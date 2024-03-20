Будем жить лучше. Что обещали во время инаугурации президенты России в разные годы?

С 1991 года в России сменилось три президента. Пять "сроков" занимает Владимир Путин

20 марта 2024, 06:15, ИА Амител

7 мая вновь избранный президент Владимир Путин официально вступит в свою должность. Инаугурация главы государства станет восьмой в истории России и пятой для Владимира Путина. Мероприятие пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца и соберет под одной крышей всю политическую элиту страны. Аmic.ru вспомнил, как проходили инаугурации президентов в разные годы и как обещали изменить страну избранные лидеры.

Борис Ельцин, 1991 год

Первая инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России прошла 10 июля 1991 года, после того как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991-го. Тогда за него проголосовали 58% избирателей.

Инаугурация российского лидера состоялась на пятом внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР. До этого подобных церемоний в России не было. Мероприятие длилось около 50 минут.

Подойдя к трибуне, Борис Ельцин положил правую руку на сердце и произнес присягу, поклявшись "охранять права и свободы человека и добросовестно исполнять возложенные народом обязанности".

На церемонии выступил патриарх Алексий II, актер и народный депутат Олег Басилашвили, председатель ВС СССР Анатолий Лукьянов, президент СССР Михаил Горбачев и другие. Последний произнес: "Может быть, кто-нибудь по этому поводу скажет: ну что особенного? Одним президентом стало больше в стране. Я придерживаюсь другого мнения..."

В конце инаугурации прозвучала "Патриотическая песня" на музыку композитора Михаила Глинки, которая до 2000 года являлась официальным гимном России. Ее Ельцин очень любил.

Борис Ельцин, 1996 год

Вторая инаугурация президента России прошла 9 августа 1996 года в Государственном Кремлевском дворце. Церемония стала одной из самых коротких в истории. Из-за состояния здоровья президента – за полтора месяца до этого Ельцин перенес инфаркт и не появлялся на публике. Поэтому мероприятие, которое изначально планировали провести на Соборной площади Кремля, перенесли в Кремлевский дворец, значительно урезав его по времени – c двух часов до получаса.

На церемонии присутствовало почти 4,5 тысячи гостей: главы государств СНГ, члены правительства, депутаты, руководители партий и другие влиятельные лица.

Речь президента длилась около 45 секунд. Затем глава ЦИК (в то время этот пост занимал Николай Рябов. – Прим. ред.) вручил Ельцину свидетельство об избрании, а глава Совфеда (Егор Строев. – Прим. ред.) надел на Бориса Ельцина знак президента (знак президента – один из символов президентской власти, состоит из знака и цепи знака. – Прим. ред.). Кстати, это был первый и последний раз, когда глава государства РФ надевал на себя символ президентской власти.

В Кремлевском дворце прозвучала ода "Славься" на музыку композитора Михаила Глинки. Над набережной прогремел салют из 30 залпов.

Владимир Путин, 2000 год

7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация президента России Владимира Путина. Он перенял бразды правления у Бориса Ельцина, добровольно ушедшего в отставку в декабре 1999 года. На выборах в марте этого же года за нового лидера отдали свои голоса более 52% избирателей.

Гостями церемонии стали около 1,5 тысячи человек, среди которых были министры, депутаты парламента, послы, члены правительства.

Глава ЦИК Александр Вешняков огласил перед присутствующими результаты голосования. Затем Владимир Путин принял присягу, положив правую руку на Конституцию по примеру Бориса Ельцина. После оркестр исполнил гимн, а над куполом Кремля подняли символ власти – президентский штандарт.

Борис Ельцин передал Путину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Он пожелал преемнику строить новую демократичную Россию, опираясь на новое поколение.

Сам Владимир Путин произнес:

"Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразить страну. У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире", – заявил он.

Президент также сообщил, что Россия вступила на путь построения демократии. При этом подчеркнул, что "это небыстрый, сложный процесс".

Церемония длилась 30 минут и закончилась салютом из 30 залпов.

Инаугурация Владимира Путина в 2000 году. Фото: ТАСС

Владимир Путин, 2004 год

Вторая инаугурация, прошедшая 7 мая 2004 года, стала самой короткой в истории. Президент по традиции принес присягу, после чего прозвучал гимн (уже под музыку Александра Александрова), прогремел салют, а над Кремлем подняли президентский штандарт. Бориса Ельцина на церемонии не было – он перенес воспаление бронхов и лечился дома.

Выступая с речью, Путин говорил о том, что нужно развивать многопартийность, создавать зрелое гражданское общество и укреплять личные свободы россиян, чтобы все могли иметь возможность получать хорошее образование, достойную социальную и медицинскую помощь.

