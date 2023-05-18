Что такое американский ракетный комплекс "Пэтриот" и есть ли у него слабые места?
16 мая российские военные уничтожили американский "Пэтриот" ракетой "Кинжал"
18 мая 2023, 10:50, ИА Амител
Американские комплексы "Пэтриот" (Patriot) активно используется на Украине не один месяц. Сейчас они вступили в схватку с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Так, в сводке от 16 мая Минобороны России сообщило, что российские военные смогли поразить "Пэтриот" высокоточным ударом "Кинжала". Amic.ru разобрался, что такое "Пэтриот" и для чего он нужен.
Что такое "Пэтриот"?
"Пэтриот" – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, который стоит на вооружении армии США и ряда других армий мира. Его производит группа компаний "Рэйтеон". Комплекс создавался как универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Он нужен для обороны от средств воздушного нападения, в том числе от баллистических ракет. На вооружение его приняли в 1982 году.
Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие государства – усовершенствованная версия системы "Patriot" PAC-3 (сменила PAC-2), принятая на вооружение в 2001 году. В этой модификации у ракет есть активная головка самонаведения. PAC-3 сама наводится на ракету и поражает её прямым попаданием.
Название комплекса происходит от английского сокращения Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target – то есть "радиолокационная станция, сопровождения с фазированной антенной решёткой для перехвата целей".
Что входит в состав комплекса?
В состав комплекса "Пэтриот" входит пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, до восьми пусковых установок, зенитные управляемые ракеты, источники энергоснабжения, средства связи (а именно радиорелейные станции и антенно-мачтовые устройства), вспомогательное эксплуатационное оборудование (транспортно-заряжающие машины), подвижный пункт технического обслуживания на шасси с генератором, автомобиль для перевозки малогабаритных запасных частей, тягач с подъёмным краном и полуприцеп), а также средства радиотехнической и тактической маскировки.
Какие у него характеристики?
Радиус действия комплекса – 150 и более километров. Он может поражать баллистические цели на расстоянии 15-20 километров, пишет ТАСС.
Максимальная скорость цели – 5 тысяч километров в час, а максимальная высота поражения баллистических целей – до 20 км.
На пусковой установке PAC-2 – 4 ракеты, а на PAC-3 – 16 ракет. У PAC-2 длина ракеты – 5,3 м, диаметр 41 см и масса около 900 кг, а у ракет PAC-3 длина – 4,8 метра, диаметр – 25 сантиметров и масса около 320 кг.
Радиолокационная станция комплекса может одновременно сопровождать 50 целей и наводить как минимум пять ракет.
Чтобы привести комплекс в боевую готовность, нужно как минимум полчаса. Для его эксплуатации требуется не менее 90 человек.
В каких военных конфликтах применялся "Пэтриот"?
Комплекс "Пэтриот" впервые использовали во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Также его применяли войне в Ираке, в гражданских войнах в Сирии и в Йемене, а также в российско-украинском конфликте.
Какие минусы у "Пэтриота"?
Ещё в декабре 2022 года эксперты объясняли изданию "Газета.ru", что слабым местом "Пэтриота" является малая мобильность.
Кроме того, многофункциональный локатор комплекса обладает не слишком высокими поисковыми возможностями и имеет проблемы с указыванием целей, говорили специалисты.
10:56:58 18-05-2023
6 лет назад у нас гиперзвук производить начали. Думали, что еще год назад использовать начнут
10:59:30 18-05-2023
А хохлы с американцами знают что Patriot уничтожили?
11:51:07 18-05-2023
Может когда по центру принятия решений в Киеве ракета прилетит, а Пэтриот ее не собьет, узнают, что его нет. А пока есть он или его уже нет, им все равно. Хотя если быстро могут привезти другой, то смысл уничтожения этого теряется. Надо сразу бить туда, что защищал этот Пэтриот, а не через неделю, когда привезут другой
13:20:30 18-05-2023
А есть доказательства того что пэтриот уничтожен? Или нужно верить на слово?
14:02:45 18-05-2023
Гость (13:20:30 18-05-2023) А есть доказательства того что пэтриот уничтожен? Или нужно ... Почитайте американскую прессу. Уверуете.
14:02:03 18-05-2023
Гость (10:59:30 18-05-2023) А хохлы с американцами знают что Patriot уничтожили?... Знают и пишут об этом.
14:12:13 18-05-2023
старье. у НАТО практически все ПВО - старье гиперзвук не перехватывает никто кроме с 500х но даже они пока серийно не делаются причем в пентагоне прекрасно все понимают но европейцы и украинцы для них -мясо Скоро США начнет вывод своих баз по всему миру - все нет больше могущественной америки
15:28:26 18-05-2023
Гость (14:12:13 18-05-2023) старье. у НАТО практически все ПВО - старье гиперзвук не пер... "Patriot" PAC-3 (сменила PAC-2), принятая на вооружение в 2001 году достаточно современная система. ;)