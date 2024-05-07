Amic.ru будет вести трансляцию мероприятия в двух форматах – видео и текста

07 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

7 мая президент Владимир Путин официально заступит на свой пятый срок. Инаугурация по традиции пройдет в Кремлевском дворце и соберет под одной крышей всю элиту. Рассказываем, во сколько состоится торжественное событие и как его могут посмотреть обычные жители страны.

Когда и во сколько пройдет инаугурация Путина?

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 (мск) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Сколько продлится инаугурация?

Предварительно, инаугурация продлится час – до 13:00. По крайней мере, такое время закладывают российские телеканалы, которые уже опубликовали сетку вещания на этот день. К слову, в 2018 году церемония инаугурации длилась около 48 минут.

Где можно будет посмотреть трансляцию инаугурации?

Транслировать инаугурацию президента будут крупнейшие российские телеканалы, такие как "Первый", "Россия 1", а также федеральные интернет-издания.

Также трансляцию можно посмотреть и почитать на сайте amic.ru и в Telegram-канале amic.ru.

Изменится ли программа инаугурации в 2024 году?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что инаугурация главы государства Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут "небольшие нюансы". По его словам, сама стандартная церемония "прописана хорошо", а потому власти будут ей следовать.

"Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать", – сказал он.

До этого он заявлял, что инаугурация может быть использована противниками РФ как повод для новых провокаций, однако Москва уже научилась им противостоять.

Что такое инаугурация президента и что она означает?

Инаугурация – торжественная процедура вступления в должность главы государства. Во время нее президент приносит присягу: дает клятву перед народом, держа правую руку на печатном экземпляре Конституции РФ: