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Что за игра Genshin Impact, которую хотят запретить в России из-за резни в школе?

Красочная аниме-игра, которую считают опасной для российских детей, покорила мир ещё в 2021 году

08 февраля 2023, 15:47, ИА Амител

Genshin Impact / Фото: Playstation Store
Genshin Impact / Фото: Playstation Store

Громкая история поножовщины в подмосковной школе обрастает новыми подробностями. Напомним, инцидент случился 7 февраля в Химках. Одна ученица пятого класса отвела другую в школьный туалет и нанесла ей десятки ударов ножом. Теперь в Сети обсуждают, что причиной произошедшего могла стать популярная игра Genshin Impact. А в Госдуме уже предлагают её запретить, чтобы обезопасить детей.

О том, что за игра Genshin Impact и почему она могла стать причиной резни, – в материале amic.ru.

1

С чего все взяли, что поножовщина в подмосковной школе случилась из-за игры Genshin Impact?

Такую версию впервые опубликовал Telegram-канал Baza. Издание сообщает, что пятиклассницы раньше дружили, но в последнее время их отношения испортились. Якобы девочка, ставшая жертвой, накануне происшествия разболтала классу все секреты своей обидчицы. Но последней каплей, полагает Baza, стала именно игра Genshin Impact: одноклассницы окончательно поссорились из-за неё.
В итоге обиженная девочка задумала убийство. Она даже писала своей бывшей подруге угрозы, но та не восприняла их всерьёз. В итоге злоумышленница пришла в школу с ножом, позвала одноклассницу в туалет и нанесла ей десятки ударов. Остановить её смогла только старшеклассница.
2

Почему Genshin Impact предлагают запретить в России?

С таким предложением выступила депутат Госдумы Нина Останина. Свои требования она связала именно с резнёй в Химках, но не стала подробно объяснять, чем опасна Genshin Impact. По её словам, даже если игра на самом деле ни при чём, запрещать её нужно.
"Даже если это не на почве данной игры, но если в ней содержатся элементы, которые подтолкнули ребёнка к таким действиям, конечно, её надо запретить", – заявила Останина.
По её словам, запрещать игру нужно немедленно, а лучше всего было сделать это "ещё вчера".
3

Genshin Impact – что это за игра?

Genshin Impact разработала китайская студия miHoYo. Получившийся продукт быстро стал хитом и завоевал любовь геймеров (особенно молодых) по всему миру.
Это яркая и красочная ролевая игра с рисовкой в стиле аниме. Здесь открытый игровой мир, а пользователь может выбрать себе персонажей и постепенно их развивать.
4

О чём игра Genshin Impact?

Действие игры происходит в выдуманном мире Тейват, где проживают семь разных народов. Каждый из них покоряется одной стихии и преклоняется своему богу. По сюжету, главный герой – путешественник, который странствует по мирам вместе с близнецом (братом или сестрой). В Тейвате они волею судеб разлучаются. Тогда-то герой и отправляется на поиски пропавшего родственника, параллельно выполняя задания от многочисленных жителей Тейвата.
В игре нужно выполнять квесты, некоторые из них объединены в большие сюжетные линии, а также участвовать в боях.
5

Как к Genshin Impact относятся в других странах?

Практически во всех странах, где ведут игровые рейтинги, Genshin Impact находится в топе по популярности. Только в первый год после выпуска авторы заработали на своём детище более 4 млрд долларов.
Во многих странах у игры множество поклонников. Конечно, наиболее горячо к Genshin Impact относится азиатская публика.
6

Какой возрастной рейтинг у игры Genshin Impact?

В России Genshin Impact получила рейтинг 16+. Это значит, что в игре, по мнению цензоров, нет сексуальной тематики, используются только литературные ругательства, а насилие показывается исключительно с негативной стороны.
Но в других странах свои лейблы: в США и Канаде это 13+, а в европейских странах 12+.
6

Запретят ли игру Genshin Impact в России?

