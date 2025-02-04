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"Что я несу – околесицу или крест?" Поэт Дмитрий Кравченко о стихах, девушках и слезах

Как Дмитрий Кравченко сумел завоевать аудиторию и стал самым продаваемым поэтом России

04 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

А вы любите стихи? С этой фразы герой сегодняшней "Переговорки" на amic.ru начинает розыгрыш девушек и доводит их до слез на своем канале. А в гостях у нас актер, сценарист, драматург и самый продаваемый поэт России (данные 2023 года от издательского дома "Зебра Е") Дмитрий Кравченко. И говорим мы, конечно, о поэзии. О чем в нашем веке пишут поэты, кто их сегодня читает и даже покупает билеты, чтобы увидеть и услышать вживую. Также Дмитрий Кравченко признался, что ему нравится, когда люди плачут на его выступлениях. А еще читал свои стихи. И это было классно.

Кто в "Переговорке"

Поэт Дмитрий Кравченко. Родился 6 мая 1991 года в г. Армавире. Российский писатель, поэт, сценарист, драматург, актер театра и кино, руководитель литературного объединения "ЛитГост" и других литературных проектов. Член Союза российских писателей.

Опубликовал несколько сборников своих стихотворений, прозу. Автор сборника стихотворений "Многогранный" и романа "Ростовская Сага".

01:23 "Затрагивают эмоции, которые испытывает каждый". Как стать самым продаваемым поэтом? Секрет от Дмитрия Кравченко.

02:09 "Что я несу – околесицу или крест?" Стихотворение Дмитрия Кравченко. Читает автор.  

03:07 Как Дмитрий Кравченко и его единомышленники добиваются популяризации поэзии в ХХI веке.

03:42 Потрет аудитории поэта Дмитрия Кравченко.

04:18 "Пишем, что у нас болит". Просчитывает ли самый продаваемый поэт РФ желания аудитории? 

04:50 Приходят ли стихи во сне поэтам?

05:19 "Боже, какой мужчина, ляжем перед ним штабелем". Как и для чего Дмитрий разыгрывает девчонок и заставляет их плакать?

06:12 А вот и сам розыгрыш. За душу берет!

07:26 "Бокалы целуются. Мы с тобой – нет". Новое стихотворение Дмитрия, из-за которого он сам плачет. 

08:34 "Это приятно". О том, что популярный поэт привык к слезам слушателей.

08:58 "Чтобы просто рассказывать". Как читать стихи так, чтобы затронуть в душах самое сокровенное и не сжечь дотла себя самого?

11:09 "Есенин – самый удобный автор". На кого равняется в своем творчестве Дмитрий Кравченко?

11:59 "Великолепны и гениальны". Фамилии этих современных поэтов обязательно надо запомнить, а их стихи – прочесть.

12:58 Лауреат многих литературных конкурсов, мастер спорта по греко-римской борьбе, актер и еще много кто. Как Дмитрий Кравченко все успевает?

13:32 "Хотел бы Воланда, но страшно". Какую роль хотел бы сыграть поэт и актер Дмитрий Кравченко в "большом" кино?

15:44 "Поэзию часто путают с рэпом". Специально для amic.ru Дмитрий Кравченко выдает экспромт по предложенным рифмам.

переговорка

Комментарии 10

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Гость

09:47:33 04-02-2025

я несу бревно....

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Гость

10:13:23 04-02-2025

Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не особо хорошие поэты.
Пушкин -37 лет
Гумилев - 35 лет
Лермонтов -26 лет
Есенин - 30 лет
Цой - 28 лет
Маяковский - 36 лет

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Musik

10:59:42 04-02-2025

Гость (10:13:23 04-02-2025) Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не ос... Сергей Михалков - 96 лет
Корней Чуковский - 87 лет
Евгений Евтушенко - 84 года (Поэт в России больше, чем поэт)

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Гость

11:10:01 04-02-2025

Гость (10:13:23 04-02-2025) Поэты в России долго не живут. А если живут значит это не ос... Башлачев - 28 лет

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Musik

10:36:42 04-02-2025

"нести свой крест – это значит, терпеливо, с христианским смирением, по примеру Христа, нести все тяготы, выпадающие на нашу долю."
а можно просто счастливо жить, чтобы всё удавалось и было чюдестно?

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Гость

11:25:58 04-02-2025

Musik (10:36:42 04-02-2025) "нести свой крест – это значит, терпеливо, с христианским см... Это не в традициях, это не героично, не патриотично и не свято, когда все хорошо.

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Гость

10:56:15 04-02-2025

1991 год рождения!??
У него год, за два идёт?

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Musik

11:17:49 04-02-2025

кстати - рекомендую, веселый и жизнеутвердающий дядька:

И плевать что вымрут все скоро повсеместно,
председателю бы сесть снова в это кресло.

Посему смотреть бои будем до апреля.
Если б только мы могли сдохнуть поскорее...

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Гость

18:51:14 04-02-2025

Хорошо получилось! Стихи и поэт хороши.

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Гость

21:00:54 04-02-2025

Вы его послушайте. Прекрасный кстати поэт, чтец, артист. По моему мнению лучший из современников.

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