В феврале в кинотеатрах можно будет посмотреть романтическое кино, фильмы с Хью Джекманом и Лиамом Нисоном, а также хоррор о Винни-Пухе

04 февраля 2023, 07:32, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Отец"/ Фото: "Кинопоиск"

Февраль у россиян ассоциируется с двумя праздниками – Днём святого Валентина и Днём защитника Отечества. Поэтому в алтайских кинотеатрах будет много романтических комедий и пара военных фильмов. Выйдут и другие картины – например, на экранах появится детектив с Лиамом Нисоном, провокационный ужастик о Винни-Пухе и новая картина режиссёра "Чебурашки" и "Последнего богатыря" Дмитрия Дьяченко, снятая на Алтае. Обо всём этом – в традиционной киноподборке главных премьер месяца amic.ru.

"О чём говорят мужчины: Простые удовольствия" (с 2 февраля)

2 февраля вышла одна из самых ожидаемых российских картин года – комедия "О чём говорят мужчины: Простые удовольствия". Это четвёртая часть серии о четырёх друзьях (в исполнении "Квартета И"), которые ведут беседы о личной жизни.

Действие картины происходит в 2019 году – до пандемии коронавируса и спецоперации на Украине. Герои встречаются, чтобы выпить шампанского, и внезапно решают бесцельно погулять по Москве и поговорить о личном. Фильм обещает фирменный юмор "Квартета И" и рассуждения о вечном.

Оценок на "Кинопоиске" – 6,9 баллов из 10.

"Свободные отношения" (с 9 февраля)

"Свободные отношения" – это комедийная мелодрама с Аглаей Тарасовой ("Лёд") и Борисом Дергачёвым ("Короче", "Гуляй, Вася 2") в главных ролях. Также в фильме играет знаменитый стендапер Илья Соболев.

В картине рассказывается история парня и девушки, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь и поженились из-за незапланированной беременности. Через несколько лет семейная жизнь становится просто привычкой, и пара решила начать свободные отношения.

Судя по трейлеру, картина обещает быть лёгкой романтической историей – как раз под 14 февраля.

"Знакомство родителей" (с 9 февраля)

Ещё одна мелодрама ко Дню святого Валентина – американский фильм "Знакомство родителей". Он привлекает, в первую очередь, актёрским составом. Здесь играют Ричард Гир ("Красотка", "Хатико"), Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие", "Фарго") и Эмма Робертс ("Мы Миллеры", "Американская история ужасов") и другие.

По сюжету молодая пара решает пожениться и познакомить своих родителей друг с другом. Но на общей встрече оказывается, что они уже знакомы и имеют друг от друга много секретов. У отца невесты роман с матерью жениха, а отец жениха влюблён в мать невесты. Они должны будут разрешить все накопившиеся противоречия.

Рейтинга у фильма на "Кинопоиске" пока нет. А на IMDB рейтинг очень средний – 5,7 балла из 10.

"Непослушная" (с 14 февраля)

14 февраля в России выйдет несколько мелодрам. Одна из них – с Александром Петровым ("Текст", "Притяжение") и Анастасией Резник (сериал "Конец света") в главных ролях. Режиссёром выступил автор прошлогодней картины "Одна" Дмитрий Суворов.

История рассказывает о 20-летней студентке Эле, которая стремится стать экологом. Однажды в её университет приезжает глава строительной компании Матвей, который рассказывает о плане застройки старинного лесопарка. Эля критикует проект.

Матвей решает её переубедить и предлагает девушке пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого Эля решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба. Девушка соглашается, но Матвей оказывается совершенно другим человеком, чем тот, кого она себе представляла.

Трейлер напоминает "50 оттенков серого" – в ролике даже упоминается эта книга. Картина обещает ту же лёгкую эротику (рейтинг фильма 18+) и отношения молодой девушки с богатым мужчиной. Любители подобного контента могут сходить в кино.

"Моя пиратская свадьба" (с 14 февраля)

Фильм "Моя пиратская свадьба" должен был выйти в России ещё в декабре 2022 года, однако премьеру сдвинули на 14 февраля. В главных ролях здесь – Дженнифер Лопес ("С меня хватит", "Свадебный переполох") и Джош Дюамель ("Трансформеры", "Муви 43"). Также в фильме можно будет увидеть Ленни Кравиц ("Образцовый самец", "Голодные игры") и Дженнифер Кулидж ("Американский пирог").

По сюжету Дарси и Том готовятся отпраздновать свадьбу на острове. Из неприятностей – только мама жениха и бывший невесты. Но вскоре на остров прибывают пираты и берут всех гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех освободить.

Рейтинг у фильма средний – 5,4 балла на "Кинопоиске" и 5,5 – на IMDB. Любители Дженнифер Лопес могут сходить в кино.

"Одиноки вместе" (с 14 февраля)

Ещё одна американская мелодрама на День всех влюблённых – "Одиноки вместе" от режиссёра Кэти Колмс (снималась в картинах "Бэтмен: Начало", "Телефонная будка"). Она же сыграла в картине главную роль. Пару ей составил актёр Джим Стерджесс ("Облачный атлас", "Двадцать одно").

По сюжету девушка Джун арендует дом, чтобы провести в нём отпуск со своим парнем. Но приехав туда, она застаёт некого Чарли, которого не может прогнать. Внезапно между Джун и Чарли появляются чувства, но вдруг приезжает её парень и ситуация осложняется. Увидеть, как разрешится любовный треугольник, зрители смогут в кинотеатрах.

А вот критиков лента не впечатлила. У неё 5,3 балла из 10 на IMDB. На "Кинопоиске" рейтинга пока нет.

