По законопроекту, деньги будут хранить на накопительных счетах в течение пяти лет после 18-летия. Если они не будут востребованы, то их переведут на пенсионный счёт россиянина, а в случае смерти – передадут по наследству.

"Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", – также говорится в пояснительной записке.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что за основу взяли пример Казахстана. Там такой проект решили запустить с 2024-го. По оценке специалистов, в среднем размер накоплений на одном счёте достигнет 3,5 тыс. долларов.

Но экономисты скептически относятся к инициативе. Они считают, что это дублирует маткапитал. К тому же в бюджете нефтегазовые доходы уже заложены на поддержку.