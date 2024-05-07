Что скажет президент во время инаугурации? Полный текст присяги

Клятва главы государства состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами

07 мая 2024, 13:41, ИА Амител

Владимир Путин на своей четвертой инаугурации в 2018 году / Фото: ТАСС

Ключевой момент инаугурации президента – принесение присяги. После нее официально стартует новый срок главы государства, который продлится до 2030 года. Текст присяги закреплен в Конституции РФ и состоит из 33 слов.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", – говорит президент во время присяги.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступит в должность президента. Инаугурация пройдет в Большом Кремлевском дворце в 12:00. Сначала знаменосцы Президентского полка внесут главные символы президентской власти – флаг и штандарт, а затем Конституцию и Знак президента. Избранный глава государства принесет присягу, положив правую руку на Конституцию, произнесет инаугурационную речь. Завершится церемония салютом с Кремлевской набережной и парадом Президентского полка.

По закону "О выборах президента", инаугурация проходит, когда истекает шестилетний срок с момента вступления в должность предыдущего руководителя страны. Владимир Путин занял свой пост 7 мая 2018 года.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта 2024 года. Общая явка составила 77,49%, на участки пришли 87,5 млн избирателей. Более 87% из этого числа проголосовали за Владимира Путина. Остальные кандидаты не смогли заручиться даже пятипроцентной поддержкой: Николай Харитонов (КПРФ) набрал 3,7 млн голосов (4,31%), Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,85%, или 3,3 млн голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%, или 2,7 млн голосов.