"Винни-Пух: Кровь и мёд" (с 16 февраля)

Самым скандальным фильмом месяца будет, пожалуй, британский фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд". Уже по названию очевидно, что эта история далеко не детская. Жанр картины – ужасы, её слоган: "Это не сказка на ночь".

По сюжету компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но в их дом врываются два кровожадных монстра – Винни-Пух и Пятак. Они не смогли пережить предательство Кристофера Робина, возненавидели людей и начали истреблять всех, кто заходит в лес.

Фильм по трейлеру напоминает трешевый хоррор, его оценка на IMDB – всего 4,8 балла из 10. Но те, кому интересно посмотреть на Винни-Пуха и Пятачка в роли кровожадных маньяков, могут сходить в кино.

"Праведник" Сергея Урсуляка (с 16 февраля)

В феврале выйдет и фильм о событиях Великой Отечественной войны под названием "Праведник". Снял его Сергей Урсуляк – автор сериалов "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015) и "Ликвидация" (2007). Роли исполнили звёзды Александр Яценко ("Аритмия", "Ненастье"), Евгений Ткачук ("Казнь", "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"), Константин Хабенский ("Дневной дозор", "Адмирал"), Сергей Маковецкий ("Жмурки", "Про уродов и людей") и другие известные российские актёры.

Действие картины происходит в 1942 году. Офицер Красной Армии Николай Киселёв получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта более 200 евреев. Им предстоит пройти по лесу сотни километров, чтобы спастись от нацистов.

Оценки у фильма пока нет.

"Нюрберг" (с 23 февраля)

В День защитника Отечества выйдет фильм "Нюрберг" от режиссера "Легенды № 17" и "Экипажа" Николая Лебедева.

Сюжет рассказывает о работе в Нюрберге Международного военного трибунала. Среди тех, кто приехал туда, – прошедший войну Игорь Волгин. Он должен быть переводчиком в составе советской делегации. На улице Нюрберга он встречает русскую девушку Елену, к которой у него появляются чувства. Картина создавалась силами России, Германии, Чехии и Великобритании.

Роли в фильме исполнили Сергей Кемпо ("Экипаж", "Легенда № 17"), Любовь Аксёнова ("Майор Гром", "Салют 7"), Евгений Миронов ("Идиот", "Утомлённые солнцем"), Сергей Безруков ("Бригада", "Есенин"), Алексей Бардуков ("Диверсанты"), Игорь Петренко ("Союз спасения", "Звезда") и другие.

Оценки у фильма ни на одном портале пока нет.

"Сын" с Хью Джекманом (с 23 февраля)

Февраль не останется и без семейных драм. В День защитника Отечества выйдет картина "Сын" с Хью Джекманом ("Логан", "Престиж") в главной роли. Он сыграет Питера, который переживает тяжёлый период отношений с девушкой Бет и их маленьким ребёнком.

От бывшей жены у мужчины есть сын-подросток Николас, который месяцами прогуливает школу. Зрители посмотрят, как Питер решает накопившиеся проблемы и пытается наладить отношения с сыном.

Кроме Хью Джекмана, в фильме сыграют Лора Дерн ("Твин Пикс", "Парк Юрского периода"), Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Знакомьтесь, Джо Блэк"), Ванесса Кирби ("Бойфренд из будущего", "Форсаж: Хоббс и Шоу") и другие знаменитые актёры.

Снял фильм режиссёр Флориан Зеллер. "Сын" – это заключительная часть его трилогии о семейных ценностях. Предыдущими двумя картинами были "Мать" и "Отец". Последний фильм получил "Оскар" за лучший адаптивный сценарий и за лучшую мужскую роль.

Рейтинг у фильма на IMDB средний – 6,1 балла из 10. Оценки на "Кинопоиске" пока нет.

"Бешенство" Дмитрия Дьяченко (с 23 февраля)

Одной из главных премьер февраля станет триллер режиссёра "Чебурашки" и "Последнего богатыря" Дмитрия Дьяченко под названием "Бешенство".

В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына-наркомана в тайгу, чтобы там держать его во время ломки. В итоге они оказываются в западне.

Главную роль в картине исполнил Алексей Серебряков ("9 рота", "Груз 200"). Компанию ему составили Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов", "Казнь"), Георгий Дронов ("Воронины", "Ночной дозор") и другие.

Кстати, снимался фильм в Республике Алтай, так что это ещё один повод уделить ему внимание. Оценки у картины пока нет.

"Марлоу" с Лиамом Нисоном (с 23 февраля)

Ещё одной крупной западной премьерой февраля станет американо-ирландский детектив "Марлоу" с Лиамом Нисоном. Он играет роль одинокого частного детектива Филипа Марлоу. Однажды блондинка в исполнении актрисы Дайан Крюгер ("Бесславные ублюдки", "Троя") просит его найти бывшего мужчину.

Марлоу начинает расследование, которое приводит его к более крупной загадке. Действие происходит в 1930-х годах в Лос-Анжелесе, так что соответствующая нуарная эстетика прилагается.

Режиссёром картины стал Нил Джордан ("Интервью с вампиром", "Завтрак на Плутоне") – обладатель премии "Оскар" за лучший сценарий к фильму "Жестокая игра".

На "Кинопоиске" оценки у фильма пока нет, на IMDB рейтинг средний – 6,1 балла из 10.

А новый "Человек-муравей и Оса" в кинотеатрах не выйдет?

Скорее всего, выйдет, но это не точно. Решение принимают сами кинотеатры. Но если они решат показать фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания", то через какое-то время после премьеры. Например, "Пионер" показывал западные картины через две недели после официального релиза на Западе.

Возможно, на этот раз кинотеатры поступят так же, и фильм появится на экранах в Барнауле 2 марта. Если "Человек-муравей и Оса: Квантомания" выйдет в Барнауле, кинотеатры предупредят об этом дополнительно.