Один погибший и трое раненых. Подробности атаки БПЛА на Москву 11 марта

Всего над регионами России сбили 337 беспилотников – это самая массированная атака за 2025 год

11 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Атака БПЛА по парковке в Домодедово / Фото: Shot

В ночь на 11 марта произошла массированная атака беспилотников на Москву. В результате погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщает ТАСС.

Главное:

всего силами ПВО сбито 69 беспилотников, летевших на Москву;

в Подмосковье загорелась парковка "Мираторга", на месте работают спасатели;

один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения обломков БПЛА;

трое жителей Подмосковья ранены;

минимум семь квартир повреждены в подмосковном Раменском из-за падения обломков БПЛА на дом;

временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском;

движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области пришлось временно ограничить, в данный момент поезда ходят в обычном режиме;

из-за падения обломков беспилотника повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Всего силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России. Атака стала самой массированной в 2025 году.