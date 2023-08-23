Кто такой Виктор Афзалов, которого назначили врио главкома ВКС РФ вместо Суровикина

Виктор Суровикин должен перейти на другую работу. Какую - пока неизвестно

23 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Виктор Афзалов/ Фото: Минобороны РФ

Временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктор Афзалова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Amic.ru рассказывает, кто это такой.

Кто такой Виктор Афзалов?

Информации в открытых источниках о Викторе Афзалове немного. Известно, что военный родился в 1968 году. По отчеству он Мусавирович, как в 2022 году сообщала "Российская газета". После школы поступил в Высшее военное училище радиоэлектроники ПВО и окончил его в 1989 году. После этого отучился в Военном университете Противовоздушной обороны и в Академии Генштаба ВС РФ.

В войсках Афзалов от начальника расчета ракетных дивизионов дослужился сначала до первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО, а затем был назначен командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. В последнем статусе он упоминался в публикациях Минобороны в 2017 и 2018 годах.

На сайте Минобороны РФ Афзалов ещё в 2018-м и в последующий годы фигурировал как начальник Главного штаба и первый заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическим силами России.

Кроме того, Афзалов работал врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединённой группировкой войск и сил в зоне спецоперации. Также в таком же статусе его упоминала газета "Известия" в 2020 году.

По званию Афзалов генерал-полковник, он получил его в декабре 2022 года указом Владимира Путина.

Кем будет командовать Афзалов?

Военно-космическими силами. Они предназначены для ведения боя в основном в воздушном и космическом пространстве. Сформированы Военно-космические силы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО) России. Сейчас ВКС состоят из трёх родов войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска.

В задачи ВКС входит отражение агрессии в военно-космической сферы, поражение объектов и войск противника, авиационное обеспечение боевых действий, поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, наблюдение за космическими объектами и так далее.

А что случилось с Суровикиным?

РБК пишет, что генерал освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую — неизвестно. По информации издания, Суровикин сейчас находится в краткосрочном отпуске.