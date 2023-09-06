Что сказал в Госдуме известный генерал о новой волне мобилизации
Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские телеграм-каналы распространили фейковый приказ о призыве
06 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Распространяемый украинскими телеграм-каналами фейковый приказ о мобилизации – очередной вброс, не соответствующий действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.
"Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные телеграм-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации. Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам", – написал парламентарий в телеграм-канале.
Напомним, согласно такому "документу", он якобы вступит в силу 11 сентября, а призовут по нему 200 тысяч человек.
В сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, по которой в армию призвали 300 тысяч резервистов. Позже в Кремле и сам глава государства не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется.
В начале сентября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев также заявил, что новой мобилизации не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту, и люди на это идут.
07:39:05 06-09-2023
Веры вам, жуликам, нет.
07:40:50 06-09-2023
У них прошло уже волн 10 мобилизации, они очень хотят, чтобы у нас прошла хотя бы вторая. А мы очень не хотим
07:43:10 06-09-2023
Какие кампании выиграл этот "известный" геннрал ?
08:54:14 06-09-2023
Гость (07:43:10 06-09-2023) Какие кампании выиграл этот "известный" геннрал ?... Да никакие!
09:10:49 06-09-2023
Гость (07:43:10 06-09-2023) Какие кампании выиграл этот "известный" геннрал ?... А ты его биографию прочти и не будешь глупых вопросов задавать.
09:41:39 06-09-2023
Гость (09:10:49 06-09-2023) А ты его биографию прочти и не будешь глупых вопросов задава... У меня на сарае слово из 3х букв написано, а там дрова лежат
09:52:23 06-09-2023
Гость (09:41:39 06-09-2023) У меня на сарае слово из 3х букв написано, а там дрова лежат... так это про тебя написали, а не про содержимое сарая.
09:31:23 06-09-2023
Ципсошники с чубами вбрасывают, а местные придурки распространяют. За такое по уму надо срок давать. Это распространение вражеской пропаганды в военное время. Журналисты вообще перестали фактчекингом заниматься, а враждебнонастроенные так и вовсе специально такие фейки разгоняют.
12:05:20 06-09-2023
зачем новый приказ, старый никто не отменял, действует до сих пор.