Появилось видео вручения статуэтки Татарскому за минуты до взрыва
Взрывное устройство находилось рядом с местом, где сидел военкор
02 апреля 2023, 23:51, ИА Амител
Опубликовано видео с моментом, когда военкору Владлену Татарскому дарят статуэтку в кафе. Через несколько минут прогремит взрыв, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, Татарский погиб в воскресенье вечером, 2 апреля, в Петербурге. Как рассказали очевидцы, взрывчатку в статуэтке принесла девушка.
В кафе проходила встреча с военкором Татарским. В заведении собралось несколько десятков человек. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек.
По некоторым данным, мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Доколе?!!!
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Постоянно смотрел его ролики,которые начинались шутливыми словами:"В эфире главное военное шоу страны." А заканчивались:"Всего вам светлого и ясного,победа будет за нами".
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И ни у кого не возникло опасений насчет этого куска гипса. Очень странное поведение.
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