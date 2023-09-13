Apple показала публике новые iPhone 15, Apple Watch и Ultra

13 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

iPhone15 / Фото: apple.com

Американская компания Apple презентовала свои новинки. Среди них "самый профессиональный айфон в истории" и часы, которыми можно управлять с помощью жестов. Amic.ru подробнее изучил новинки, за которыми уже совсем скоро ринутся в магазины любители гаджетов.

Что такое iPhone 15?

Apple презентовала новые айфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus. У этих смартфонов будет новый разъем USB-C. В связи с переходом на новый разъем, компания выпустит и мини-переходник Lightning ценой от 19 до 29 долларов (в зависимости от длины кабеля). В российской валюте это от 1800 до 2,7 тысяч рублей.

Работать iPhone 15 будет на прошлогоднем процессоре Apple A16 Bionic, который был и в линейке iPhone 14 Pro. Также они получат чип U2.

Диагональ экрана нового iPhone 15 будет 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, это в два раза больше, чем у предыдущих моделей.

Кроме того, у смартфона вместо челки теперь будет "динамический остров", который ранее был только в Pro-моделях. Корпусы телефонов будут сделаны из титана. Представители компании говорят, что это тот же материал, что и в марсоходах NASA.

Камера нового iPhone будет 48 мегапикселей, у нее будет портретный режим и новые технологии, повышающие качество фото. В основном режиме будут сохраняться 24-мегапиксельные фото, но при помощи кропа будет доступен 2х-зум без потери качества картинки. Представители Apple отмечают, что это будет "лучшая камера за всю историю iPhone".

В модели Phone 15 Ultra Pro Max будет доступен пятикратный оптический зум, тогда как в обычном iPhone 15 Pro – трехкратный. Будет возможность и снимать видео в 4К 60FPS ProRes. Также камера pro-версии сможет снимать 3D-видео (Special Video), которые можно будет посмотреть только через шлем Vision Pro.

Представлены новые iPhone будут в пяти цветах: черный, голубой, зеленый, желтый и розовый. iPhone 15 Pro будет в четырех расцветках: черная, белая, темно-синяя и титановая с металлическим отливом.

iPhone 15 Pro будет иметь новый чип Apple A17 Pro, который имеет 19 миллиардов транзисторов и шесть ядер. Он примерно на 10% быстрее предыдущих моделей. В процессоре поставлены чипы для кодирования видео и управления передачей данных по Type-C. Рамка вокруг его экрана стала тоньше, а экран лучше защищен от царапин.

На месте переключателя беззвучного режима теперь будет кнопка Action Button.

А что за часы презентовала Apple?

Apple презентовала часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Они получили поддержку нового жеста, а именно – двойного тапа. Соединив указательный и большой палец, можно будет отложить будильник, сбросить звонок или управлять музыкой.

Новый процессор S9 будет на 50% быстрее, чем предыдущая модель. Основной упор в производительности сделали на работу голосового ассистента. Также в часах будет новый чип U2 для лучшего определения местоположения в помещении.

Максимальная яркость экрана Apple Watch Series 9 2000 нит, что в два раза больше, чем у прошлой модели. Автономно они смогут работать около 18 часов. Они будут представлены в черном, серебристом, золотом, красном и розовом цветах.

Ultra 2 будет более дорогой моделью, которая будет работать в два раза больше и светить ярче: экран будет 3000 нит. Автономно работать они смогут до 36 часов или до 72 часов в режиме энергосбережения.

Сколько будет стоить новый iPhone и Apple Watch?

Стоить новый iPhone 15 будет от 799 долларов (75,6 тысячи рублей), а iPhone 15 Plus – от 899 долларов (85,1 тысячи рублей). Pro-версии обоих смартфонов будут стоить 1000 (94,7 тысячи рублей) и 1200 (113,6 тысячи рублей) долларов соответственно. Apple Watch Series 9 будет стоить 399 долларов (37,7 тысячи рублей) без сим-карты и 499 (47,2 тысячи рублей) – c сим-картой. За Ultra придется заплатить 799 долларов (75,6 тысячи рублей).

Когда начнут продаваться новые iPhone 15?

В США новые iPhone 15 и часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 начнут продаваться с 22 сентября.

Новинки можно будет купить в России?

Официально технику в Россию компания Apple не поставляет. Однако по параллельному импорту новые смартфоны и часы в РФ приходят. Так что приобрести их все же можно будет, но спустя какое-то время после выхода.