Пока неизвестно. На данный момент это лишь предложение Нины Останиной. Получит ли оно поддержку среди остальных депутатов Госдумы, станет известно в ближайшее время.
Фото: unsplash.com

Депутат Останина предложила запретить игру Genshin Impact после резни в Химках

По её словам, сделать это нужно, даже если не "на почве данной игры"
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 63

  • 16+, им по 11 лет.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще все подобные игры, аниме, и прочую подобную дрянь запретить!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще все подобные игры, аниме, и прочую подобную дрянь запретить! - да вообще все запретить. Книги оставить только одобренные РПЦ, игр никаких, вон, пусть девочки учатся младенцев пеленать, а мальчики стрелять. Компуктеры отобрать, а то ишь, еще программировать сами начнут, а потом, чего гляди, вообще из страны захотят уехать. Музыку тоже нефиг слушать, пусть псалмы поют. А то наслушаются всякого рока английского, а потом бегут друг друга убивать. Да и школа, по большому счету, не нужна - если все равно потом одни рожать, другие в армию.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Насколько я понимаю ситуацию, дело не в игре, а в том, что одна у другой игровые "вещи" забрала. А могла не игровые забрать, а любимый свитерок. С тем же результатом. "16+, им по 11 лет." - а это вопрос не к игре, а к родителям. Если они в 11 будут смотреть фильмы 18+, фильмы тоже запретим? Книги туда же. А если будут пить - алкоголь перестанем продавать? Всем, ну ибо нефиг.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, себя запрети сперва
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть лучше ведут разговоры с родителями, которые допустили детям лет 10-11 играть в игры 16 + и учебным заведением, которые допустили подобную ситуацию. Сейчас бы неприячастную игру запрещать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Запретить ножи. И школу. и 11 летьних девочек
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ну наша дума, как услышит слово запретить, так сразу возбуждается.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • товарищ си наберет кого надо и останину заблокируют
    08 февраля, Гость   Ответить
  • У меня вопрос, как твою налева она понесла холодное оружие в школу, школам не хватило расстрелов в других что ли, почему нету стандартных металлоискателей или хоть чего то кроме старого сторожа за прилавком, что за бред
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, себя запрети и то будет лучше.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Я как игрок в Genshin impact, хочу сказать в ней ничего такого нет,даже противники люди,не умерают ,а кидают бомбочку с дымом и пропадают. Поэтому игру не надо приписывать.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Российское общество (а именно отсталая его часть) Изучать проблему, смотреть в еë "корень" и не забывать про возможные факторы, при этом стараясь их исключить из жизни будущего поколения, чтобы такое больше не произошло: неееет Обвинить китайскую игру, даже если она почти не на что по итогу не повлияла и нихера не делать: даааа!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гений
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да, конечно, причина - это китайская игра, в которой мобы-люди кидают себе дымовые бомбочки под ноги. Геншин, по сути, ни на что не повлиял, конфликт произошёл между девочками по иной причине, а игра притянута сюда за уши. Более того, у нас все запрещают ради запрета, дайте мне хоть одну причину, по которой геншин опасен. Вместо того, что бы как-то решать проблему и избежать повторения ситуации, мы снова ищем повод запретить то, что нам не нравится.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ахренеть, раз болтала кучу секретов девочки хотя понимала что это плохо, а это как бы буллинг по отношению к девочке, а несчастная игра никого и не наталкивает на убийства, не игры виноваты, а психика самих детей и родителей которые не предусмотрели за дочкой и отпустили ее с ножом в школу, да и охранники наплевать хотели, девочка как девочка, но не решили обыскать ее, зачем тогда вообще охранники нужны? Да и учитель не замечал что секреты девочки разбалтывают и ей не нравится это? Как во всех историях про убийство или самоубийство идëт речь и человек играл в игру, так эту игру и обвиняют, нет чтобы посмотреть на моменты и подумать логически
