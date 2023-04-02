Ева Грин и реальный космос. Какие фильмы покажут в алтайских кинотеатрах в апреле?

В апреле в алтайских кинотеатрах можно будет посмотреть первый снятый в космосе фильм, "Трёх мушкетёров" с Евой Грин и многое другое

02 апреля 2023, 06:34, ИА Амител

Ева Грин в фильме "Три мушкетёра: Д’Артаньян"/ Фото: IMDB

Погода на улице становится всё теплее, снег тает, а значит, самое время выбираться из дома и интересно проводить время. Один из хороших способов скрасить досуг – поход в кинотеатр. В апреле там будет что посмотреть. Среди премьер этого месяца – картина о трёх мушкетёрах с Евой Грин, первый фильм, снятый в космосе, а также последняя лента в карьере Брюса Уиллиса. Amic.ru рассказывает, на что обратить внимание в кинотеатрах Барнаула и Алтайского края во втором месяце весны.

"Три мушкетёра: Д’Артаньян" (с 6 апреля) с Евой Грин

"Три мушкетёра: Д’Артаньян" – одна из главных премьер российского кинопроката в апреле. Этот фильм не связан с лентой "Три мушкетёра", вышедшей в России в марте. "Д’Артаньян" подороже, в главных ролях здесь голливудские звёзды – Ева Грин ("Казино Рояль", "Город Грехов 2", "300 спартанцев, Рассвет империи") и Венсан Кассель ("Чёрный лебедь", "Ненависть"). Последний сыграл Атоса, а Ева Грин – Миледи. Роль Д’Артаньяна исполнил Франсуа Сивиль ("Мольер", "Поменяться местами"), Арамиса – Роман Дюрис ("Мольер", "Париж"), а Портоса – Пио Мармай ("Нежность"). Снял фильм Мартин Бурбулон ("Эйфель", "Любовь вразнос").

В картине расскажут начало знакомой практически каждому истории трёх мушкетеров. Уже в декабре 2023 года выйдет вторая часть серии – "Три мушкетёра: Миледи" с тем же актёрским составом.

Оценок ни на "Кинопоиске", ни на IMDB у картины пока что нет.

"Моё прекрасное несчастье" (с 6 апреля)

Любители мелодрам смогут посмотреть фильм "Моё прекрасное несчастье" режиссёра Роджера Камбла ("После. Глава 2", "Жестокие игры").

По сюжету загадочная и недоступная первокурсница Эбби встречает бунтаря и чемпиона подпольных боёв Трэвиса, который выглядит недоступным и якобы не верит в любовь.

Тревис предлагает пари: если он выиграет следующий бой, то Эбби проводит с ним месяц. В итоге между молодыми людьми завязываются любовные отношения. Главные роли исполнили Дилан Спроус ("После. Глава 2") и Вирджиния Гарднер ("Вышка").

Оценок у фильма ни на "Кинопоиске", ни на IMDB пока нет.

"Профессор и призрачный убийца" с Морганом Фриманом (с 6 апреля)

На российские экраны выйдет и фильм "Профессор и призрачный убийца" режиссёра Джорджа Галло (снял первую и вторую части "Плохих парней"). В главных ролях здесь Морган Фриман ("Побег из Шоушенка", "Семь", "Тёмный рыцарь") и Коул Хаузер ("Йеллоустоун", "Умница Уилл Хантинг").

Картина рассказывает о расследовании серии убийств, очень похожих на ритуальные. В ходе него детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, который изучает магические культы. Профессор должен помочь понять психологию убийцы и дать детективу ключ к поимке преступника.

Рейтинга фильма на "Кинопоиске" пока нет, однако на IMDB он низкий – 4,1 балла из 10.

"Бюро магических услуг" (с 6 апреля)

В начале апреля в России выходит и австралийское фэнтези "Бюро магических услуг".

По сюжету в нашем мире существует загадочное бюро магических услуг. Там на первый взгляд обычные клерки распутывают странные происшествия и ищут магические артефакты. Однажды в контору попадает наивный парень Пол, который начинает раскрывать тайны этого учреждения.

В актёрском составе есть несколько громких имён. В фильме играют Сэм Нил ("Парк Юрского периода", "Двухсотлетний человек"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Теорема Зеро", "Джанго Освобождённый"), Миранда Отто (трилогия "Властелин Колец") и другие актёры. Главную роль исполняет малоизвестный Патрик Гибсон ("Тюдоры").

Рейтинг фильма на IMDB очень хороший – 8,3 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока что нет. Так что фильм стоит оценить самому.

"Принц пустыни" (с 6 апреля)

Заинтересовать зрителя вполне может и французский семейный фильм "Принц пустыни". Он рассказывает о 12-летнем мальчике Зоди, который живёт со своим племенем в пустыне и дружит с ветеринаром Джулией. Однажды он находит осиротевшего верблюжонка и начинает с ним дружить. Но местный браконьер Тарек хочет забрать его к себе, чтобы использовать животное в забегах. Чтобы спасти верблюжонка, мальчик отправляется через всю Сахару.

