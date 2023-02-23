Что известно о снятом на Алтае фильме "Бешенство" и где его смотреть?

Кинолента выходит на экраны 23 февраля

23 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из фильма "Бешенство" / Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Бешенство" выходит в российских кинотеатрах 23 февраля. На эту картину стоит обратить внимание по двум причинам: её автор – режиссёр "Чебурашки", и снималась лента на Алтае. Amic.ru собрал всё, что известно о фильме.

О чём "Бешенство"?

"Бешенство" – это триллер. Основой для сюжета стали реальные события, которые произошли в Амурской области в 2019 году. Тогда вирус бешенства в области выявили у коров и волков. Животные стали нападать и на людей. В области организовали поголовную вакцинацию скота и ввели карантин.

Главный герой фильма – Игорь (его роль исполняет Алексей Серебряков) привозит своего сына-наркомана Вову (его играет Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге. Там отец намерен держать парня во время ломки. Но вдруг у диких животных в окрестностях начинается эпидемия бешенства. Отец и сын оказываются в ловушке и должны будут из неё выбраться.

Кто снял фильм?

Картину снял режиссёр Дмитрий Дьяченко. Среди его работ – "Чебурашка", трилогия "Последний богатырь", комедии "Квартета И" "О чём говорят мужчины", "О чём ещё говорят мужчины", "День радио", "Быстрее, чем кролики" и другие.

Какие ещё известные актёры играли в "Бешенстве"?

Кроме Алексея Серебрякова, в картине снялись Евгений Ткачук ("Казнь", "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"), Георгий Дронов ("Ночной дозор", "Воронины"), Кирилл Полухин ("Дурак", "Завод"), Анна Уколова ("Левиафан", "Географ глобус пропил") и другие артисты.

Где именно снимался фильм?

Съёмки прошли в Республике Алтай и на Камчатке. На Алтае в декабре 2020 года для фильма построили деревянный дом недалеко от турбазы "Динамо". Сейчас он продаётся на "Авито". Как писали в соцсетях, съёмки на Алтае проходили в Горно-Алтайске, на Семинском перевале, в Улус-Черге и других местах республики. Причём фильм снимался зимой – в сорокоградусные морозы.

На "Кинопоиске" указано, что деревушка, на жителей которой нападают бешеные волки, находится на Алтае. Зимовье, где происходит кульминация фильма, выстроили у Камня желаний на Семинском перевале.

А что за болезнь бешенство?

Бешенство – это опасное смертельное заболевание. Его возбудителем является вирус, который вызывает воспаление головного мозга как у животных, так и у человека. Вирус передаётся со слюной при укусе больного животного. Болезнь достигает головного мозга и приводит к гибели инфицированного.

Сколько будут показывать фильм и где его посмотреть?

Показывать "Бешенство" будут в кинотеатрах Барнаула и других городов края в течение нескольких недель. Сеансы нужно смотреть на сайтах киносетей. Если фильм будет популярным, то он вполне может остаться в кинотеатрах и на больший срок.

А дети смогут пойти на фильм?

Нет. Смотреть картину можно лишь с 18 лет. В фильме много кровавых сцен.