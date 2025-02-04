"Что я несу – околесицу или крест?" Поэт Дмитрий Кравченко о стихах, девушках и слезах
Как Дмитрий Кравченко сумел завоевать аудиторию и стал самым продаваемым поэтом России
04 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
А вы любите стихи? С этой фразы герой сегодняшней "Переговорки" на amic.ru начинает розыгрыш девушек и доводит их до слез на своем канале. А в гостях у нас актер, сценарист, драматург и самый продаваемый поэт России (данные 2023 года от издательского дома "Зебра Е") Дмитрий Кравченко. И говорим мы, конечно, о поэзии. О чем в нашем веке пишут поэты, кто их сегодня читает и даже покупает билеты, чтобы увидеть и услышать вживую. Также Дмитрий Кравченко признался, что ему нравится, когда люди плачут на его выступлениях. А еще читал свои стихи. И это было классно.
Кто в "Переговорке"
Поэт Дмитрий Кравченко. Родился 6 мая 1991 года в г. Армавире. Российский писатель, поэт, сценарист, драматург, актер театра и кино, руководитель литературного объединения "ЛитГост" и других литературных проектов. Член Союза российских писателей.
Опубликовал несколько сборников своих стихотворений, прозу. Автор сборника стихотворений "Многогранный" и романа "Ростовская Сага".
01:23 "Затрагивают эмоции, которые испытывает каждый". Как стать самым продаваемым поэтом? Секрет от Дмитрия Кравченко.
02:09 "Что я несу – околесицу или крест?" Стихотворение Дмитрия Кравченко. Читает автор.
03:07 Как Дмитрий Кравченко и его единомышленники добиваются популяризации поэзии в ХХI веке.
03:42 Потрет аудитории поэта Дмитрия Кравченко.
04:18 "Пишем, что у нас болит". Просчитывает ли самый продаваемый поэт РФ желания аудитории?
04:50 Приходят ли стихи во сне поэтам?
05:19 "Боже, какой мужчина, ляжем перед ним штабелем". Как и для чего Дмитрий разыгрывает девчонок и заставляет их плакать?
06:12 А вот и сам розыгрыш. За душу берет!
07:26 "Бокалы целуются. Мы с тобой – нет". Новое стихотворение Дмитрия, из-за которого он сам плачет.
08:34 "Это приятно". О том, что популярный поэт привык к слезам слушателей.
08:58 "Чтобы просто рассказывать". Как читать стихи так, чтобы затронуть в душах самое сокровенное и не сжечь дотла себя самого?
11:09 "Есенин – самый удобный автор". На кого равняется в своем творчестве Дмитрий Кравченко?
11:59 "Великолепны и гениальны". Фамилии этих современных поэтов обязательно надо запомнить, а их стихи – прочесть.
12:58 Лауреат многих литературных конкурсов, мастер спорта по греко-римской борьбе, актер и еще много кто. Как Дмитрий Кравченко все успевает?
13:32 "Хотел бы Воланда, но страшно". Какую роль хотел бы сыграть поэт и актер Дмитрий Кравченко в "большом" кино?
15:44 "Поэзию часто путают с рэпом". Специально для amic.ru Дмитрий Кравченко выдает экспромт по предложенным рифмам.
09:47:33 04-02-2025
я несу бревно....
10:13:23 04-02-2025
Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не особо хорошие поэты.
Пушкин -37 лет
Гумилев - 35 лет
Лермонтов -26 лет
Есенин - 30 лет
Цой - 28 лет
Маяковский - 36 лет
10:59:42 04-02-2025
Гость (10:13:23 04-02-2025) Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не ос... Сергей Михалков - 96 лет
Корней Чуковский - 87 лет
Евгений Евтушенко - 84 года (Поэт в России больше, чем поэт)
11:10:01 04-02-2025
Гость (10:13:23 04-02-2025) Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не ос... Башлачев - 28 лет
10:36:42 04-02-2025
"нести свой крест – это значит, терпеливо, с христианским смирением, по примеру Христа, нести все тяготы, выпадающие на нашу долю."
а можно просто счастливо жить, чтобы всё удавалось и было чюдестно?
11:25:58 04-02-2025
Musik (10:36:42 04-02-2025) "нести свой крест – это значит, терпеливо, с христианским см... Это не в традициях, это не героично, не патриотично и не свято, когда все хорошо.
10:56:15 04-02-2025
1991 год рождения!??
У него год, за два идёт?
11:17:49 04-02-2025
кстати - рекомендую, веселый и жизнеутвердающий дядька:
И плевать что вымрут все скоро повсеместно,
председателю бы сесть снова в это кресло.
Посему смотреть бои будем до апреля.
Если б только мы могли сдохнуть поскорее...
18:51:14 04-02-2025
Хорошо получилось! Стихи и поэт хороши.
21:00:54 04-02-2025
Вы его послушайте. Прекрасный кстати поэт, чтец, артист. По моему мнению лучший из современников.