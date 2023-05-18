Что такое российские ракеты "Кинжал" и можно ли их сбить?

16 мая российские ракеты "Кинжал" уничтожили американский "Пэтриот"

18 мая 2023, 17:10, ИА Амител

МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" / Фото: Минобороны РФ

На полях спецоперации СВО идёт настоящая битва российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" с американскими комплексами "Пэтриот" (Patriot). Появляются новости либо об уничтожении "Кинжалом" американской системы, либо наоборот. Amic.ru разобрался, что такое российские ракеты "Кинжал", почему их хвалят и насколько трудно их сбить.

Что такое "Кинжал"?

"Кинжал" (а точнее 9-А-7660 "Кинжал") – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 могут поражать стационарные объекты и надводные корабли, то есть авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Их разработали в Коломенском КБ машиностроения, писала "Российская газета".

Впервые о "Кинжале" президент Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда показали видео испытания ракетного комплекса и продемонстрировали, что ракета после сброса в заданной точке летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя. Функции её платформы выполнял самолёт МиГ-31.

С 2017 года "Кинжал" несёт боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. 21 декабря 2021 года в России появился отдельный авиаполк с истребителями МиГ-31К, вооружёнными ракетой "Кинжал".

Эксперты говорят, что "Кинжал" – это модернизированная для воздушного пуска одноступенчатая управляемая твёрдотопливная ракета комплекса "Искандер-М". То есть "Кинжал" – это "Искандер", но для воздуха. От ракеты "Искандера" "Кинжал" отличается изменённым хвостовым отсеком и рулями меньшего размера.

По словам специалистов, комплекс может применяться для уничтожения центров инфраструктуры – командных центров, систем противовоздушной и противоракетной обороны и так далее.

Какие характеристики у "Кинжала"?

Скорость "Кинжалов" в 10 раз превышает скорость звука, его дальность – более двух тысяч километров. Ракета может маневрировать на всех участках траектории, из-за этого она может преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также оснащается обычной и ядерной боевыми частями, рассказывал Владимир Путин в 2018 году.

Затем подробностями о ракете делился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что боевая часть комплекса даёт возможность поражать как стационарные, так и движущиеся цели, в том числе корабли, писал ТАСС.

Носителем "Кинжала" могут быть три самолёта: МиГ-31К может перевозить одну ракету, Ту-22М3М – 4 ракеты, Ту-160 – по 4 ракеты на каждом из двух барабанов. В перспективе планируется использовать и Су-57 с одной ракетой.

При пуске применяется аэробаллистическая ракета 9-C-7760. В случае с МиГ-31К она может поразить цель на расстоянии две тысячи километров, а с Ту-22М3 – на расстоянии более трёх тысяч километров.

"Кинжал" может развивать скорость до 14 688 км/ч, или 4080 м/с. В момент достижения гиперзвуковой скорости высота полёта ракеты 20 км. Масса боевой части "Кинжала" – 500 кг, наводится ракета с помощью инерциальной навигационной системы с возможностью корректировки от систем ГЛОНАСС, ДРЛОиУ и оптической головки самонаведения (ГСН). Ракета имеет твердотопливный ракетный двигатель.

"Кинжалы" уже применяют?

Да. Первый раз его применили 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине, уничтожив один из подземных складов ракет и боеприпасов близ посёлка Делятин. Затем ещё несколько раз "Кинжал" применили в спецоперации на Украине.

"Кинжалы" можно сбить?

Сделать это очень трудно. Так, президент США Джо Байден в марте 2022 года говорил, что ракету "Кинжал" "практически невозможно перехватить". 22 декабря 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге рассказывал, что комплекс показал неуязвимость к украинским системам ПВО.

Также пресс-секретарь главного разведывательного управления минобороны Украины Андрей Юсов признавался, что Украина не имеет возможности перехватывать ракеты "Кинжал", писали "Известия". Авторы The Washington Post также называли оружие "трудно перехватываемым".

9 мая 2023 года Минобороны США заявило, что Украина сбила ракету "Кинжал" с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Но 11 мая один из высокопоставленных лиц в оборонном ведомстве РФ рассказал ТАСС, что Украина распространяет дезинформацию и перехватить "Кинжал" с помощью Patriot нельзя. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также опроверг заявления Украины, писало РИА Новости.

16 мая ракета "Кинжал" попала в комплекс "Пэтриот", расположенный в Киеве, и поразила его, сообщали в Минобороны РФ. Это подтвердили и американские СМИ. С их слов, система была повреждена, но не уничтожена.

Кстати о характеристиках системы Patriot, которая противостоит "Кинжалам", можно прочитать здесь.