре после нападения "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщили, что силовики разыскивают белый автомобиль Renault с тверскими номерами 668 УН 69. При этом отмечается, что госномера могут быть поддельными. Эксперты, с которыми пообщалось издание, считают, что это нападение готовилось не один день. Они хорошо ориентировались внутри концертного зала, а также явно продумали пути отхода.

2 Если террористы сбежали, то как им это удалось? По мнению одного из экспертов в области антитеррора, который пообщался с "Известиями" , боевики спланировали не только нападение, но и отступление из "Крокус Сити Холла". Спустя некоторое время после начала стрельбы раздался взрыв, а концертный зал загорелся. Воспользовавшись замешательством, террористы смогли уйти.

3 Кто мог устроить теракт в "Крокусе"? Информации о том, чтобы кого-то из нападавших задержали, пока нет. А расследование только началось. Следователи и криминалисты работают на месте преступления: изучают записи с камер видеонаблюдения, изымают оружие и боеприпасы, ищут вещественные доказательства, проводят необходимые экспертизы. А поскольку никакой конкретики и официальных выводов еще нет, эксперты и лидеры общественного мнения выдвигают самые разные версии. Чаще всего организатором теракта называют Украину и ИГИЛ*. Существует также мнение, что руку к жестокому нападению приложили западные страны. Подчеркиваем: это лишь версии. Никакой официальной информации на данный момент нет. * Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

4 Правда ли, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяло на себя ИГИЛ*? Такие сообщения есть. В частности, о том, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение, сообщили New York Times и Reuters. NYT пишет, что Штаты еще в марте получили от своей разведки информацию о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство – Хорасан"* планирует нападение в Москве. В том же месяце в ФСБ сообщили, что ликвидировали боевиков запрещенной организации "Вилаят Хорасан". Ее участники, по данным силовиков, собирались напасть на синагогу в Москве. В соцсети X (бывший Twitter) спустя некоторое время после трагедии распространилось якобы официальное заявление ИГИЛ* о том, что именно организация стоит за нападением. Источником информации выступило близкое к террористам агентство Amaq. Но пользователи обратили внимание, что для опубликованного заявления был выбран шаблон, который боевиками уже давно не используют. Сообщение оказалось фейком. Открытых и официальных заявлений о том, что именно ИГИЛ* стоит за нападением, на данный момент нет. * Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

5 Правда ли, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит Украина? Эту версию, как и предыдущую, сейчас невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Но заявления о том, что к теракту может быть причастен Киев, поступают как от экспертов, так и от политиков. В частности, о возможной роли украинской стороны в нападении написал Дмитрий Медведев. "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – написал он у себя в Telegram "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что за терактом может стоять запрещенная в России организация "Русский добровольческий корпус"*. Ее боевики сотрудничают с Украиной и неоднократно совершали нападения на российские населенные пункты, расположенные в приграничных территориях. Известно, что незадолго до теракта ФСБ задержала группу сторонников РДК*. По данным силовиков, они намеревались отправиться воевать на стороне Украины, а перед этим совершали мелкие диверсии. Также "Коммерсант" получил от источников информацию об ориентировке, по которой силовики ночью искали террористов. В ней говорилось, что бороды и усы, которые свидетели видели у нападавших, могли быть накладными. "В них, по данным источников “Ъ”, говорилось, что террористы – молодые люди, выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы", – пишет издание Американская сторона, выражая соболезнования жертвам теракта, заявила, что Украина точно не причастна к нападению. Также об этом сказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Он написал у себя в соцсетях, что Украина "не занимается терроризмом". В ответ на это первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в X следующее: "Трудно представить более кощунственный пост. Правильное окончание – "не занимается ничем, кроме терроризма". * Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

6 Каким образом Запад может быть причастен к теракту? Мнения о причастности Запада тоже звучат. В частности, в беседе с "Известиями" такое мнение высказал военный эксперт Геннадий Алехин. "Рука за ними стоит одна – это англосаксы. Тем более были предупреждения о каких-то сюрпризах. Это такой сюрприз, по мнению американцев, и есть", – цитирует издание собеседника. Под "предупреждением" эксперт имел в виду сообщения, которые посольство США в РФ разослало своим согражданам 8 марта. В нем было предупреждение о возможных терактах в Москве. "Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорилось в заявлении. Некоторые российские эксперты, основываясь на этом сообщении, полагают, что американцы как минимум "что-то знали" о готовящемся нападении на "Крокус Сити Холл". Впрочем, американская сторона поспешила заявить, что никаких конкретных разведданных у нее не было.

Что сказал Владимир Путин о теракте в Красногорске? Президент России пока не выступал с официальным заявлением по поводу случившегося. Но ему оперативно обо всем докладывают: первые сообщения Путин получил, как только в "Крокусе" началась стрельба. Через вице-премьера РФ Татьяну Голикову Путин передал пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления. Возможно, глава государства выступит с обращением сегодня.