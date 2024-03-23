Версии, кто мог устроить чудовищное нападение, выдвигают как в России, так и за рубежом
Жертвами бесчеловечного теракта в "Крокус Сити Холле" стало больше 60 человек, сообщили в СК РФ. Число погибших может увеличиться – многие пострадавшие находятся в больницах, немало – в тяжелом состоянии.
По соцсетям разошлись жуткие кадры, на которых вооруженные боевики безжалостно расстреливают беззащитных людей.
Информации о том, что кто-то из нападавших задержан или ликвидирован, пока нет. Но есть сообщения, что из "Крокуса" террористам удалось скрыться. А в России и за рубежом, выдвигают различные версии, кто может стоять за этим чудовищным преступлением.
О том, кто мог устроить теракт в концертном зале "Крокус" и какие версии выдвигают эксперты, – в материале amic.ru.
Что за вооруженные люди напали на "Крокус Сити Холл" 22 марта?
По сообщениям СМИ, в концертный зал вечером 22 марта зашло не меньше трех террористов. Как сообщает РИА Новости
, это были вооруженные мужчины в камуфляже и без масок. Впрочем, по сообщениям некоторых других изданий нападавших могло быть намного больше.
Также в Сети распространились свидетельства некоторых очевидцев. Те сообщили, что у боевиков были черные бороды, надеты бронежилеты, а при себе – разгрузки с боеприпасами.
Вскоре после нападения "Известия"
со ссылкой на собственные источники сообщили, что силовики разыскивают белый автомобиль Renault с тверскими номерами 668 УН 69. При этом отмечается, что госномера могут быть поддельными.
Эксперты, с которыми пообщалось издание, считают, что это нападение готовилось не один день. Они хорошо ориентировались внутри концертного зала, а также явно продумали пути отхода.
Если террористы сбежали, то как им это удалось?
По мнению одного из экспертов в области антитеррора, который пообщался с "Известиями"
, боевики спланировали не только нападение, но и отступление из "Крокус Сити Холла". Спустя некоторое время после начала стрельбы раздался взрыв, а концертный зал загорелся. Воспользовавшись замешательством, террористы смогли уйти.
Кто мог устроить теракт в "Крокусе"?
Информации о том, чтобы кого-то из нападавших задержали, пока нет. А расследование только началось. Следователи и криминалисты работают на месте преступления: изучают записи с камер видеонаблюдения, изымают оружие и боеприпасы, ищут вещественные доказательства, проводят необходимые экспертизы.
А поскольку никакой конкретики и официальных выводов еще нет, эксперты и лидеры общественного мнения выдвигают самые разные версии. Чаще всего организатором теракта называют Украину и ИГИЛ*. Существует также мнение, что руку к жестокому нападению приложили западные страны.
Подчеркиваем: это лишь версии. Никакой официальной информации на данный момент нет.
* Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
Правда ли, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяло на себя ИГИЛ*?
Такие сообщения есть. В частности, о том, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение, сообщили New York Times и Reuters.
NYT
пишет, что Штаты еще в марте получили от своей разведки информацию о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство – Хорасан"* планирует нападение в Москве. В том же месяце в ФСБ сообщили, что ликвидировали боевиков запрещенной организации "Вилаят Хорасан". Ее участники, по данным силовиков, собирались напасть на синагогу в Москве.
В соцсети X (бывший Twitter) спустя некоторое время после трагедии распространилось якобы официальное заявление ИГИЛ* о том, что именно организация стоит за нападением. Источником информации выступило близкое к террористам агентство Amaq. Но пользователи обратили внимание, что для опубликованного заявления был выбран шаблон, который боевиками уже давно не используют. Сообщение оказалось фейком.
Открытых и официальных заявлений о том, что именно ИГИЛ* стоит за нападением, на данный момент нет.
* Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
Правда ли, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит Украина?
Эту версию, как и предыдущую, сейчас невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Но заявления о том, что к теракту может быть причастен Киев, поступают как от экспертов, так и от политиков.
В частности, о возможной роли украинской стороны в нападении написал Дмитрий Медведев.
"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – написал он у себя в Telegram."Коммерсант"
со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что за терактом может стоять запрещенная в России организация "Русский добровольческий корпус"*. Ее боевики сотрудничают с Украиной и неоднократно совершали нападения на российские населенные пункты, расположенные в приграничных территориях.
Известно, что незадолго до теракта ФСБ задержала группу сторонников РДК*. По данным силовиков, они намеревались отправиться воевать на стороне Украины, а перед этим совершали мелкие диверсии.
Также "Коммерсант"
получил от источников информацию об ориентировке, по которой силовики ночью искали террористов. В ней говорилось, что бороды и усы, которые свидетели видели у нападавших, могли быть накладными.
"В них, по данным источников “Ъ”, говорилось, что террористы – молодые люди, выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы", – пишет издание.
Американская сторона, выражая соболезнования жертвам теракта, заявила, что Украина точно не причастна к нападению. Также об этом сказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Он написал у себя в соцсетях, что Украина "не занимается терроризмом". В ответ на это первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в X следующее:
"Трудно представить более кощунственный пост. Правильное окончание – "не занимается ничем, кроме терроризма".* Признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
Каким образом Запад может быть причастен к теракту?
Мнения о причастности Запада тоже звучат. В частности, в беседе с "Известиями"
такое мнение высказал военный эксперт Геннадий Алехин.
"Рука за ними стоит одна – это англосаксы. Тем более были предупреждения о каких-то сюрпризах. Это такой сюрприз, по мнению американцев, и есть", – цитирует издание собеседника.
Под "предупреждением" эксперт имел в виду сообщения, которые посольство США в РФ разослало своим согражданам 8 марта. В нем было предупреждение о возможных терактах в Москве.
"Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорилось в заявлении.
Некоторые российские эксперты, основываясь на этом сообщении, полагают, что американцы как минимум "что-то знали" о готовящемся нападении на "Крокус Сити Холл".
Впрочем, американская сторона поспешила заявить, что никаких конкретных разведданных у нее не было.
Что сказал Владимир Путин о теракте в Красногорске?
Президент России пока не выступал с официальным заявлением по поводу случившегося. Но ему оперативно обо всем докладывают: первые сообщения Путин получил, как только в "Крокусе" началась стрельба.
Через вице-премьера РФ Татьяну Голикову Путин передал пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления.
Возможно, глава государства выступит с обращением сегодня.
Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент?
Первая информация о стрельбе в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, появилась примерно в 20:00 мск. В это время там должен был начаться концерт группы "Пикник".
Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям. Через некоторое время раздался взрыв и начался пожар. По актуальным данным, погибло больше 60 человек. Еще свыше ста человек пострадало – список опубликовал Минздрав Подмосковья
.
Начавшемуся пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила не меньше 12,9 тысячи квадратных метров. Пожарные эвакуировали больше сотни человек. Для тушения использовали в том числе и вертолеты. Локализовать возгорание удалось только в 00:55 по Москве.
Все, что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент, читайте в материале amic.ru.
11:45:43 23-03-2024
Почему дали спокойно уйти террористам?