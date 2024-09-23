Что известно о смертельном отравлении семьи в Красноярском крае?
В результате отравления погибли все дети в семье
23 сентября 2024, 13:45, ИА Амител
Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края отравилась, поужинав пельменями и курицей 20 сентября. Все дети погибли, взрослые попали в больницу. Amic.ru рассказывает, что известно об этом трагическом инциденте.
Что случилось?
В Следкоме по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что вечером 20 сентября женщина купила в местном магазине "Олимп" замороженную курицу и пельмени. Тогда же она приготовила их, и семья – двое взрослых и четверо детей (6, 11, 12 и 13 лет) – поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Около 6 утра 21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо, у них появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение и рвота. Около 11 утра семья обратилась к врачам, но было уже поздно.
Кто погиб?
Погибло четверо детей. В обед 21 сентября умерли двое детей – шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Остальных детей санитарной авиацией направили в Красноярск. Однако 22 сентября скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на 23 сентября 2024 года погиб четвертый ребенок: 12-летняя девочка.
Кто выжил?
Родители детей выжили, их направили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу. ТАСС сообщает, что утром 23 сентября они пришли в сознание, и их состояние характеризуется как "близкое к удовлетворительному". В ближайшее время супругов должны допросить. При этом мать оказалась беременной, сейчас плоду ничего не угрожает.
Отец семейства рассказал следователям, что лекарство выпил только отец, остальные медикаменты не употребляли. Сначала скорая помощь увезла в больницу жену и детей. Мужчину в медучреждение чуть позже доставила сестра.
Чем отравилась семья?
По информации Следкома, дети умерли из-за "токсического действия неустановленного вещества". Для определения точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования. Правоохранители осмотрели дом семьи, магазин и изъяли продукты и иные вещества.
"В рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз. К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России", – прокомментировали в Следкоме.
Там же указали, что в магазине продаются полуфабрикаты и мясо, которое поставляют из городов Назарово и Красноярск и Республики Хакасия.
По информации местного Россельхознадзора, семья могла употребить пельмени четырех производителей: ТД "Морозко" (Алтайский край), фабрика полуфабрикатов "Вдоволь" (Республика Хакасия), "Уральские пельмени" (Челябинская область), "Сибирский гурман" (Новосибирская область).
Также в магазин поступало куриное мясо следующих производителей: АО "Куриное царство" (Алтайский край), ООО "Брянский бройлер" (Брянская область), АО "Приосколье" (Белгородская область), п/ф "Рефтинская" (Свердловская область), "Саянский бройлер" (Иркутская область) и "Белгородский бройлер" (Белгородская область).
Однако "Газета.ru" пишет, что причиной отравления могли быть не курица и не пельмени. Так, односельчане семьи рассказали изданию, что родители хранили на кухне отраву для мух и могли перепутать ее с приправами. Также знакомые семьи рассказали "Комсомольской правде", что продукты могли контактировать с крысиным ядом, который хранился в доме.
Baza пишет, что причиной отравления могли стать пестициды, которые родители добавили в еду случайно, перепутав с солью. Так, вот время обыска в доме нашли много пестицидов и антибиотиков для животных. В том числе они хранились и на кухне.
Что делают органы?
Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Региональное управление Россельхознадзора уже установило, что магазин "Олимп" работал с нарушениями ветеринарных требований.
"По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", – отметили в ведомстве.
Что известно о семье?
Один из соседей семьи рассказал "Известиям", что родители были "работящие", и о семье можно сказать только хорошее. "Газете.ru" одна из местных жительниц также рассказала, что семья была благополучной, на учете не состояла. Мать не работала, а отец трудился в сфере ЖКХ. Дети ходили в школу и были "постоянно чистые", подчеркнула соседка. Алкоголиками они также не были – разве что отец мог позволить себе редко выпить пива, и на этом все, сказала она.
14:19:10 23-09-2024
Почему в квартире такой ужас???
14:36:20 23-09-2024
Гость (14:19:10 23-09-2024) Почему в квартире такой ужас???... маргиналы
14:46:36 23-09-2024
Гость (14:19:10 23-09-2024) Почему в квартире такой ужас???... Пол страны так живет! Это называется "Денег хватает только на еду, покупка одежды вызывает трудности". В России денег на еду хватает всем, но еда куплена на кредитную карту.
16:09:22 23-09-2024
Гость (14:46:36 23-09-2024) Пол страны так живет! Это называется "Денег хватает только н... Дело не в деньгах, дело в срачельнике.
16:12:55 23-09-2024
Гость (14:46:36 23-09-2024) Пол страны так живет! Это называется "Денег хватает только н... ааа.. т.е еще детей надо настрогать . понятно
14:53:49 23-09-2024
Гость (14:19:10 23-09-2024) Почему в квартире такой ужас???... А это ,похоже ,общее состояние жизненного уровня многодетных семей в селе.Про это ,как то в телевизоре не любят показывать.
15:02:52 23-09-2024
Гость (14:19:10 23-09-2024) Почему в квартире такой ужас???... все прилично. Вы на марсе живете что ли?
15:52:18 23-09-2024
Гость (15:02:52 23-09-2024) все прилично. Вы на марсе живете что ли?... Обои, лохмотьями свисающие со стены, банки-склянки фиг знает с чем около мойки. Извините, но даже нищета бывает аккуратной. Это явно не тот случай.
16:30:25 23-09-2024
Гость (15:52:18 23-09-2024) Обои, лохмотьями свисающие со стены, банки-склянки фиг знает... это дизайн алкашный)))
14:22:46 23-09-2024
Люди. Храните химию в отдельном месте.
14:36:07 23-09-2024
Гость (14:22:46 23-09-2024) Люди. Храните химию в отдельном месте.... Нормальные так и делают.
15:11:18 23-09-2024
Бывает я один раз по запарке в нос вместо нафтизина закапал размораживатель замков. Думал всё капец - погиб героиски. 2 часа из глаз слезы струями били как у клоуна. Белки стали малинового цвета. Промывать безполезно - это же размораживатель он влагу выталкивает
16:00:40 23-09-2024
Гость (15:11:18 23-09-2024) Бывает я один раз по запарке в нос вместо нафтизина закапал ... Вы суровый герой.
Даже без обезбола справились.
17:49:53 23-09-2024
Гость (15:11:18 23-09-2024) Бывает я один раз по запарке в нос вместо нафтизина закапал ... как завещал великий Алибабасов.
15:24:23 23-09-2024
Это вот так выглядит жилище благополучной семьи?.. Там впору опеку напускать с проверкой.
17:03:23 23-09-2024
Страшная трагедия.
Но химию хранить рядом с продуктами - это конечно жесть.
Могли и ребятишки "по случайности" что-нибудь рассыпать, а потом собрать в одну банку с солью.
00:10:50 24-09-2024
в этой истории всё "фу" и какой еще там родится который на 9 мес. отравлен был
00:12:01 24-09-2024
иож к многодетным каких-то инспекторов-уборщиков отправлять? типа помощь физически женщине оказать... ну это ж страшный ужас, а не кухня
08:04:36 24-09-2024
Гость (00:12:01 24-09-2024) типа помощь физически женщине оказать... т.е. ей некогда. все рожает и рожает.. ну съездите - уберитесь у нее