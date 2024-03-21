В Барнауле в доме с "отваливающимся балконом" ввели режим повышенной готовности

На место выехали специалисты для мониторинга технического состояния здания

21 марта 2024, 15:34, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом / Фото: barnaul.org / barnaul.press

В Барнауле ввели режим повышенной готовности на территории жилого дома № 4 по проспекту Строителей, сообщает мэрия.

"Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в связи с обрушением гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного дома", – рассказали в мэрии.

Напомним, элементы фасада обрушились 19 марта. Предварительное обследование здания 1955 года постройки показало, что на уровне пятого этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов со стороны проспекта. Есть риск обрушения части балконов.

Сейчас на территории дома ограничено движение по тротуару вдоль здания: место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов.

Также перенесли на 50 метров остановку "Аптека" и вход в детскую стоматологическую поликлинику № 1, куда теперь можно попасть со двора.

Кроме того, на месте дежурит экипаж ГИБДД – для обеспечения безопасности движения.