Появилось видео вручения статуэтки Татарскому за минуты до взрыва

Взрывное устройство находилось рядом с местом, где сидел военкор

02 апреля 2023, 23:51, ИА Амител

Опубликовано видео с моментом, когда военкору Владлену Татарскому дарят статуэтку в кафе. Через несколько минут прогремит взрыв, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, Татарский погиб в воскресенье вечером, 2 апреля, в Петербурге. Как рассказали очевидцы, взрывчатку в статуэтке принесла девушка.

В кафе проходила встреча с военкором Татарским. В заведении собралось несколько десятков человек. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек.

По некоторым данным, мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.