Владимир Путин 7 мая в пятый раз станет президентом РФ. Где посмотреть инаугурацию?
Amic.ru будет вести трансляцию мероприятия в двух форматах – видео и текста
07 мая 2024, 08:30, ИА Амител
7 мая президент Владимир Путин официально заступит на свой пятый срок. Инаугурация по традиции пройдет в Кремлевском дворце и соберет под одной крышей всю элиту. Рассказываем, во сколько состоится торжественное событие и как его могут посмотреть обычные жители страны.
Когда и во сколько пройдет инаугурация Путина?
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 (мск) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Сколько продлится инаугурация?
Предварительно, инаугурация продлится час – до 13:00. По крайней мере, такое время закладывают российские телеканалы, которые уже опубликовали сетку вещания на этот день. К слову, в 2018 году церемония инаугурации длилась около 48 минут.
Где можно будет посмотреть трансляцию инаугурации?
Транслировать инаугурацию президента будут крупнейшие российские телеканалы, такие как "Первый", "Россия 1", а также федеральные интернет-издания.
Также трансляцию можно посмотреть и почитать на сайте amic.ru и в Telegram-канале amic.ru.
Изменится ли программа инаугурации в 2024 году?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что инаугурация главы государства Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут "небольшие нюансы". По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти будут ей следовать.
"Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", – сказал он.
До этого он заявлял, что инаугурация может быть использована противниками РФ как повод для новых провокаций, однако Москва уже научилась им противостоять.
Что такое инаугурация президента и что она означает?
Инаугурация – торжественная процедура вступления в должность главы государства. Во время нее президент приносит присягу: дает клятву перед народом, держа правую руку на печатном экземпляре Конституции РФ:
- уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Основной закон РФ;
- защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства;
- верно служить народу.
08:58:54 03-05-2024
«Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой — вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом, — сказал Владимир Путин.
2014г
09:58:17 07-05-2024
Гость (08:58:54 03-05-2024) «Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, ... Да он сам то не хотел. Его одна старушка-космонавтка попросила
09:16:27 03-05-2024
В пятый раз. Когда пройдет инаугурация Путина и где, а главное ЗАЧЕМ на это смотреть?
11:04:12 03-05-2024
Гость (09:16:27 03-05-2024) В пятый раз. Когда пройдет инаугурация Путина и где, а главн... Надо смотреть, чтобы ещё раз убедиться, что "верной дорогой идём"(пресс - конференция) и не свернём
09:33:42 07-05-2024
даже ленивому про инаугурацию.......сказали
11:00:54 07-05-2024
шестая будет ?