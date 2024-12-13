Гадская коллекция. Как барнаульцы держат 15 змей, пауков, тараканов и других экзотов

Это интересные зверушки, каждая со своим характером, но любовь и ласку такие питомцы хозяевам не подарят

13 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Илья Тюняев и Александр Филатов/ Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Уже скоро Зеленая Деревянная Змея сменит Зеленого Деревянного Дракона, уверяет нас восточный гороскоп. Накануне великого события мы узнали, каково это – держать дома настоящего гада? А если таких питомцев не один, а пятнадцать? Об этом amic.ru рассказали организаторы алтайского общества поклонников экзоживотных "Киперы Алтая". За что люди любят змей и насколько рептилии подходят в качестве домашних питомцев – читайте в нашем материале.

Трамплин из… тараканов

Знакомьтесь: Илья Тюняев, по профессии ветеринарный врач, и Александр Филатов, пока только учится в АлтГУ на зоолога.

Увлечение экзотическими животными у ребят началось с мадагаскарских тараканов. Илье они понадобились для студенческого проекта в университете. В качестве домашнего питомца таракан прожил два года. У Саши мадагаскарский таракан появился в 10 лет. И прожил почти четыре года – такой срок считается долгожительством.

Постепенно Саша увлекался другими экзотами. Квартира Филатовых оказалась практически полностью заставлена террариумами. Однажды в одном из них поселился императорский удав Люцифер, которого ласково звали Лютик.

"Можно сказать, что мы с родителями несколько лет жили среди гадов", – шутит Александр.

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Гадская коллекция

Познакомились молодые люди, когда Александр покупал у Ильи палочников. Начали общаться. В какой-то момент возникла идея объединить коллекции на нейтральной территории, а заодно создать сообщество увлеченных экзотикой. Так и появились "Киперы Алтая".

В экзотариуме ребят сейчас живут около 40 животных: пауки, тараканы, лягушки, черепахи, палочники и другие гады. В том числе и 13 змей. Еще два змееныша проходят процесс социализации у Ильи дома. 15 рептилий для частной коллекции – внушительная цифра.

В террариумах центра разместилась пара императорских удавов Рина и Люцифер, ковровый питон Императрица и ее безымянный партнер, которого ребятам предоставили знакомые для спаривания, узорчатый полоз Шоколадка, африканская домовая змея Домовой, тигровый питон Люкс, тонкохвостый полоз Фрида.

Дома у Ильи воспитываются два полоза: техасский – Снежинка и амурский – Амурка. Некоторым змеям имена по разным причинам не нашлись, так и живут маленький ковровый и королевский питоны, анаконда и ужик – безымянными.

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

"Внимание коллекция требует постоянного. Даже если никого не нужно кормить, приходим в экзотариум ежедневно – посмотреть, все ли в порядке. Змеи умные животные и могут придумать, что угодно", – говорит Илья.

Так, анаконда несколько раз устраивала побег из террариума. Она даже научилась поднимать стеклянную крышку. Когда ребята поставили проволочку-фиксатор, гад догадался: чтобы вырваться на свободу, нужно толкать сильнее.

"Мы решили поставить на террариум замок на ключе. Этот ребус наш заключенный пока не решил", – смеются Илья и Александр.

Змеиная калькуляция

В плане кормления змеи – очень комфортные животные. Некоторые могут питаться один раз в два-три месяца. При этом их еда – грызуны или рыба – доступны по цене. Но это не значит, что содержать змей дешево и просто. Главная финансовая нагрузка – найти подходящую особь, купить ее и обустроить место обитания.

"Сейчас самая дорогая наша змея – это тигровый питон Люкс. Правда, нам он достался бесплатно – от предыдущих не очень радивых хозяев, после которых мы до сих пор пытаемся привести животное в порядок. А вообще такая взрослая змея стоит порядка 30 тысяч рублей. Плюс террариум – около 20 тысяч. Еще щепа бука в качестве наполнителя, коврик нагрева, без которого содержание холоднокровных животных невозможно, разные декоративные коряги, их обработка от плесени, грибков и паразитов, и еще куча разных важных мелочей", – считает Илья Тюняев. А еще змеи тоже болеют. И тогда заболевшего ждет курс антибиотиков или противовоспалительной терапии.

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Тонкости змеиного размножения

Сегодня экзотариум приносит киперам небольшой, но стабильный доход. Прежде всего, это разведение и продажа кормовых объектов (грызуны, насекомые) владельцам домашних питомцев Барнаула. Кроме этого, ребята откликаются на предложения о частных фотосессиях со змеями и об участии в различных городских мероприятиях, где также зарабатывают на фото с гадами. А еще проводят групповые и частные экскурсии по своему экзотариуму.