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Боже у всех людей своë мнение и вкусы, но ради себя одного хотеть запретить аниме, игры и то что нравится людям а не тебе, это уже беды в бошке, людям нравится аниме и порой они даже задевают душу, это тоже самое что и фильмы, только нарисованные и анимированные, а игры это развлечение для людей, а если из за игры или аниме человек реально помер или убил кого то, то это уже либо сам убийца наврал, либо у этого человека беды с бошкой и он психопат, либо же вообще у него хреновая жизнь и его родители били и его булили в школе
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вы хотите что бы дети реально сидели зубрилки книжки без каких либо развлечений? Это смешно сейчас 21 век технологии движутся дальше а вы пытаетесь вставить палки в колёса что за бред? А давайте запретим почему нет? Давайте и интернет запретим ? А может вообще будем как в каменном веке жить а?если эта девочка зарезала подругу в это вообще никаким боком не касается игра там могло быть миллиарды причин ,но конечно давайте обвиним во всём игру это самое лёгкое решение проблемы ,у меня всё
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Куда смотрят родители, которые не контролируют содержимое телефона ребенка и не интересуются её состоянием. А ведь игре рейтинг 16+.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да оно и понятно, им лишь бы свалить на кого нибудь вину! Уволить эту дуру надо, за такие наитупейшие слова, в которых нет не капли смысла! Запретить игру, которая никак не относится к произошедшему - это надо быть тупым человеком, к тому же, даже о игре ничего не сказала, тут то она и выставила себя конченной.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кто не понял — аниме причина всех бед в мире! войны начинаются из-за аниме и игр, природные катаклизмы и эпидемии тоже вина аниме и игр!!! михуе зло, они хотят уничтожить человечество!!!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в таком случае будет разумно запретить жизнь. Мало ли что в ней натолкнет на убийство
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Эмм.. после прочтения этого у меня многие пазлы в голове не складываются. Во-первых - почему у ребёнка был нож и почему родитель не доглядел до этого (а уж тем более в школах должны стоять металлоискатели. Так ведь?)? Во-вторых - дети перессорились между собой. В любом случае психически здоровый ребенок не будет устраивать резню, а будет спокойно решать конфликт (или как обычно у детей бывают: ссорятся, весь день не общаются, следующий день опять родные друг другу). В-третьих - почему везде и во всём виноваты безобидные игры, аниме и прочее?? В рейтингах всегда указан возраст. В любом случае родитель должен присматривать – куда заходит его ребёнок, что он смотрит, с кем общается. А то, что пятиклассница играет в игру 16+ это уже не смущает? Я сама играю в этот геншин и могу сказать то, что там даже нету нaciльcтвeнныx сцен – кровь в китайских играх просто напросто запрещена. Бои в игре присутствуют, но не рacчleннёнka на весь экран (а просто при побеждении персонажей идёт дым и он исчезает) Всегда и во всём виноваты безобидные игры, но не люди, которые не смотрят за детьми, а после идёт обвинение.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А что про доку 2 забыли? Это она виновата там надо ножом кишки наматывать по 10мин.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Во истину Россия в одной новости. Разобраться в системе воспитания детей, чтобы те не прибегали к жестоким методам решения проблем? Нееее. Просто запретить игру, лишь потому что она фигурирует в деле? О даааа. На месте геншина могла быть абсолютно любая игра, проблема не в низ, а в самой девочке, которая поехавшая, а поехавшая она по вине воспитания.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • сколько народу пострадало от обморожений? Почему до сих пор морозы не запретили?!?!?!!?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А вот кто-то же выбирал эту Нину Останину, ума у кого-то хватило за нее голосовать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Тупую Нину Останину надо было уволить из депутатов, ей там не место. И надо было сделать это ещё вчера. Она явно даже не знает про что говорит, 100% самопиар. Изза таких вот пиарастов одни проблемы. Игры в нашей стране постоянно становятся крайними хотя совершенно очевидно, что даже если они виноваты, то не более чем все прочие факторы, например влияние зомбоящика, или крайне тупые раздрожающие депутаты.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • 11 летние девочки зомбоящик не смотрят, они в компе сидят. До засилья компов 11 летние девочки друг друга ножами реже резали. В зомбоящике инфа односторонняя, но проходит определенную моральную цензуру, а в компе можно найти все
