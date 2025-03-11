Один погибший и трое раненых. Подробности атаки БПЛА на Москву 11 марта
Всего над регионами России сбили 337 беспилотников – это самая массированная атака за 2025 год
11 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Атака БПЛА по парковке в Домодедово / Фото: Shot
В ночь на 11 марта произошла массированная атака беспилотников на Москву. В результате погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщает ТАСС.
Главное:
- всего силами ПВО сбито 69 беспилотников, летевших на Москву;
- в Подмосковье загорелась парковка "Мираторга", на месте работают спасатели;
- один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения обломков БПЛА;
- трое жителей Подмосковья ранены;
- минимум семь квартир повреждены в подмосковном Раменском из-за падения обломков БПЛА на дом;
- временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском;
- движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области пришлось временно ограничить, в данный момент поезда ходят в обычном режиме;
- из-за падения обломков беспилотника повреждена кровля дома на Домодедовской улице.
Всего силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России. Атака стала самой массированной в 2025 году.
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13:07:33 11-03-2025
А наши так могут?
13:14:14 11-03-2025
Гость (13:07:33 11-03-2025) А наши так могут?...
мы же не террористы
13:19:20 11-03-2025
Наши с мирным населением не воюют, в отличие....
13:38:28 11-03-2025
Гость (13:19:20 11-03-2025) Наши с мирным населением не воюют, в отличие....... Погуглите число погибшего мирного населения за последние 3 года
13:26:09 11-03-2025
Ага! Анапв готова к приему отдыхающих.
14:42:56 11-03-2025
Пока гнездо целое, "птички" так и будут летать.