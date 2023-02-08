Что за игра Genshin Impact, которую хотят запретить в России из-за резни в школе?

Красочная аниме-игра, которую считают опасной для российских детей, покорила мир ещё в 2021 году

08 февраля 2023, 15:47, ИА Амител

Genshin Impact / Фото: Playstation Store

Громкая история поножовщины в подмосковной школе обрастает новыми подробностями. Напомним, инцидент случился 7 февраля в Химках. Одна ученица пятого класса отвела другую в школьный туалет и нанесла ей десятки ударов ножом. Теперь в Сети обсуждают, что причиной произошедшего могла стать популярная игра Genshin Impact. А в Госдуме уже предлагают её запретить, чтобы обезопасить детей.

О том, что за игра Genshin Impact и почему она могла стать причиной резни, – в материале amic.ru.

1 С чего все взяли, что поножовщина в подмосковной школе случилась из-за игры Genshin Impact? Такую версию впервые опубликовал Telegram-канал Baza . Издание сообщает, что пятиклассницы раньше дружили, но в последнее время их отношения испортились. Якобы девочка, ставшая жертвой, накануне происшествия разболтала классу все секреты своей обидчицы. Но последней каплей, полагает Baza, стала именно игра Genshin Impact: одноклассницы окончательно поссорились из-за неё. В итоге обиженная девочка задумала убийство. Она даже писала своей бывшей подруге угрозы, но та не восприняла их всерьёз. В итоге злоумышленница пришла в школу с ножом, позвала одноклассницу в туалет и нанесла ей десятки ударов. Остановить её смогла только старшеклассница.

2 Почему Genshin Impact предлагают запретить в России? С таким предложением выступила депутат Госдумы Нина Останина . Свои требования она связала именно с резнёй в Химках, но не стала подробно объяснять, чем опасна Genshin Impact. По её словам, даже если игра на самом деле ни при чём, запрещать её нужно. "Даже если это не на почве данной игры, но если в ней содержатся элементы, которые подтолкнули ребёнка к таким действиям, конечно, её надо запретить", – заявила Останина. По её словам, запрещать игру нужно немедленно, а лучше всего было сделать это "ещё вчера".

3 Genshin Impact – что это за игра? Genshin Impact разработала китайская студия miHoYo. Получившийся продукт быстро стал хитом и завоевал любовь геймеров (особенно молодых) по всему миру. Это яркая и красочная ролевая игра с рисовкой в стиле аниме. Здесь открытый игровой мир, а пользователь может выбрать себе персонажей и постепенно их развивать.

4 О чём игра Genshin Impact? Действие игры происходит в выдуманном мире Тейват, где проживают семь разных народов. Каждый из них покоряется одной стихии и преклоняется своему богу. По сюжету, главный герой – путешественник, который странствует по мирам вместе с близнецом (братом или сестрой). В Тейвате они волею судеб разлучаются. Тогда-то герой и отправляется на поиски пропавшего родственника, параллельно выполняя задания от многочисленных жителей Тейвата. В игре нужно выполнять квесты, некоторые из них объединены в большие сюжетные линии, а также участвовать в боях.

5 Как к Genshin Impact относятся в других странах? Практически во всех странах, где ведут игровые рейтинги, Genshin Impact находится в топе по популярности. Только в первый год после выпуска авторы заработали на своём детище более 4 млрд долларов. Во многих странах у игры множество поклонников. Конечно, наиболее горячо к Genshin Impact относится азиатская публика.

6 Какой возрастной рейтинг у игры Genshin Impact? В России Genshin Impact получила рейтинг 16+. Это значит, что в игре, по мнению цензоров, нет сексуальной тематики, используются только литературные ругательства, а насилие показывается исключительно с негативной стороны. Но в других странах свои лейблы: в США и Канаде это 13+, а в европейских странах 12+.