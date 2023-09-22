Вопрос на миллиарды. Во сколько обошлась подготовка Барнаула к отопительному сезону
Рассказываем, что именно сделали в городе, чтобы зимой не было порывов и трубы всегда были горячими
22 сентября 2023, 09:30, ИА Амител
21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон. Пока на улице тепло и солнечно, даже и думать о зиме не хочется. Но уже на следующей неделе похолодает, очень быстро придут сырые октябрь-ноябрь, а потом морозные декабрь и январь. Вот тогда вопрос о качестве работы системы отопления города будет на повестке. Что сделали летом, чтобы не замерзнуть зимой? Ответы на эти вопросы журналистам дала Сибирская генерирующая компания, которая 20 сентября презентовала традиционный доклад. В том числе и сколько средств потратили на то, чтобы город пережил холода.
Сети
Подготовка города к зиме включает два масштабных направления – прокладка, ремонты и обслуживание сетей, а также ремонты и подготовка генерации. Оба весьма дорогие – в сумме более 4,5 млрд рублей.
Начнем с сетей, то есть тех самых труб, перекопы на которых доставляли неудобство горожанам, но были жизненно необходимы. Итак, в 2023 году в Барнауле ремонтировали, меняли или модернизировали 32,68 км теплосетей.
Это были и капитальные ремонты, и текущие ремонты, и работы по инвестиционной программе. На 14 из 36 участков все работы уже завершены, рассказал директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс.
На 17 участках осталось только закопать и благоустроить. Еще на пяти работы в самом разгаре, но на подачу тепла потребителям это не влияет. На Брестской, Молодежной и Павловском тракте ремонты завершат до конца сентября. Оставшиеся два на Попова – до середины октября. И везде до холодов вернут асфальт и плитку.
Кроме того, почти на 2 км сетей СГК и ее подрядчики увеличили пропускную способность, чтобы подключить новых потребителей. В начале сентября корреспонденты amic.ru выезжали на один из таких участков – на улице Партизанской от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского. Там меняли трубу диаметром 300 мм на трубу 500 мм. Это позволит давать тепло строящемуся микрорайону на улице Промышленной, Речном вокзале и в перспективе – на Ковше. Там через пару лет появится несколько тысяч потребителей.
В целом в модернизацию и развитие теплосетевого комплекса в Барнауле в текущем году СГК вложила 3 млрд рублей.
ТЭЦ и котельные
В Барнауле две ТЭЦ – вторая и третья. А также несколько десятков локальных котельных.
Сначала о ТЭЦ. По словам директора Западно-Сибирского филиала Игоря Лузанова, на главных объектах генерации тепла в городе провели всю необходимую подготовку.
"Было отремонтировано 56 единиц котельного, турбинного оборудования, а также генераторов, почти 90 тонн поверхностей нагрева. От надежной работы каждого элемента зависит работа всей станции", – подчеркнул Лузанов.
Кроме того, на ТЭЦ-2 сейчас реконструируют турбину, повышая ее мощность, устанавливают приборы непрерывного контроля на дымовые трубы.
Запасы топлива сформированы, причем даже больше, чем нужно по нормативам. Например, угля на станциях Западно-Сибирского филиала СГК уже более 2 млн тонн, это в четыре раза больше положенного. Мазута – 9 тыс. тонн, тоже четырехкратное превышение норматива. Что касается газа, то его заранее не запасти, но все договоры на поставку заключены, лимиты выделены, добавил Игорь Лузанов.
А теперь о котельных. До того как СГК приняла управление городским тепловым хозяйством, в городе было 45 муниципальных котельных. Еще несколько лет назад компания объявила старт программы по их модернизации. Часть котельных давно устарели, и потребителей, где это было технически возможно, перевели на центральное теплоснабжение. Где-то провели модернизацию, где-то перевели с угля на газ.
"Сегодня в городе работает 32 котельные, в этом году строим и реконструируем семь с переводом на газ. На получение отопления это никак не повлияет", – пояснил Игорь Лузанов.
А Александр Гросс добавил, что благодаря отказу от старых и давно не эффективных угольных котельных выбросы удалось сократить на 20%.
"За шесть лет выбросы сократили в два раза. Экологическая составляющая очень важна, центральная часть города в дыму. Думаю, жители должны почувствовать улучшение", – подчеркнул Гросс.
Таких денег город еще не видел
В целом же вложения в генерацию и сети Барнаула с учетом ремонтов превысили 5 млрд рублей.
