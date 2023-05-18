Что такое американский ракетный комплекс "Пэтриот" и есть ли у него слабые места?

16 мая российские военные уничтожили американский "Пэтриот" ракетой "Кинжал"

18 мая 2023, 10:50, ИА Амител

Комплекс "Пэтриот" / Фото: ru.wikipedia.org

Американские комплексы "Пэтриот" (Patriot) активно используется на Украине не один месяц. Сейчас они вступили в схватку с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Так, в сводке от 16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные смогли поразить "Пэтриот" высокоточным ударом "Кинжала". Amic.ru разобрался, что такое "Пэтриот" и для чего он нужен.

Что такое "Пэтриот"?

"Пэтриот" – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, который стоит на вооружении армии США и ряда других армий мира. Его производит группа компаний "Рэйтеон". Комплекс создавался как универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Он нужен для обороны от средств воздушного нападения, в том числе от баллистических ракет. На вооружение его приняли в 1982 году.

Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие государства – усовершенствованная версия системы "Patriot" PAC-3 (сменила PAC-2), принятая на вооружение в 2001 году. В этой модификации у ракет есть активная головка самонаведения. PAC-3 сама наводится на ракету и поражает её прямым попаданием.

Название комплекса происходит от английского сокращения Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target – то есть "радиолокационная станция, сопровождения с фазированной антенной решёткой для перехвата целей".

Что входит в состав комплекса?

В состав комплекса "Пэтриот" входит пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, до восьми пусковых установок, зенитные управляемые ракеты, источники энергоснабжения, средства связи (а именно радиорелейные станции и антенно-мачтовые устройства), вспомогательное эксплуатационное оборудование (транспортно-заряжающие машины), подвижный пункт технического обслуживания на шасси с генератором, автомобиль для перевозки малогабаритных запасных частей, тягач с подъёмным краном и полуприцеп), а также средства радиотехнической и тактической маскировки.

Какие у него характеристики?

Радиус действия комплекса – 150 и более километров. Он может поражать баллистические цели на расстоянии 15-20 километров, пишет ТАСС.

Максимальная скорость цели – 5 тысяч километров в час, а максимальная высота поражения баллистических целей – до 20 км.

На пусковой установке PAC-2 – 4 ракеты, а на PAC-3 – 16 ракет. У PAC-2 длина ракеты – 5,3 м, диаметр 41 см и масса около 900 кг, а у ракет PAC-3 длина – 4,8 метра, диаметр – 25 сантиметров и масса около 320 кг.

Радиолокационная станция комплекса может одновременно сопровождать 50 целей и наводить как минимум пять ракет.

Чтобы привести комплекс в боевую готовность, нужно как минимум полчаса. Для его эксплуатации требуется не менее 90 человек.

В каких военных конфликтах применялся "Пэтриот"?

Комплекс "Пэтриот" впервые использовали во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Также его применяли войне в Ираке, в гражданских войнах в Сирии и в Йемене, а также в российско-украинском конфликте.

Какие минусы у "Пэтриота"?

Ещё в декабре 2022 года эксперты объясняли изданию "Газета.ru", что слабым местом "Пэтриота" является малая мобильность.

Кроме того, многофункциональный локатор комплекса обладает не слишком высокими поисковыми возможностями и имеет проблемы с указыванием целей, говорили специалисты.