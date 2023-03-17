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В России предложили отчислять детям часть от нефтегазовых доходов страны

Средства можно будет переводить на накопительный счёт, воспользоваться которым можно будет после 18 лет

17 марта 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты фракции ЛДПР предложили создать в России программу накопительных счетов для детей. Об этом сообщают "Известия".

"Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребёнком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Финансировать счета, в первую очередь, предлагают за счёт отчислений части нефтегазовых доходов, накопленных Фондом национального благосостояния. Также по желанию пополнять их смогут и родственники.

Комментарии 39

  • Что это такое---УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ???????
    17 марта, Гость   Ответить
  • Российские дети встали в очередь что бы начать отчислять свои деньги в нефтегаз.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Угу. А к 18 годкам эти счета заморозят, как было с накопительной частью пенсии. И скажут - государству нужнее, вы разве не патриоты?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Очередная сказка Ходжа́ Насредди́на. Через восемнадцать лет забудут про этот закон и тех кто этот закон родил.
    17 марта, Гость   Ответить
  • заголовок - огонь
    17 марта, Гость   Ответить
  • А взрослые не люди? Им не нужны отчисления такие? Или 18 лет исполнилось и можешь подыхать?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Этот закон ни когда не примут, власти не будут делиться ни с кем, это вам не Эмираты. Жадность властей безгранична.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Утопические идеи всегда звучат заманчиво. А ещё по квартире можно всем к 2000 году
    17 марта, Гость   Ответить
  • В России лучше получить деньги сразу после рождения, тут не знаешь что будет завтра, а уж про 18 лет и подавно. Стабильность России и не снится уже.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, вот после того, как всех несколько раз кинули - с накоплениями, с пенсиями (все помнят добровольные взносы?))) и т.д. - власть до сих пор считает, что ей кто-то понесет денежки в очередной лохотрон?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Этот закон ни когда не примут, власти не будут делиться ни с кем - а никто и не собирается ничем делиться. Ключевое - "Также по желанию пополнять их смогут и родственники." Власть ничего на эти счета не положит. А потом заберет и то, что положили родственники. Профит.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А ещё по квартире можно всем к 2000 году - там просто немного ошиблись же - 2200 году же
    17 марта, Гость   Ответить
  • Понты- дороже денег...
    17 марта, Гость   Ответить
  • власть до сих пор считает, что ей кто-то понесет - Стопудово будут такие многие прям любят трэши, финансовые пирамиды..)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Я дождусь! Из принципа!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • любимая сказка Буратино.. Поле Чудес
    17 марта, Гость   Ответить
  • Аполитично рассуждаете! Не в бездуховных Эмиратах живем. Олигархам (преимущественно картавой национальности) нужнее...
    17 марта, Гость   Ответить
  • выборы что-ли скоро?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Не в бездуховных Эмиратах живем - Эт точно, не пропал в нас дух авантюризЪма.. куда деньги нести, выезжаю...
    17 марта, Гость   Ответить
  • не выборы-весеннее обострение
    17 марта, Гость   Ответить
  • мне бабушка вклад открыла в 1980 г. В 1998 я должна была получить 2 000 р. По ТЕМ деньгам!!!. Я их получила, конечно, но в 2006 г , если не ошибаюсь. 2 000 р. Здесь такая же история будет?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Я в прошлом году получила % по вкладу 85 года, вклад был на 1000 получила 8000 хоть что то.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Тут на днях один клоун предлагал открыть "фонд будущего образования", чтобы родители нчиная с рождения ребенка и до 18-ти летнего возраста перечисляли туда кто сколько сможет. Эти из ЛДПР молочные братья того "Бендера"?))))))))))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Справедливороссы перед выборами предлагали всем ежемесячно по 10 тысяч от нефтегаза, все сказали, да ну, это понты, и проголосовали за единороссов, которые понтов не предлагали
    17 марта, Гость   Ответить
  • фонт на фонде и фондом погоняет
    17 марта, Гость   Ответить
  • я всегда голосую за справедливороссов - где мои 10 тыщь
    17 марта, Гость   Ответить
  • я всегда голосую за справедливороссов --- ну они 7 % и набрали. А надо в 8 раз больше
    17 марта, Гость   Ответить
  • А надо в 8 раз больше.. мдя.. работать и работать(
    17 марта, Гость   Ответить
  • Политический пиар. Так то щас итак каждый гражданин рождённый в России получает копеечку от продажи углеводородов. Мат капитал называется.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Что вы тут все ёрничаете? "... уже стока раз кинули, а государство надеется, что ему принесут...". Так а кто отдаёт свои деньги телефонным мошенникам? Кто "инвестирует" в крипту? Кто кормит инфоцыган? Вы же им всем свои бабки и отдаёте. И не надо из себя умных корчить... А предложение ЛДПР, конечно же, популистское, сделано в преддверии осенних выборов. Это всем ясно. Таких заманух ещё вагон и маленькая тележка будет.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Так а кто отдаёт свои деньги телефонным мошенникам? Кто "инвестирует" в крипту? Кто кормит инфоцыган? - НИ РАЗУ. но других лохов много.
    17 марта, Гость   Ответить
  • не а потом взрослые дяди уркаганской внешности будут их отбирать-) А че, все по понятиям-)
    17 марта, Гость   Ответить
  • Так так уже делают. Только это для детей олигархов. На плебеев не хватит, их слишком много. А тех - в самый раз.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Справедливороссы перед выборами предлагали всем ежемесячно по 10 тысяч от нефтегаза, большинство сказали, да ну, это замануха, и проголосовали за единороссов
    17 марта, Гость   Ответить
  • выборы чтоли скоро? чтото для людей в нашей стране делаться никогда не будет !!!! Никогда. Уже совершенно не верю в это . И не надо ничего , никаких накоплений, только хуже не делайте , пожалуйста, господа законотворцы. А то потом за эти "копейки" сто шкур с детей сдерете - будут обязаны . И так рабов из людей сделали .
    17 марта, Гость   Ответить
  • и проголосовали за единороссов --- сразу стало легче, никаких заманух, все честно, сказали, нет, значит, нет
    17 марта, Гость   Ответить
  • И не надо ничего --- партия власти ничего и не предлагает. Это КПРФ, ЛДПР или СР, а у них нет большинства. Им не верят, поэтому единороссы и побеждают. Походу так будет вечно. Никому ведь и не надо ничего
    17 марта, Гость   Ответить
  • Главное пообещать!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мы вам уже столько всего наобещали, а вам все мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    17 марта, Гость   Ответить
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