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "А еще зарплаты урезать всем индивидам, которые только свои советские фильмы и смотрят и ноют, как же при Сталине было хорошо" - подобного рода чушь Вы написали в СВОЕМ комментарии
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, голосовать? Вы о чем вообще?))
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Поигрываю в Геншин. Выбил Е Лань на днях, радуюсь:) Одна из самых миролюбвых онлайновых адвенчур. Донат адский, но не нужен для полноценной игры от слова совсем. Людям азартным и нетерпеливым, правда, на пушечный выстрел к Геншину подходить нельзя. Но то, что эта игра может провоцировать какую-то агрессию - полнейший бред; наоборот: музыка, локации, сюжет, персонажи, атмосфера в целом максимально умиротворяющие. В принципе, учитывая общую компетентность слуг народа, заявление Останиной не только не удивляет, но и выглядит вполне логичным для человека её круга.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,я не понимаю, почему у игры 16+? Там нет ничего плохого, ни цензуры, ни мата. Наоборот, игра даже учит детей достигать цели не смотря ни на что, как это делает гг( главный герой) в поисках брата/ сестры. С чего взяли, что все из-за игры, ладно слили все оружия и артефакты, но это не повод. Может у них что-то личное было между собой, и они поссорились, но игра тут ни при чем.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласна, геншин импакт просто одна из наилучших MMORPG, донат не нужен, игра приятная. Поздравляю с Е Лань, а я думаю крутить Ху Тао если в ближайших обновах не будет Аяки
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какую моральную цензуру? Вы Соловьева давно слушали? О какой морали может речь идти? Ученикам младшей школы с одобрения министерства образования дают в руки оружие, выстраивают разными латинскими буквами, как в hitler-jugend, учат махать дубинками налево-направо, а вы вините во всём игры про приключения аниме-девочек в волшебных королевствах. Л - логика.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, спасибо:) сам жду Аяку, но пока инсайдов про её реролл не было, так что, думаю, вам стоит попытать счастье с Ху Тао. Тем более 4* герои в нынешних баннерах достаточно приятные:)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Учитывая, каким трудом и главное долгим ожиданием, добывается игровая валюта, за ее трату действительно захочется побить. А уж если гарант сбила... Вот почему, вместо классической "стрелки" за школой, ребенок сразу хватается за нож, это интересный вопрос, который пусть решают психологи. А так, пока не будет возможности пойти в суд и заставить задиру покупать все по-новой, дети так и будут брать дела в свои руки, как умеют. А если их воспитывают в атмосфере, где насилие это единственный способ решения конфликтов, понятно как они умеют.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да и школа, по большому счету, не нужна - если все равно потом одни рожать, другие в армию.-------------Так староверы живут, не курят, не пьют, работают, молятся, телевизор не смотрят, ляпота такой народ для любой власти.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • почему, вместо классической "стрелки" за школой, ребенок сразу хватается за нож, это интересный вопрос--------------Да ты что? А почему джигиты всегда за нож хватались, даже при СССР?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • нехилая реклама игре
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы даже не захотели углубиться в этой теме...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • нехилая реклама игре - не. че попало не впечатлило, розовые сопли
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, свой мозг запрети
