Что известно о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае?

В результате отравления погибли все дети в семье

23 сентября 2024, 13:45, ИА Амител

Квартира семьи / Скриншот из видео Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края отравилась, поужинав пельменями и курицей 20 сентября. Все дети погибли, взрослые попали в больницу. Amic.ru рассказывает, что известно об этом трагическом инциденте.

Что случилось?

В Следкоме по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что вечером 20 сентября женщина купила в местном магазине "Олимп" замороженную курицу и пельмени. Тогда же она приготовила их, и семья – двое взрослых и четверо детей (6, 11, 12 и 13 лет) – поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Около 6 утра 21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо, у них появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение и рвота. Около 11 утра семья обратилась к врачам, но было уже поздно.

Кто погиб?

Погибло четверо детей. В обед 21 сентября умерли двое детей – шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Остальных детей санитарной авиацией направили в Красноярск. Однако 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на 23 сентября 2024 года погиб четвертый ребенок: 12-летняя девочка.

Квартира семьи / Скриншот из видеоСледкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Кто выжил?

Родители детей выжили, их направили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу. ТАСС сообщает, что утром 23 сентября они пришли в сознание, и их состояние характеризуется как "близкое к удовлетворительному". В ближайшее время супругов должны допросить. При этом мать оказалась беременной, сейчас плоду ничего не угрожает.

Отец семейства рассказал следователям, что лекарство выпил только отец, остальные медикаменты не употребляли. Сначала скорая помощь увезла в больницу жену и детей. Мужчину в медучреждение чуть позже доставила сестра.

Чем отравилась семья?

По информации Следкома, дети умерли из-за "токсического действия неустановленного вещества". Для определения точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования. Правоохранители осмотрели дом семьи, магазин и изъяли продукты и иные вещества.

"В рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз. К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России", – прокомментировали в Следкоме.

Там же указали, что в магазине продаются полуфабрикаты и мясо, которое поставляют из городов Назарово и Красноярск и Республики Хакасия.

По информации местного Россельхознадзора, семья могла употребить пельмени четырех производителей: ТД "Морозко" (Алтайский край), фабрика полуфабрикатов "Вдоволь" (Республика Хакасия), "Уральские пельмени" (Челябинская область), "Сибирский гурман" (Новосибирская область).

Также в магазин поступало куриное мясо следующих производителей: АО "Куриное царство" (Алтайский край), ООО "Брянский бройлер" (Брянская область), АО "Приосколье" (Белгородская область), п/ф "Рефтинская" (Свердловская область), "Саянский бройлер" (Иркутская область) и "Белгородский бройлер" (Белгородская область).

Однако "Газета.ru" пишет, что причиной отравления могли быть не курица и не пельмени. Так, односельчане семьи рассказали изданию, что родители хранили на кухне отраву для мух и могли перепутать ее с приправами. Также знакомые семьи рассказали "Комсомольской правде", что продукты могли контактировать с крысиным ядом, который хранился в доме.

Baza пишет, что причиной отравления могли стать пестициды, которые родители добавили в еду случайно, перепутав с солью. Так, вот время обыска в доме нашли много пестицидов и антибиотиков для животных. В том числе они хранились и на кухне.

Квартира семьи / Скриншот из видео Следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Что делают органы?

Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Региональное управление Россельхознадзора уже установило, что магазин "Олимп" работал с нарушениями ветеринарных требований.

"По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", – отметили в ведомстве.

Что известно о семье?

Один из соседей семьи рассказал "Известиям", что родители были "работящие", и о семье можно сказать только хорошее. "Газете.ru" одна из местных жительниц также рассказала, что семья была благополучной, на учете не состояла. Мать не работала, а отец трудился в сфере ЖКХ. Дети ходили в школу и были "постоянно чистые", подчеркнула соседка. Алкоголиками они также не были – разве что отец мог позволить себе редко выпить пива, и на этом все, сказала она.