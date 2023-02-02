Что такое режим "чёрного неба", который всё чаще объявляют в Барнауле и в Бийске?

Режим "чёрного неба" ввели в Барнауле и Бийске 1 и 2 февраля

02 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Загрязнение воздуха/ Фото: amic.ru

Февраль в Барнауле и в Бийске начался с режима "чёрного неба". Его ввели с 16:00 1 февраля до 16:00 2 февраля. Причём в последнее время режим "чёрного неба" вводят в Барнауле и Бийске часто. Amic.ru разобрался, что это такое и чем он опасен.

Что такое режим "чёрного неба"?

"Чёрное небо" – это режим неблагоприятных метеоусловий. Его вводят, когда затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в воздухе. На короткое время загрязняющие вещества накапливаются в атмосфере.

Чем опасен режим "чёрного неба"?

Из-за загрязнений над городом появляется смог, ощущается запах гари. Некоторые люди также могут чувствовать першение в горле, раздражение глаз и головные боли. Кроме того, больным бронхиальной астмой смог может спровоцировать приступ удушья. Если обычный человек часто будет дышать загрязнённым воздухом, то он может заработать хронический бронхит.

Почему возникла такая ситуация в Барнауле и Бийске?

Режим связан с географическим положением города, техногенными факторами и проявляется в морозную или жаркую погоду, когда нет ветра. Причинами загрязнения воздуха могут быть выбросы промышленных предприятий, а также большое количество маленьких котельных.

Барнаул же находится в низине, поэтому вредные вещества здесь рассеиваются плохо. Зимой жители частных домов начинают топить печи, и продукты сгорания остаются в атмосфере города. Свой вклад вносят автомобили и промышленные предприятия.

Что делать в режим "чёрного неба"?

Во время режима "чёрного неба" предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Людям рекомендуют вместо личных автомобилей ездить на общественном транспорте. Если в воздухе есть неприятные запахи, лучше ограничить пребывание на улице и по возможности ходить в маске. Рекомендуется исключить хозяйственную деятельность, если она связана с распылением. Если человек выявил источник загрязнения, надо сообщить в полицию.

А где-то ещё в России вводят режим "чёрного неба"?

Да, часто его вводят в Челябинске, в Новокузнецке и других городах России. Но чаще всего словосочетание "режим чёрного неба" произносят в связи с Красноярском, где высокий уровень загрязнения. Там объявление режима давно стало рутиной.

А часто ли в Барнауле вводят режим "чёрного неба"?

Регулярно. В декабре 2022 года режим "чёрного неба" вводили два раза, осенью режим объявляли в ноябре и в сентябре. Зимой 2021 года Гидрометцентр также несколько раз объявлял режим "чёрного неба".