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем запрещать саму игру? Нужно запретить качать её детям до 14 или 16 лет. Или пускай родители лучше воспитывают своих чадо. Безусловно, крутки трудно накопить если ты fp2 игрок, но это не повод для такого насилия. Но и вторая девочка не права, её родители видимо не учили, что трогать чужое нельзя, она так же к примеру, могла испортить что-то материальное. В эту игру играют множество игроков в России, которым +18, о них кто-нибудь подумал? Я лично такой игрок, играю сейчас не больше 30-50 минут в день, но это помогает разгрузить мысли, найти вдохновение. А в трудные студенческие моменты, помогает не скатиться до депрессии. Почему виноватой сделали игру? А неправильное воспитание детей оставили как всегда в тени....
    09 февраля, Гость   Ответить
  • okay...... а чем игра то не угодила? Почему ребенок так легко смог пронести нож в школу? почему родители не следят за дитём? в конце концов, у игры рейтинг 16+, что там забыли две малолетки? советую Нине научиться смотреть в корень проблемы, а не винить игру, в которой все дружелюбно и радужно настолько, что даже тошнит радугой.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Давайте разберемся, мы знаем что у них произошел конфликт и спор мнений на фоне игры из чего я могу сделать вывод, что любую медиа индустрию надо запретить видь индустрия всегда порождает мнение и собственно их конфронтацию, также стоит сказать что игра не 16+ , а имеет официальный рейтинг 12+ одобренный комиссий по оценке возрастного рейтинга: PEGI. Да наша комиссия поставила игре 16+, но у нас такая оценка банально из-за внутриигровых покупок. А в самой игре чуть-ли не всеми методами добиваются 12+ рейтинга. Так что я не вижу смысла в запрете игры которая приносит удовольствие и радость игрокам. Я знаю многих людей которые не знают других игр кроме неё. Пусть по моему мнению она вредит индустрии. (Я ожидаю ответ на мой комментарий, что игры это детское развлечение.)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, там видимо ошибка в статье, на Google Play рейтинг 12+ Либо у меня с ним что-то не так
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Я знаю многих людей которые не знают других игр кроме неё. ------ А я не знаю ни одного играющего в эту игру. И что дальше?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Версия Telegram-канала Baza... очень достоверно)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, потом не удивляйтесь если от вас ребенок уже в 15-16 захочет съехать
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, купи себе мозги
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты такая(ой) смешная(ой) ))) здесь не игра виновата а сам ребенок который психически нездоров. *запретить игры и музыку * а нечего что это совсем другое поколение и оно никогда не будет как раньше . и да дети уже сами программируют ) и это хорошо что они развиваются ) а ты иди расти своего ребенка как в ссср)) и над ним же все буду издеваться из за того что его мать/отец ненормальный(ая) которая отрывает своего ребенка от нормальной жизни )))) соболезную. и в ссср тоже было аниме ))) кста планирую уехать из россии))0)0)
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да тут даже не в игре дело.... а в воспитание родителей . почему же тогда я не побежала тыкать ножом в свою подругу ? может потому что меня правильно воспитали ?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • В таком случае надо ещё и Аниме, Фильмы и сериалы запретить,чоб и нет.Как я поняла игра тут не при чем, возможно ребенок вообще психически не здоров,это не досмотр родителей.И да, почему ребенок играет в игру рейтинга 16+,а сама она в 5 классе.В любом случае виноваты родители из-за того,что не досмотрели чем интересуется ребенок.Запрещать её в России полный абсурд.Сама играю в неё,там нет ничего такого,что может навести злость,или пойти на убийство друга, знакомой.