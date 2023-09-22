Вопрос на миллиарды. Во сколько обошлась подготовка Барнаула к отопительному сезону

Рассказываем, что именно сделали в городе, чтобы зимой не было порывов и трубы всегда были горячими

22 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Ремонт теплосетей на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 сентября в Барнауле стартовал отопительный сезон. Пока на улице тепло и солнечно, даже и думать о зиме не хочется. Но уже на следующей неделе похолодает, очень быстро придут сырые октябрь-ноябрь, а потом морозные декабрь и январь. Вот тогда вопрос о качестве работы системы отопления города будет на повестке. Что сделали летом, чтобы не замерзнуть зимой? Ответы на эти вопросы журналистам дала Сибирская генерирующая компания, которая 20 сентября презентовала традиционный доклад. В том числе и сколько средств потратили на то, чтобы город пережил холода.

Сети

Подготовка города к зиме включает два масштабных направления – прокладка, ремонты и обслуживание сетей, а также ремонты и подготовка генерации. Оба весьма дорогие – в сумме более 4,5 млрд рублей.

Начнем с сетей, то есть тех самых труб, перекопы на которых доставляли неудобство горожанам, но были жизненно необходимы. Итак, в 2023 году в Барнауле ремонтировали, меняли или модернизировали 32,68 км теплосетей.

Это были и капитальные ремонты, и текущие ремонты, и работы по инвестиционной программе. На 14 из 36 участков все работы уже завершены, рассказал директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс.

На 17 участках осталось только закопать и благоустроить. Еще на пяти работы в самом разгаре, но на подачу тепла потребителям это не влияет. На Брестской, Молодежной и Павловском тракте ремонты завершат до конца сентября. Оставшиеся два на Попова – до середины октября. И везде до холодов вернут асфальт и плитку.

Кроме того, почти на 2 км сетей СГК и ее подрядчики увеличили пропускную способность, чтобы подключить новых потребителей. В начале сентября корреспонденты amic.ru выезжали на один из таких участков – на улице Партизанской от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского. Там меняли трубу диаметром 300 мм на трубу 500 мм. Это позволит давать тепло строящемуся микрорайону на улице Промышленной, Речном вокзале и в перспективе – на Ковше. Там через пару лет появится несколько тысяч потребителей.

В целом в модернизацию и развитие теплосетевого комплекса в Барнауле в текущем году СГК вложила 3 млрд рублей.

ТЭЦ-3, Барнаул / Фото: пресс-служба СГК

ТЭЦ и котельные

В Барнауле две ТЭЦ – вторая и третья. А также несколько десятков локальных котельных.

Сначала о ТЭЦ. По словам директора Западно-Сибирского филиала Игоря Лузанова, на главных объектах генерации тепла в городе провели всю необходимую подготовку.

"Было отремонтировано 56 единиц котельного, турбинного оборудования, а также генераторов, почти 90 тонн поверхностей нагрева. От надежной работы каждого элемента зависит работа всей станции", – подчеркнул Лузанов.

Кроме того, на ТЭЦ-2 сейчас реконструируют турбину, повышая ее мощность, устанавливают приборы непрерывного контроля на дымовые трубы.

Запасы топлива сформированы, причем даже больше, чем нужно по нормативам. Например, угля на станциях Западно-Сибирского филиала СГК уже более 2 млн тонн, это в четыре раза больше положенного. Мазута – 9 тыс. тонн, тоже четырехкратное превышение норматива. Что касается газа, то его заранее не запасти, но все договоры на поставку заключены, лимиты выделены, добавил Игорь Лузанов.

А теперь о котельных. До того как СГК приняла управление городским тепловым хозяйством, в городе было 45 муниципальных котельных. Еще несколько лет назад компания объявила старт программы по их модернизации. Часть котельных давно устарели, и потребителей, где это было технически возможно, перевели на центральное теплоснабжение. Где-то провели модернизацию, где-то перевели с угля на газ.

"Сегодня в городе работает 32 котельные, в этом году строим и реконструируем семь с переводом на газ. На получение отопления это никак не повлияет", – пояснил Игорь Лузанов.

А Александр Гросс добавил, что благодаря отказу от старых и давно не эффективных угольных котельных выбросы удалось сократить на 20%.

"За шесть лет выбросы сократили в два раза. Экологическая составляющая очень важна, центральная часть города в дыму. Думаю, жители должны почувствовать улучшение", – подчеркнул Гросс.

Игорь Лузанов / Фото предоставлено пресс-службой СГК

Таких денег город еще не видел

В целом же вложения в генерацию и сети Барнаула с учетом ремонтов превысили 5 млрд рублей.

"Город не видел таких денег, вложенных в теплосетевое хозяйство. Мы уже проходим пик модернизации и видим результаты. Наш главный критерий – количество потребителей, которые попадают под отключение. И с каждым годом их становится все меньше", – отметил Игорь Лузанов.

Он добавил, что город к отопительному сезону 2023-2024 года готов.

"Мы сделаем все зависящее, чтобы минимизировать возможный дискомфорт. Будем стараться провести процесс плавно и без сбоев", – подытожил директор Западно-Сибирского филиала СГК.

Однако готовность получателей тепла пока не полная. По словам Александра Гросса, только 80% жилых домов Барнаула провели все необходимые работы перед зимой. За это отвечают управляющие компании и ТСЖ. Впрочем, и эти 80% – уже больше, чем было в прошлом году на старте отопительного сезона.

Всего в развитие системы отопления в Барнауле, Бийске и Рубцовске компания вложила в 2023 году 8,5 млрд рублей.