"Наше прошлое придает нам силы, но даже самая славная история сама по себе не обеспечит лучшей жизни", – сказал он.

Также Путин сообщил, что удалось победить международный терроризм, а России – избавиться от реальной угрозы распада. Участниками церемонии, продлившейся 20 минут, стали 1,7 тысячи человек.

Владимир Путин во время принесения присяги в 2004 году. Автор: ТАСС

Дмитрий Медведев, 2008 год

2 марта 2008 года в ходе выборов новым, третьим президентом России стал Дмитрий Медведев, получивший в ходе выборов 70,2% избирателей. 7 мая 42-летний политик официально вступил в должность главы государства, став самым молодым президентом в истории страны.

Инаугурация Дмитрия Медведева мало чем отличалась от предыдущих, в которых участвовал Владимир Путин: он принес президентскую присягу и произнес торжественную речь.

В своем выступлении Медведев говорил, что Россия должна воспользоваться уникальным шансом, чтобы стать одной из лучших стран мира. Своей главной задачей на посту президента он назвал развитие гражданских и экономических свобод.

"Многое еще предстоит сделать, чтобы государство было действительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу", – сообщил Медведев.

С речью выступил и Владимир Путин, завершивший свой второй четырехлетний срок на посту главы государства. Он назвал вступление президента на должность "ответственным этапом демократического оформления власти, которая должна объединить все регионы страны". Уходя с должности, он заявлял, что ему не стыдно за итоги своей работы.

"Все восемь лет я пахал как раб на галерах – с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил", – заявил Путин.

Инаугурация Дмитрия Медведева в 2008 году.

Владимир Путин, 2012 год

В мае 2012 года бразды правления государством вновь перешли к Владимиру Путину. По инициативе Дмитрия Медведева Путин занял этот пост не на четыре, а на шесть лет.

На инаугурацию, как и прежде, съехалась вся политическая элита страны – более двух тысяч человек. Всем им на память вручили серебряную медаль весом несколько десятков грамм.

Процедура инаугурации прошла без изменений. Был внесен флаг, штандарт, знак президента и специальное издание основного закона страны – Конституция.

Уходящий с поста президент Дмитрий Медведев сообщил, что "работал честно в интересах людей, делая все, чтобы они были свободны и уверенно смотрели в будущее". Все социальные обязательства за четыре года его руководства страной были выполнены. Также началась модернизация экономики. Но главное достижение, заметил он, состоит в том, что граждане намного активнее участвуют в политике, а сама власть стала более открытой.

Владимир Путин в инаугурационной речи заявил, что интересы России всегда будут для него в приоритете, а смысл его жизни заключается в служении народу. Он заверил присутствующих, что "теперь есть все для того, чтобы страна шла вперед", назвав это заслугой предыдущего президента. Ближайшие три года, по его словам, должны были стать определяющими для страны.

Фото: Владимир Путин официальной заступает на пост президента в 2012 году. Автор: ТАСС

Владимир Путин, 2018 год

Инаугурация президента, прошедшая в мае 2018 года, стала седьмой в истории России и четвертой для Владимира Путина.

Как и в предыдущие годы, он положил руку на особый экземпляр Конституции и произнес присягу. Участниками церемонии в этот раз стали 3,5 тысячи человек. Президент поблагодарил россиян за то, что проголосовали за него на выборах, заявив: этой поддержкой люди выразили надежду на то, что страна дальше будет укреплять свое могущество, а граждане будут жить лучше.

"Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. История не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня – в переломное время, эпоху бурных изменений во всем мире", – сообщил Путин.

Глава государства говорил о том, что страна готова к диалогу и наращиванию связей. В целом, нужно сказать, что речь президента была больше посвящена международной поддержке, нежели предыдущие. Он сообщил, что предстоит "напряженная работа", потому как стране нужны прорывы во всех сферах.

Владимир Путин на своей четвертой инаугурации в 2018 году. Автор: ТАСС

Как пройдет инаугурация Владимира Путина в 2024 году?

По данным федеральных СМИ, инаугурация президента пройдет, как и в предыдущие годы, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

По закону "О выборах президента", инаугурация проходит, когда истекает шестилетний срок с момента вступления в должность предыдущего президента. Владимир Путин занял свой пост 7 мая 2018 года.

По традиции на мероприятие съедется вся политическая элита страны: члены правительства, Федерального собрания, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, депутаты, представители конфессий, общественники, деятели культуры, ученые. Список приглашенных определит служба протокола президента.