Актёры и режиссёры здесь широкой публике неизвестны. Однако оценка на IMDB у фильма хорошая – 7,5 балла из 10. На "Кинопоиске" рейтинга пока что нет.

"Доктор" (с 13 апреля)

С 13 апреля выйдет последний фильм в актёрской карьере Сергея Пускепалиса ("Метро", "Сердце Пармы") под названием "Доктор". Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, когда вёз военным Донбасса микроавтобус Ford Tranzit, так что на больших экранах мы точно увидим его в последний раз.

По сюжету в психоневрологическом отделении для подростков едва не гибнет один из пациентов. Появляется версия, что подростки играют между собой в игру с удушением. Разобраться в ситуации должен психиатр Иван Христофоров. Он находит виновника и решает спасти его душу.

В фильме также сыграли Игорь Черневич ("Троцкий", "Белая гвардия"), Анна Чурина ("Вий 3D", "Борис Годунов") и другие актёры.

Оценок у картины пока нет.

"Звёзды в полдень" (с 13 апреля)

13 апреля на российские экраны выйдет фильм "Звёзды в полдень". Он рассказывает об американской журналистке Триш, которая застревает в Никарагуа и влюбляется в загадочного англичанина Дэниэла. Однако вскоре она понимает, что находится в большой опасности.

В ролях здесь Джо Элвин ("Разговоры с друзьями", "Фаворитка"), Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде", "Славные парни"), Бенни Сэфди ("Лакричная пицца", "Оби-Ван Кеноби") и Дэнни Рамирес ("Чёрное зеркало", "Топ Ган: Мэверик") и другие.

Рейтинги у фильма очень средние – 6,1 балла на "Кинопоиске" и 5,5 балла на IMDB.

"Вызов" (с 20 апреля)

"Вызов" – это главный и самый разрекламированный российский фильм апреля. Говорить о нём начали уже давно. Всё потому, что это первая кинокартина в мире, снятая в космосе. Из-за сложности этих съёмок бюджет "Вызова" превысил миллиард рублей.

По сюжету космонавт Олег Иванов, находясь в космосе, теряет сознание, ему нужна срочная медицинская помощь. Врачи решают провести операцию на сердце на МКС, иначе космонавт умрёт от перегрузок. Для проведения операции в космос отправляют хирурга Женю.

Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд ("Петровы в гриппе", "Битва за Севастополь"), которая вместе с режиссёром ленты Климом Шипенко ("Салют-7", "Текст", "Холоп") и летала в космос.

Также в фильме сыграли Милош Бикович ("Солнечный удар", "Лёд") и Владимир Машков ("Движение вверх", "Экипаж"). Можно будет увидеть в картине и настоящих космонавтов Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

"Большая или маленькая ложь" (с 20 апреля)

20 апреля в кинотеатрах выйдет картина "Большая маленькая ложь".

По сюжету одинокого и безработного парня Шрайвера по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, лица которого никто не видел. Шрайвера начинают звать на светские приёмы, на одном из которых он знакомится с фанаткой писателя Симоной. У Шрайвера появляются чувства к девушке, но раскрыть ей правду о своей личности он не может.

В фильме играют Майкл Шеннон ("Достать ножи", "Человек из стали", "Под покровом ночи"), Кейт Хадсон ("Достать ножи: Стеклянная луковица", "Несносные леди"), Зак Брафф ("Хотел бы я быть здесь", "Клиника") и другие актёры.

Оценка фильма на IMDB невысокая – 5,9 балла из 10. На "Кинопоиске" рейтинг пока формируется.

"Миссия Ассасина" с Брюсом Уиллисом (с 27 апреля)

"Миссия Ассасина" – это последний фильм знаменитого американского актёра Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Пятый элемент"). В 2022 году Уиллис объявил о завершении актёрской карьеры из-за заболевания центральной нервной системы, так что фильмов с ним больше не выйдет.

По сюжету картины в мире изобретают микрочип, который позволяет разуму агента вселяться в тела других людей и устранять цели руками близких и родственников жертв.

Девушка Алекса решает отомстить за мужа, который был таким же "спящим" агентом, и начинает сама вселяться в тела других людей. Но с каждым переходом в новое тело связь девушки с реальностью утрачивается.

Какие фильмы официально в России не выйдут?

В апреле будет мало крупных мировых релизов, которые прошли мимо российских экранов. Выйдут фильмы "Супербратья Марио", "Питер Пен и Венди" и "Эйр" Бена Аффлека. Часть из них, возможно, можно будет посмотреть на экранах барнаульских кинотеатров через пару недель после выхода "серым способом" (фильмы завозят через Казахстан или Грузию).

Сейчас в Барнауле "всерую" демонстрируют "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Крид 3", "Крик 6", остаются сеансы и на "Аватар 2". Посмотреть эти фильмы можно, например, в кинотеатрах "Формула" и "Пионер". В последнем можно увидеть и супергеройскую новинку от студии DC "Шазам 2: Ярость богов".

Отметим, что в марте в алтайских кинотеатрах легально вышло несколько крупных западных и отечественных релизов. Часть из них до сих пор идёт в кинозалах. Почитать об этих фильмах можно здесь.