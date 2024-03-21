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В Барнауле в доме с "отваливающимся балконом" ввели режим повышенной готовности

На место выехали специалисты для мониторинга технического состояния здания

21 марта 2024, 15:34, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом / Фото: barnaul.org / barnaul.press

В Барнауле ввели режим повышенной готовности на территории жилого дома № 4 по проспекту Строителей, сообщает мэрия.

"Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в связи с обрушением гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного дома", – рассказали в мэрии.

Напомним, элементы фасада обрушились 19 марта. Предварительное обследование здания 1955 года постройки показало, что на уровне пятого этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов со стороны проспекта. Есть риск обрушения части балконов.

Сейчас на территории дома ограничено движение по тротуару вдоль здания: место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов.

Также перенесли на 50 метров остановку "Аптека" и вход в детскую стоматологическую поликлинику № 1, куда теперь можно попасть со двора.

Кроме того, на месте дежурит экипаж ГИБДД – для обеспечения безопасности движения.

"На место происшествия выехали профильные специалисты администраций Железнодорожного района и города Барнаула, представители подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов", – добавили в мэрии.

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Комментарии 6

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Гость

16:07:26 21-03-2024

А ремонт нормальный не вариант сделать?

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Гость

16:10:53 21-03-2024

Гость (16:07:26 21-03-2024) А ремонт нормальный не вариант сделать?... возможно по бумагам его уже и сделали, и денежки освоили. только ж кто ж знал, что реально разваливаться начнется ))))

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Гость

17:20:12 21-03-2024

Гость (16:07:26 21-03-2024) А ремонт нормальный не вариант сделать?... Там местами кладка уже рассыпается и одной штукартуркой не обойтись.

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Гость

16:20:03 21-03-2024

Плата за капремонт увеличена практически вдвое. Где деньги, Зин?

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гость

11:43:13 22-03-2024

Гость (16:20:03 21-03-2024) Плата за капремонт увеличена практически вдвое. Где деньги, ... В Манжерке ж. За границу не пущают.

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Элен без ребят

18:44:32 21-03-2024

довели дома до развала...
потом снесут и стекловатники воткнут :(
жалко до слез такую красоту!

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