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Я человек, играющий в игру полтора года. Те слова, которые человек сказал выше полный бред. Сотрите мне память, чтобы я больше этого не видела. Игра интересная и увлекательная. В данной ситуации проблема только в девочке и ее родителях, которые не объяснили ей, что из-за игры нельзя набрасываться с ножом. Игра никак не может быть виноватой, у детей должна быть своя голова на плечах. Да и читая диалоги квестов можно понять, что в них не говорится о том, что нужно махать этим же ножом направо и налево. Игра 16+, так какого черта одиннадцатилетние дети играют в нее? Из-за какой-то, даже не знаю как ее назвать, чтобы не оскорбить, девочки, могут лишить тысячи людей удовольствия. Мне жаль не сколько денег, вложенных туда, сколько чувства. В каждого персонажа я вложила свою душу и любовь. Каждого растила как собственного ребенка. Именно это игра помогла отогнать темные мысли и найти хоть какой-то смысл жить дальше. Так почему из-за ситуации я, да и многие игроки, согласные с моим мнением, должны лишаться этого? Ну и небольшая добавочка. Не вините игры, аниме, сериалы и прочее. Сначала разберитесь в ситуации и что было в голове у человека, когда он это совершал, а не вините во всем нарисованных девочек и мальчиков.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • В каждого персонажа я вложила свою душу и любовь. Каждого растила как собственного ребенка. Именно это игра помогла отогнать темные мысли и найти хоть какой-то смысл жить дальше..-------- Да ты больная игрозависимая баба!!! Мужика тебе надо.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы не знаете всей моей ситуации, потому не имеете никакого права меня оскорблять. Мы с вами не переходили на "ты", а тем более я не давала вам разрешения говорить гадости в мою сторону. С таким мышлением советую изолироваться от нормального общества и не пугать адекватных людей. Конечно же, легче обвинить ни в чем неповинную игру, чем недалеких родителей и их психически нездоровую дочь. Оттого сейчас вы и беситесь, что понимаете какой бред несете. А теперь вопрос к вам, каким образом мне поможет мужчина?.. Сейчас пойду от первого встречного детей рожать или что? Мне то мужчина в жизни как раз не нужен, а вам нужен, и желательно чтобы он был психиатром, если дело не дошло уже до психотерапевта. Вести бессмысленный спор с таким человеком как вы я не хочу, так как ваши аргументы заканчиваются на оскорблениях в сторону оппонента и на том, что виноваты игры и вообще все на свете, но только не воспитание родителей, при этом вы никак не подкрепляете его. Так что считаю, что наш разговор закончен.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а может дело в воспитании ребëнка, или его психики. Игры и музыка здесь не причëм
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А я предлагаю пойти дальше и запретить неноегого кандидата социологических наук 67 лет отроду,которая не способна разглядеть социологические факторы в отношениях и хайпится на игре и собственной..глупости?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • каким образом мне поможет мужчина?.. Сейчас пойду от первого встречного детей рожать или что?------ Про рожать от первого встречного, ты сама себе надумала, видимо посещали такие мысли. А мужик бы твой инфантильный целибат вылечил. И ты бы тратила свободное время не на любовь к игровым персонажам, а на себя и мужика.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, мне семнадцать лет... Вы решили поспорить со мной по поводу наличия мужчины в моей жизни? Ну-ну, удачи. Я повторяю две вещи. Первая, не смейте общаться со мной на "вы". Я, до сих пор считающая ваши слова абсурдом, не перехожу на личности и на "ты". Вторая, я сказала, что разговор закончен. Мне не о чем с вами говорить. Как бы сильно мне не хотелось вас оскорбить, да вот не буду. Я выше этого, а вам советую все-таки обратиться к психиатру. До свидания, надеюсь больше не увижу и не услышу вас.
    9 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, почему же
    8 часов назад, Гость   Ответить
  • не смейте общаться со мной на "вы".----- Я так и делаю. Но тебе это не нравится. Экая ты ветреная. А твое отношение с любовью к игровым персонажам говорит только о твоем детском инфантилизме. Тем более ты и возраст озвучила. Никакого абсурда в моих словах нет. Вот подрастешь хотя бы до 25 годиков, заведешь ляльку и поймешь весь сакральный смысл моих слов. Хотя если так и будешь продолжать игрушки любить, то и мужика себе "танкиста" или "CoS-иста" найдешь. И будете вместе любить своих персонажей.
    час назад, Гость   Ответить
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