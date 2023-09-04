Ракеты "Кинжал" в спецоперации на Украине впервые применил бомбардировщик Су-34

04 сентября 2023, 11:45, ИА Амител

Су-34 / Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Экипаж, который выполнил задачу, представили к госнаградам. Amic.ru рассказывает, что такое "Кинжал" и чем уникален этот комплекс.

Что такое "Кинжал"?

"Кинжал" (9-А-7660 "Кинжал") – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он оснащен гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, способными поражать стационарные объекты и надводные корабли – авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Российские власти рассказывали, что ракета после сброса в определенной точке летит с гиперзвуковой скоростью, которая в десять раз превышает скорость звука. Во время полета она маневрирует.

По словам экспертов, "Кинжал" – это модернизированная для воздушного пуска одноступенчатая управляемая твердотопливная ракета комплекса "Искандер-М". От "Искандера" "Кинжал" отличается измененным хвостовым отсеком и рулями меньшего размера.

Применяться "Кинжал" может для уничтожения командных центров, систем противовоздушной и противоракетной обороны и других центров инфраструктуры.

Какие у "Кинжала" характеристики?

Скорость комплекса "Кинжал" в десять раз превышает скорость звука, дальность ракет – более двух тысяч километров. "Кинжал" способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Также ракета оснащена обычной и ядерной боевыми частями, рассказывал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщал ТАСС, что боевая часть "Кинжала" может поражать как стационарные, так и движущиеся цели.

Носителями "Кинжала" могут быть несколько самолетов. МиГ-31К может перевозить одну ракету, Ту-22М3М – четыре ракеты, а Ту-160 – по четыре ракеты на каждом из двух барабанов. Теперь носителем являются и бомбардировщики Су-34.

При пуске применяется аэробаллистическая ракета 9-C-7760. В случае с МиГ-31К она способна поразить цель на дистанции две тысячи километров, а с Ту-22М3 – более трех тысяч километров.

Скорость "Кинжала" может достигать 14 688 км/ч, или 4080 м/с. Гиперзвуковая скорость достигается на высоте полета ракеты 20 км. Боевая часть "Кинжала" весит 500 кг, ракета наводится с помощью инерциальной навигационной системы, ее можно корректировать от систем ГЛОНАСС, ДРЛОиУ и оптической головки самонаведения (ГСН). У ракеты есть твердотопливный ракетный двигатель.

Кроме того, "Кинжал" обладает малорадиолокационной заметностью, предназначен он для уничтожения морских и наземных целей.

"Кинжалы" применили впервые?

Нет, но раньше это делали другие самолеты. Впервые "Кинжалы" на спецоперации применили еще 18 марта 2022 года, уничтожив один из подземных складов ракет и боеприпасов у поселка Делятин. После этого несколько раз "Кинжал" использовали в спецоперации. В августе 2022 года Сергей Шойгу сообщил, что военные трижды применили "Кинжал" в ходе спецоперации, писал РБК.

После этого Минобороны заявляло об ударах "Кинжалами" 9 марта и 16 мая. Вооруженные силы РФ били ракетами по важным военным объектам. Теперь же "Кинжалы" впервые применил бомбардировщик Су-34.

"Кинжалы" давно стоят на вооружении?

МиГ-31К несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. А 21 декабря 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны доложил о формировании отдельного авиационного полка истребителей МиГ-31К с комплексами "Кинжал".

Сбить "Кинжал" можно?

Сбить "Кинжал" можно, но это тяжелая задача. В марте президент США Джо Байден говорил, что "Кинжал" "практически невозможно перехватить".

Пресс-секретарь главного управления Минобороны Украины Андрей Юсов также отмечал, что украинские ПВО не могут перехватывать эти ракеты.

9 мая 2023 года Минобороны США сообщило, что Украина сбила ракету "Кинжал" с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Однако Минобороны РФ эти заявления опровергло.

О ракетном комплексе Patriot можно прочитать здесь.