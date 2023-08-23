Кто такой Виктор Афзалов, которого назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина
Виктор Суровикин должен перейти на другую работу. Какую - пока неизвестно
23 августа 2023, 12:15, ИА Амител
Временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктор Афзалова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Amic.ru рассказывает, кто это такой.
Кто такой Виктор Афзалов?
Информации в открытых источниках о Викторе Афзалове немного. Известно, что военный родился в 1968 году. По отчеству он Мусавирович, как в 2022 году сообщала "Российская газета". После школы поступил в Высшее военное училище радиоэлектроники ПВО и окончил его в 1989 году. После этого отучился в Военном университете Противовоздушной обороны и в Академии Генштаба ВС РФ.
В войсках Афзалов от начальника расчета ракетных дивизионов дослужился сначала до первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО, а затем был назначен командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. В последнем статусе он упоминался в публикациях Минобороны в 2017 и 2018 годах.
На сайте Минобороны РФ Афзалов ещё в 2018-м и в последующий годы фигурировал как начальник Главного штаба и первый заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическим силами России.
Кроме того, Афзалов работал врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединённой группировкой войск и сил в зоне спецоперации. Также в таком же статусе его упоминала газета "Известия" в 2020 году.
По званию Афзалов генерал-полковник, он получил его в декабре 2022 года указом Владимира Путина.
Кем будет командовать Афзалов?
Военно-космическими силами. Они предназначены для ведения боя в основном в воздушном и космическом пространстве. Сформированы Военно-космические силы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО) России. Сейчас ВКС состоят из трёх родов войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска.
В задачи ВКС входит отражение агрессии в военно-космической сферы, поражение объектов и войск противника, авиационное обеспечение боевых действий, поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, наблюдение за космическими объектами и так далее.
А что случилось с Суровикиным?
РБК пишет, что генерал освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую — неизвестно. По информации издания, Суровикин сейчас находится в краткосрочном отпуске.
12:22:21 23-08-2023
Кого победил этот Виктор Мусавирович? Какие компании выиграл ?
13:14:59 23-08-2023
Гость (12:22:21 23-08-2023) Кого победил этот Виктор Мусавирович? Какие компании выиграл... кАмпании
13:39:37 23-08-2023
Мусавировичи чаще всего за деньги только. Будет толк-то? Ментальность не та. Если ошибаюсь, поправьте.
14:37:43 23-08-2023
Гость (13:39:37 23-08-2023) Мусавировичи чаще всего за деньги только. Будет толк-то? Мен... А Вы не за деньги работаете разве?
14:33:43 23-08-2023
На фото голова прифотошоплена к тулову? что за ореол по контуру?
14:47:15 23-08-2023
Гость (14:33:43 23-08-2023) На фото голова прифотошоплена к тулову? что за ореол по конт... При чем к тулову генерал-лейтенанта, хотя Афзалов с декабря 2023 генерал-полковник.
15:31:59 23-08-2023
При чем к тулову генерал-лейтенанта, хотя Афзалов с декабря 2023 генерал-полковник. --- Прошу прощения, с декабря 2022
15:05:03 23-08-2023
Муса... не Русский..
16:09:20 23-08-2023
Гость (12:22:21 23-08-2023) Кого победил этот Виктор Мусавирович? Какие компании выиграл... он просто родственник кого надо.
17:27:07 23-08-2023
Фамилия Афзалов татарская. Татары, как и русские,- имперская нация, поэтому они продвигаются вверх по лестнице посредством служения отечеству через труд и старания. Так было при царях, так было при большевиках, так было и есть в Новой России. Имя русское греческого происхождения, отчество указывает на то,что его отец татарин. Татары-это имперская нация и ничего против России они не сделают, потому что Россия-это и их территория. Адмирал Колчак русский человек татарского происхождения, генерал Афзалов русский человек татарского происхождения, Генерал Власов какого происхождения?
19:01:16 23-08-2023
Василий (17:27:07 23-08-2023) Фамилия Афзалов татарская. Татары, как и русские,- имперская... Хорош гнать тут, имперская нация.. А 8-я татарская горнопехотная бригада СС из кого набиралась?? А волжско-татарский легион СС ??? История , она посложнее будет, чем пригожинская методичка..
23:04:39 23-08-2023
Вопрос же простой задали - какие кампании выиграл или операции провел успешно и где? Целый генерал-полковник. Парни на СВО вон бендеровцев и западную технику уничтожают порой ценой собственной жизни, а всего лишь сержанты, да лейтенанты. Генерал должен быть боевым, а иначе просто чиновник.