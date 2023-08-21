Что за новый phygital-офис открыл в Камне-на-Оби Альфа-Банк

В нем современно все: от столов до документооборота

21 августа 2023, 10:05, ИА Амител LjN8K4efD

Новый офис Альфа-Банка /Фото предоставлено банком

Вместо длинной стойки, разделяющей менеджеров и клиентов - небольшие столики с креслами, вместо нагромождения компьютерной и оргтехники – ноутбуки и планшеты. Такой Альфа-Банк теперь есть еще в одном алтайском городе. На минувшей неделе современный phygital-офис открыли и в Камне-на-Оби. Он находится по адресу ул. Пушкина, 25 и активно принимает клиентов.

Phygital-офис – это сочетание цифровых и физических каналов (от англ. physical, физикал и digital, диджитал). Буквально цифровой офис в реальном исполнении. И такие отделения Альфа-Банк сейчас открывает по всей стране.

Здесь можно подробно, без очереди из других клиентов за спиной узнать всё, что нужно: карты, накопления, кредиты, инвестиции и финансы. К каждому клиенту – персональный подход, каждой задаче – выгодное решение.

Phygital-офис – это не только про комфорт. Это еще и про скорость выполнения операций. Все сотрудники офиса обучены качественному банковскому сервису. Благодаря отказу от бумажного документооборота в пользу электронного сократилось время ожидания в очереди. Вся необходимая информация всегда будет доступна клиенту в приложении.

"Мы проводим активную цифровизацию и делаем все сервисы и услуги более современными и доступным. Почти все задачи можно решить в приложении. Но многим клиентам важно личное общение, возможность получить всю информацию, задать все вопросы реальному человеку. И мы даем возможность сделать это в комфортных условиях в наших новых офисах", – прокомментировала региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Альфа-Банк не намерен менять курс на обновление, даже несмотря на объективные сложности последнего времени.

"Банк продолжает открывать новые офисы в городах России и Алтайского края с численностью более 100 тыс. жителей. И сразу делаем их современными – так, чтобы клиент получил качественную услугу быстро и комфортно", – добавила директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае Марина Малышева.

Кстати, такой же офис в середине июля 2023 года открыли в Рубцовске. Он тоже был первым в городе и сразу phygital-формата. В Барнауле шесть офисов (три из них phygital-формата: в ТЦ "Лето" на Павловском тракте, на Ленина, 106, в ТРЦ "Огни"). В мае 2023 года новый офис открыли в Горно-Алтайске.

АО "Альфа-Банк"

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