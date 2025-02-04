Как Дмитрий Кравченко сумел завоевать аудиторию и стал самым продаваемым поэтом России

04 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

А вы любите стихи? С этой фразы герой сегодняшней "Переговорки" на amic.ru начинает розыгрыш девушек и доводит их до слез на своем канале. А в гостях у нас актер, сценарист, драматург и самый продаваемый поэт России (данные 2023 года от издательского дома "Зебра Е") Дмитрий Кравченко. И говорим мы, конечно, о поэзии. О чем в нашем веке пишут поэты, кто их сегодня читает и даже покупает билеты, чтобы увидеть и услышать вживую. Также Дмитрий Кравченко признался, что ему нравится, когда люди плачут на его выступлениях. А еще читал свои стихи. И это было классно.

Кто в "Переговорке"



Поэт Дмитрий Кравченко. Родился 6 мая 1991 года в г. Армавире. Российский писатель, поэт, сценарист, драматург, актер театра и кино, руководитель литературного объединения "ЛитГост" и других литературных проектов. Член Союза российских писателей.



Опубликовал несколько сборников своих стихотворений, прозу. Автор сборника стихотворений "Многогранный" и романа "Ростовская Сага".

01:23 "Затрагивают эмоции, которые испытывает каждый". Как стать самым продаваемым поэтом? Секрет от Дмитрия Кравченко.

02:09 "Что я несу – околесицу или крест?" Стихотворение Дмитрия Кравченко. Читает автор.

03:07 Как Дмитрий Кравченко и его единомышленники добиваются популяризации поэзии в ХХI веке.

03:42 Потрет аудитории поэта Дмитрия Кравченко.

04:18 "Пишем, что у нас болит". Просчитывает ли самый продаваемый поэт РФ желания аудитории?

04:50 Приходят ли стихи во сне поэтам?

05:19 "Боже, какой мужчина, ляжем перед ним штабелем". Как и для чего Дмитрий разыгрывает девчонок и заставляет их плакать?

06:12 А вот и сам розыгрыш. За душу берет!

07:26 "Бокалы целуются. Мы с тобой – нет". Новое стихотворение Дмитрия, из-за которого он сам плачет.

08:34 "Это приятно". О том, что популярный поэт привык к слезам слушателей.

08:58 "Чтобы просто рассказывать". Как читать стихи так, чтобы затронуть в душах самое сокровенное и не сжечь дотла себя самого?

11:09 "Есенин – самый удобный автор". На кого равняется в своем творчестве Дмитрий Кравченко?

11:59 "Великолепны и гениальны". Фамилии этих современных поэтов обязательно надо запомнить, а их стихи – прочесть.

12:58 Лауреат многих литературных конкурсов, мастер спорта по греко-римской борьбе, актер и еще много кто. Как Дмитрий Кравченко все успевает?

13:32 "Хотел бы Воланда, но страшно". Какую роль хотел бы сыграть поэт и актер Дмитрий Кравченко в "большом" кино?

15:44 "Поэзию часто путают с рэпом". Специально для amic.ru Дмитрий Кравченко выдает экспромт по предложенным рифмам.