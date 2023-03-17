Что известно о счетах, на которые детям будут отчислять часть нефтегазовых доходов
Накопительные счета хотят открывать российским детям с рождения
17 марта 2023, 15:48, Анастасия Бичакова
В России для детей с рождения предлагают открывать накопительные счета. Финансировать их хотят из нефтегазовых доходов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.
Новую социальную программу могут запустить с 2024 года. Накопленные на счетах деньги россияне смогут использовать с 18 лет – на образование или покупку жилья. В чём суть инициативы, сколько времени средства будут хранить на счетах и зачем это нужно – в разборе amic.ru.
Как предлагают финансировать накопительные счета?
Депутаты подготовили законопроект, по которому для новорождённых россиян предлагают открывать накопительные счета.
Финансировать их планируют из дополнительных нефтегазовых доходов, которые сейчас аккумулируют в Фонде национального благосостояния. Кроме того, по желанию пополнять счета смогут родственники детей.
"Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребёнком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать", – уточняют в пояснительной записке.
Потратить деньги можно будет на приобретение жилья или образование, ранее писал amic.ru.
Зачем и как долго деньги будут хранить на накопительных счетах?
По законопроекту, деньги будут хранить на накопительных счетах в течение пяти лет после 18-летия. Если они не будут востребованы, то их переведут на пенсионный счёт россиянина, а в случае смерти – передадут по наследству.
"Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян", – также говорится в пояснительной записке.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что за основу взяли пример Казахстана. Там такой проект решили запустить с 2024-го. По оценке специалистов, в среднем размер накоплений на одном счёте достигнет 3,5 тыс. долларов.
Но экономисты скептически относятся к инициативе. Они считают, что это дублирует маткапитал. К тому же в бюджете нефтегазовые доходы уже заложены на поддержку.
"Это экзотический манёвр. В России уже есть практика выплаты маткапитала. Для этого в бюджете предусмотрены специальные средства", – прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
А сколько денег смогут откладывать на накопительные счета в России?
Авторы инициативы пока не могут назвать точную сумму, которую удастся откладывать на накопительные счета. Но, по оценкам экспертов, она будет не меньше, чем в Казахстане.
Вероятно, в случае одобрения законопроекта правительство будет само определять сумму ежегодных отчислений, отметил Нилов.
Пока сложно посчитать, каким будет размер накоплений: неизвестно, сколько будет стоить нефть через 15-20 лет.
В каких ещё странах открывают накопительные счета?
Персональные счета для выплат от реализации природных ресурсов открывают минимум в пяти странах:
- ОАЭ;
- Катаре;
- Саудовской Аравии;
- США (но только на Аляске);
- Кувейте.
Кто уже предлагал накопительные счета для детей?
Ранее с подобной инициативой уже выступал глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил создать в России систему детских депозитов.
Речь идёт о долгосрочных целевых вкладах с дополнительными начислениями от государства. По его мнению, это нужно для поддержки молодых семей.
"Согласно опросам, почти две трети россиян не имеют сбережений. Многие из них – молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке", – указывал Костин.
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