От свидания до индивидуальных наборов подарков — опрос показал, что барнаульцы дарят друг другу

13 февраля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Европа"

14 февраля – особенный праздник. Ведь в начале отношений он помогает оказать дополнительные знаки внимания, а в семейной жизни – добавить искры. Но что дарить, чтобы не прогадать с выбором? Этим вопросом задаётся каждый в преддверии даты.

В первую половину февраля LOVE Radio Барнаул и ТРЦ "Европа" провели проект "Подарок второй половинке", где пытались выяснить, что и почему влюблённые дарят друг другу на день святого Валентина. Автор самой яркой истории получил от организаторов эксклюзивный набор подарков.

На основе историй мы составили топ подарков, которые помогут по-настоящему порадовать близкого человека:

Свидание в памятном месте

Выбирайте этот вариант подарка, если у вас есть место, с которым вас связывают сильные романтические воспоминания, и вы действительно можете сделать к ним красивую отсылку.

Так, Павел, постоянный слушатель LOVE Radio, познакомился со своей девушкой в Павловских банях. В этом году он хочет повторить с любимой историю знакомства, пригласив её на свидание в банный комплекс.

“Хочу напомнить ей, как это было, и пригласить туда вновь. Надеюсь, получится”, – рассказал молодой человек.

Хорошее дополнение к хобби

Если вы знаете увлечения второй половинки, то будьте уверены, что такой презент точно не будет пылиться на полке.

Даша, ещё одна участница проекта, решила сделать из дарения подарков мужу целую традицию. На выходных он любит пару часов провести в альтернативных вселенных, поэтому на день рождения она подарила ему Playstation 5, а на 14 и 23 февраля планирует дополнить его соответствующими играми.

Любимая еда

С чем нельзя прогадать, так это организацией романтического ужина на основе предпочтений партнёра. С этим утверждением полностью согласна Оля. Ведь она хочет угодить молодому человеку порцией его любимого салата.

“Хочу подарить своей второй половинке самую большую тарелку настоящего салата цезарь. Ведь он его просто обожает и мог бы есть его хоть каждый день”, – говорит она.

Кстати, убивать всё своё свободное время на готовку необязательно. Например, в ТРЦ "Европа" есть "Кинза и Мята" для любителей европейской кухни и приватных посиделок, IBIZA, Manhattan-pizza и Burger King для настоящих ценителей фастфуда, "Мантоварка" и "Сковородовна" для тех, кто ценит блюда, приготовленные по-домашнему.

Повседневный look

Носками и нижним бельём сейчас никого не удивишь. Другое дело одежда, которую легко можно интегрировать в будничный образ. Такой подарок окажется не только полезным, но и будет радовать глаз.

“Хочу подарить своей половинке новые джинсы. Иначе я просто не представляю, как его заставить зимой ходить в тёмных джинсах, а не в светло-голубых летних. Ну любит их, и всё тут (девочки поймут)”, – говорит Аня, поклонница волны 91.5.

Героиня считает, что подарок поможет изменить мнение парня, сделав его образ актуальнее и моднее. А как мы знаем, встречают всегда по одёжке.

Набор небольших презентов

Когда сложно угадать предпочтения партнёра или хочется его максимально удивить, количество подарков начинает расти. Здесь, главное, воздержаться от колоссальных трат и иметь хотя бы минимальное представление об интересах.

“Однажды, когда мы только-только начали жить вместе, на Новый год я подарила ему набор: дезодорант и гель для душа AXE, свитер и алкоголь”, – отмечает Анжела, победительница проекта.

Правда, подарки не вызвали той реакции, на которую рассчитывала героиня.

Как выяснилось, её парень осуждает продукцию AXE, свитер ему тесноват, а к выбранному увеселительному напитку он равнодушен.

Зато представители ТРЦ "Европа" и редакция LOVE Radio Барнаул остались неравнодушны к её истории, подготовили и вручили Анжеле с её молодым человеком новый набор презентов, с которыми 14 февраля 2023 пройдёт особенно незабываемо:

расслабление в банном комплексе "Павловские бани";

отдых в "Аквапарке";

сертификаты и приятные мелочи от центра развлечений "Европа-Боулинг";

сертификат от модного бренда одежды, белья и чулочно-носочных изделий Conte;

набор миниатюр от французского бренда косметики и парфюмерии из "Прованса Локситан";

сертификат от бренда – основоположника off-price в России Familia;

модные серёжки от бренда женской и мужской одежды ZS.SHOP.

“Я уверена, что в этот раз всё будет совсем иначе. Одни только бани с аквапарком уже гарантируют получение позитивных эмоций. Обещаю, что всем подаркам мы найдём применение. То, насколько я рада каждому из них, просто не описать словами”, – сказала Анжела на вручении набора подарков.

Так что знайте: ТРЦ "Европа" – подарки в самое сердце!

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