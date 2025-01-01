В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное

01 января 2025, 06:30, ИА Амител

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Зеленый Деревянный Дракон сложил свои полномочия. На смену ему в качестве покровителя года пришла Змея. На Востоке, где и придумали этот необычный календарь, животное считают мудрым и благородным, но одновременно непредсказуемым и опасным.

О том, чего ждать от года Змеи и как его правильно встретить, – в материале amic.ru.

1 Почему 2025-й – это год Зеленой Деревянной Змеи? В восточном гороскопе каждому году покровительствует какое-либо животное – всего их двенадцать. Считается, что в течение всего года это животное оказывает влияние на жизнь всего человечества. При этом животными система не ограничивается. Существует также пять стихий – Земля, Огонь, Металл, Дерево и Вода. Каждой стихии также соответствуют определенные цвета. Всего получается 60 комбинаций животных, стихий и цветов. Поэтому один цикл восточного календаря длится 60 лет. В 2025-м наступает очередь Зеленой Деревянной Змеи.

2 Змея в восточном гороскопе – какая она? В Китае и других восточных странах к змеям относятся с огромным почтением. Это животное считают очень мудрым, терпеливым и целеустремленным. Одновременно с этим змеям присуща хитрость. Во многих легендах и преданиях Востока именно Змея приходит на помощь герою, делится с ним своей мудростью и помогает решить сложные проблемы. Да, в реальной жизни этих животных считают невероятно опасными. Но на Востоке помнят, что змея не нападает первой. Наоборот, благодаря своей изворотливости она пытается сделать все, чтобы избежать конфликтов и столкновений. И лишь будучи зажатой в угол, змея бросается и наносит ответный удар. При этом змеям не нужно многого для счастья – достаточно теплого солнца, чтобы погреться в его лучах. А еще они регулярно сбрасывают кожу, поэтому Змея считается символом обновления и перерождения.

3 Чего ждать от года Зеленой Деревянной Змеи? По словам астрологов, способность Змеи сбрасывать кожу нужно учитывать и в жизни. Не нужно тащить в предстоящий год что-то неприятное из прошлого. Наступает время обновления и больших перемен. Поскольку Змея – мудрое животное, никаких драматичных и тяжелых катаклизмов астрологи не прогнозируют. По их словам, жизнь, наоборот, будет идти размеренно и мудро. Зеленый цвет означает рост вверх, поэтому стоит рассчитывать на улучшения во многих сферах жизни. Чтобы год прошел максимально эффективно, астрологи советуют перенять главные качества Змеи – быть мудрым и терпеливым, тщательно обдумывать каждое свое решение. "2025 год Деревянной Змеи предоставит многим людям возможность достичь своих целей, особенно если они открыты к изменениям, а также будут проявлять гибкость и прислушиваться к своей интуиции. Ожидается, что 2025 год станет временем важных преобразований, перемен и роста", – цитируют РИА Новости астролога Юлию Рольник.

4 Кому больше всего повезет в год Змеи? Согласно восточным поверьям, в год Змеи счастливее всего живется рожденным в год Быка, Кролика, Обезьяны и Козы. Естественно, сами "змеи" тоже могут рассчитывать на солидную порцию удачи. А вот Крысе, Лошади и Дракону следует проявить осторожность – грядущий год сулит немало сложностей.

5 Как правильно встречать год Зеленой Деревянной Змеи? Змея предпочитает спокойствие и уединение. Поэтому шумные тусовки в общественных местах – не лучшая идея. Вместо этого стоит встретить Новый год дома, в компании родных и близких. При украшении жилища следует отдать предпочтение натуральному декору – камни и еловые ветки отлично подойдут. Само собой, лучше использовать как можно больше зеленого цвета.

6 В какой одежде стоит встречать Зеленую Деревянную Змею? Наряд должен быть стильным, но не вычурным. Желательно выбирать оттенки зеленого цвета, близкие к природным. Также подойдут коричневый и бежевый. А вот с красным цветом и другими, которые нечасто встречаются в природе, стоит быть осторожнее – змеи такой "пестрый" стиль не очень любят. Отличным вариантом будут узоры, напоминающие змеиную кожу. Так что блестки и стразы в этом году придутся кстати.

7 Что приготовить на новогодний стол? Преимущество на новогоднем столе должно быть у растительности – салаты, овощи и фрукты порадуют. Из мяса лучше сделать выбор в пользу свинины и курицы. Конечно, цвет стола должен быть преимущественно зеленым – слишком разноцветная гамма не подойдет.

8 Как привлечь удачу в год Зеленой Деревянной Змеи? У китайцев есть поверье: в новогоднюю ночь нужно поставить на подоконник миску с молоком. Змее такой подарок понравится, и она подарит удачу на весь будущий год.