Неплохой доход могло бы приносить киперам разведение рептилий на продажу. Однако к этому процессу Александр и Илья пока только пытаются подступиться.

"Чтобы змеи воспроизвели потомство, нужно дождаться овуляции у самки, а она в условиях неволи, Бог знает, когда начнется и начнется ли вообще. Можно, конечно, для контроля регулярно проводить самке УЗИ. Но это тоже не дает 100% гарантии. Да и чтобы его выполнить, змею нужно сильно растянуть и зафиксировать. А это стресс, который еще больше отбивает любые поползновения к размножению", – объясняет Илья.Киперы планируют устроить змеям искусственную зимовку, то есть понизить температуру в террариуме. Приближенные к природным условия позволят управлять циклом размножения и получать кладки в определенный период.

"Если организм постоянно находится в тепличных, комфортных условиях, длительное время существует в одном режиме, естественное движение гормонов прекращается. А подстройка под меняющиеся природные условия приводит гормоны в действие. После зимовки у любого животного происходит гормональный всплеск", – рассказал будущий зоолог Александр.

Оплодотворенные яйца должны выдерживаться в специальном инкубаторе. А когда змееныши появятся, их нужно социализировать – приучить к постоянному присутствию человека.

"Змееныши часто агрессивны, кусаются, хоть и не больно. Чтобы отбить это желание, их нужно как можно чаще брать в руки, приучать к вашему запаху. Именно поэтому Снежинка и Амура пока живут у меня дома, а не в экзотариуме. Так мне проще их воспитывать", – рассказал Илья.

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Сами виноваты

При этом киперы ответственно заявляют: первой змея никогда не укусит. Чтобы рептилия набросилась на человека, ее нужно сильно напугать или разозлить.

"Если человека в дикой природе укусила змея, то он всегда виноват сам – волей или неволей. Не надо к ним лезть. Так же как не надо лезть к тигру, медведю, да даже к дикой мышке – все они будут обороняться", – предупредил Александр Филатов.

Впрочем, даже у змей есть свой темперамент. Встречаются вспыльчивые индивиды, а есть и "спокойные, как удавы".

Только самых надежных и предсказуемых змей ребята берут на фотосессии и массовые мероприятия.

"Но с агрессивными особями все же интереснее работать, ведь каждая нестандартная ситуация – это новый опыт для нас", – добавляет Александр.

Одним из направлений, которое развивают "Киперы Алтая", является просветительская деятельность, развеивание мифов и предрассудков о рептилиях и насекомых. В сообществе ВК около 700 участников, но только десятая часть из них содержат экзотов в качестве питомцев. Остальные – просто интересующиеся темой.

А еще будущий зоолог Александр Филатов преподает биологию и зоологию школьникам в Доме научной коллаборации имени В.И. Верещагина при АлтГУ.

"На занятия приношу разных животных, рассказываю, как правильно с ними общаться, чтобы не навредить ни им, ни себе. За той же гадюкой, если знать правила, можно наблюдать в дикой природе без риска быть укушенным".

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Любви и ласки не ждите

Тем, кто хочет завести змею дома, Илья и Александр советуют прочесть множество научных статей, изучить всю информацию о рептилиях, поговорить с опытными заводчиками – и делать выбор осознанно:

"Мы часто забираем животных, волей или неволей замученных своими хозяевами. Кто-то буквально издевается над питомцем, который уже надоел. Кто-то угощает змей запрещенными яствами, типа шоколада. Кто-то, по незнанию, нарушает правила кормления, в результате чего живой кормовой объект может нанести рептилии серьезные раны. Такие мы видим на теле нашего Люкса", – рассказал Илья Тюняев.А еще ребята не советуют людям подбирать экзотов домой с улицы. Не зная особенностей поведения животного, можно причинить вред ему или себе.

"Вы же не знаете, ядовита ли эта змея? Но даже если яда и нет, крупные взрослые змеи кусают основательно – все вокруг будет залито кровью. Не зная, как правильно держать рептилию, человек рискует быть ею задушенным – особенно если сделать ей больно, напугать резкими движениями или звуками", – предупредили ребята.

Фото предоставлено героями материала для amic.ru

Но самое главное – змеи не только хладнокровные, они и эмоционально холодные животные.

"Тепла и ласки от змей не ждите. Да, в отличие от крысы или хомяка они никогда не будут кусать исподтишка, затаив злобу на какое-то действие хозяина, – змеиная агрессия всегда очевидна. Но сердечной привязанности к своему хозяину они не способны испытывать. Рептилия может, испугавшись или устав от внимания толпы, начать прижиматься к нему, потому что для нее он единственный знакомый, в безопасности которого она уверена. А окружающие будут думать, что рептилия ластится к своему хозяину. Но это не так. Хатико среди змей нет".