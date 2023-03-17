В России предложили отчислять детям часть от нефтегазовых доходов страны

Средства можно будет переводить на накопительный счёт, воспользоваться которым можно будет после 18 лет

17 марта 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты фракции ЛДПР предложили создать в России программу накопительных счетов для детей. Об этом сообщают "Известия".

"Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребёнком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Финансировать счета, в первую очередь, предлагают за счёт отчислений части нефтегазовых доходов, накопленных Фондом национального благосостояния. Также по желанию пополнять их смогут и родственники.