"Город не видел таких денег, вложенных в теплосетевое хозяйство. Мы уже проходим пик модернизации и видим результаты. Наш главный критерий – количество потребителей, которые попадают под отключение. И с каждым годом их становится все меньше", – отметил Игорь Лузанов.
Он добавил, что город к отопительному сезону 2023-2024 года готов.
"Мы сделаем все зависящее, чтобы минимизировать возможный дискомфорт. Будем стараться провести процесс плавно и без сбоев", – подытожил директор Западно-Сибирского филиала СГК.
Однако готовность получателей тепла пока не полная. По словам Александра Гросса, только 80% жилых домов Барнаула провели все необходимые работы перед зимой. За это отвечают управляющие компании и ТСЖ. Впрочем, и эти 80% – уже больше, чем было в прошлом году на старте отопительного сезона.
Всего в развитие системы отопления в Барнауле, Бийске и Рубцовске компания вложила в 2023 году 8,5 млрд рублей.
10:47:11 22-09-2023
Обычно после того, когда рассказывают сколько денег потратили, следует обоснование того, что эти затраты надо возместить за счет потребителя.
11:06:02 22-09-2023
Опять эти расходы раскидают в оплату населению?
12:40:17 22-09-2023
Гость (11:06:02 22-09-2023) Опять эти расходы раскидают в оплату населению?... естественно . в январе снова тарифы же будут подымать
11:54:55 22-09-2023
Зато в Яровом местная администрация, видимо, посчитала, что мы живём на югах, а не в Сибири, и датой начала отопительного сезона объявила аж....4 октября (постановление об этом размещено на официальном сайте)...наверное, в Адлере и то затопят раньше...Вопрос, зачем вкладывали деньги деньги в ремонт местной ТЭЦ, в заготовку угля? Чтобы мёрзнуть осенью??? У нас что такая огромная разница по климату с Барнаулом, где запуск отопления стартовал 21 сентября, или с Рубцовском, где планируют 26го числа....В помещениях довольно прохладно стало по ночам и с утра....2 недели разница с Барнаулом, просто слов нет! Вот итог всех этих вложений - снова мерзнуть!
12:15:09 22-09-2023
на улице +20-22 днем, ради пары часов утром, чтобы вам было потеплее, вам нужно отопление??? и в час дня открыть окна, потому что дышать просто нечем будет????Отапливать улицу???
13:41:04 22-09-2023
Гость (12:15:09 22-09-2023) на улице +20-22 днем, ради пары часов утром, чтобы вам было ... Ну во первых на улице +20 но ощущается как 16-17 градусов тепла а дома около 22 градусов всего это что по вашему тепло для меня к примеру комфортная температура дома от 26 градусов (это к стати при СССР считалось нормой) .Ну а вам если нравится сидеть дома в шубе то сидите и к стати с 23.09.2023г температура будет уже 10-6 градусов так что правильно делают что запускают отопление.
20:53:40 22-09-2023
Гость (13:41:04 22-09-2023) Ну во первых на улице +20 но ощущается как 16-17 градусов те... Кстати пишется слитно)))
19:56:05 22-09-2023
Гость (12:15:09 22-09-2023) на улице +20-22 днем, ради пары часов утром, чтобы вам было ... Вернитесь в то село из которого вы прибыли в город. И там, пожалуйста, решайте топить вам печь или нет. Можете даже ее вообще зимой не топить. А отопление пора запускать сейчас, а не тогда, когда будет дубак и все от этого простынут.
16:05:23 23-09-2023
Гость (19:56:05 22-09-2023) Вернитесь в то село из которого вы прибыли в город. И там, ... почему вы считаете, что имеете право на свое мнение, а я нет?
12:34:04 22-09-2023
Хочу отметить что в этом году после "раскопок" очень плохо засыпали горы земли разравняли очень грубо особеннопоМалахова вдоль домов 33 и далее до Алексеевой .Ждали что разравняют - ан нет - вот так.
12:41:32 22-09-2023
Безобразно после работ закапывают теплотрассы - ул.Малахова ( Петра Сухова - Эмилия Алексеева).
13:00:35 22-09-2023
Просьба к начальству теплосетей.Пусть заравняют после своих работ землю возле магазина по улице Малахова 33а.Согласитесь раз копали так закопайте и сравняйте за собой землю.Так было все аккуратно а после них горы.Пожалуста.