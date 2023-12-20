Останина отметила, что браслеты с отслеживанием – это мировая практика

20 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина намерена добиваться ужесточения наказания для педофилов, чтобы оно не ограничивалось только тюремным сроком, а предполагало еще и пожизненное ношение браслетов или химическую кастрацию, пишет "Парламентская газета".

Ранее в Госдуме отклонили законопроект, предлагающий надевать бессрочно браслеты с GPS на граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей. Останина планирует вернуться к этой идее.

Она указала, что браслеты с отслеживанием – это мировая практика, зарекомендовавшая себя во многих странах, где заботятся о безопасности детей.

"Не думаю, что нам подойдет, например, вывешивать на подъезде дома фамилию педофила. Пострадает не столько он сам, сколько его семья", – отметила Останина.

Она подчеркнула, что кроме браслетов нет других вариантов, потому что "на лбу педофилу не напишешь". Также, добавила она, необходимо пересмотреть вопрос о химической кастрации.

Ранее власти назвали число педофилов в российских тюрьмах.