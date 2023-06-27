По стране это уже 300-й офис банка

27 июня 2023, 11:05, ИА Амител LjN8K981M

Новый офис Альфа-Банка в Рубцовске / Фото: АО "Альфа-Банк"

Теперь Альфа-Банк есть и в Рубцовске. Новый Phygital-офис* совсем недавно открыли в центре города по адресу пр. Ленина, 46. Каждая деталь там продумана до мелочей, сделано все, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и безопасно.

Альфа-Банк позиционирует себя как банк новых возможностей и новых технологий и это видно уже при входе в офис. Он не похож на классическое отделение банка и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров и проводов, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок. Современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.

"Мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Традиционно для жителей города доступны самые популярные наши продукты – бесплатная Альфа-карта с суперкешбэком и легендарная кредитная карта. Для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения", – рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

Офис совмещает в себе цифровые форматы и физическое присутствие. В банке понимают, что клиентам важно простое человеческое общение, иногда им нужно получить очную консультацию, особенно если речь идет о накоплениях, инвестициях и финансах.

"По нашим стандартам время ожидания в очереди составляет не более 10 минут. Время обслуживания клиента сокращается и за счет отказа от использования бумаги. Никто ничего не печатает, все документы есть в приложении. Впрочем, если без бумажного варианта вам слишком непривычно – по вашей просьбе все нужные документы, конечно, предоставят в классическом варианте", – пояснила директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае Марина Малышева.

В новом офисе банка будет круглосуточно работать банкомат. Теперь снять или внести наличные станет намного удобнее.









Новый офис Альфа-Банка в Рубцовске / Фото: АО "Альфа-Банк"

Кстати, рубцовский офис стал юбилейным, 300-м для банка в стране. Так Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия, наращивая физическую сеть и открывая отделения в новых городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

* Phygital ("Фиджитал") – от английского physical ("физикал") и digital ("Диджитал"), сочетание цифровых и физических каналов.

АО "Альфа-Банк"

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