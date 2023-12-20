Депутат ГД с Алтая намерена ужесточить наказание педофилам, раз "на лбу не напишешь"
Останина отметила, что браслеты с отслеживанием – это мировая практика
20 декабря 2023, 14:29, ИА Амител
Депутат Госдумы Нина Останина намерена добиваться ужесточения наказания для педофилов, чтобы оно не ограничивалось только тюремным сроком, а предполагало еще и пожизненное ношение браслетов или химическую кастрацию, пишет "Парламентская газета".
Ранее в Госдуме отклонили законопроект, предлагающий надевать бессрочно браслеты с GPS на граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей. Останина планирует вернуться к этой идее.
Она указала, что браслеты с отслеживанием – это мировая практика, зарекомендовавшая себя во многих странах, где заботятся о безопасности детей.
"Не думаю, что нам подойдет, например, вывешивать на подъезде дома фамилию педофила. Пострадает не столько он сам, сколько его семья", – отметила Останина.
Она подчеркнула, что кроме браслетов нет других вариантов, потому что "на лбу педофилу не напишешь". Также, добавила она, необходимо пересмотреть вопрос о химической кастрации.
Ранее власти назвали число педофилов в российских тюрьмах.
14:38:54 20-12-2023
деменция у бабульки насупила по ходу ,раз возомнила себя такой великой
14:44:34 20-12-2023
гость (14:38:54 20-12-2023) деменция у бабульки насупила по ходу ,раз возомнила себя так... А ты один из них? А если бы тебя в три года оприходовали, что бы сказал? Хочу еще?
15:04:28 20-12-2023
Гость (14:44:34 20-12-2023) А ты один из них? А если бы тебя в три года оприходовали, чт... а ты один из тех кто боялся принять 10 лет закон который сейчас действует ,что так рьяно выступил на защиту наших законотворцев?
15:15:29 20-12-2023
гость (15:04:28 20-12-2023) а ты один из тех кто боялся принять 10 лет закон который сей... Она что-то неправильно сказала? Или предложила? Она предложила ужесточить, а тебе это не нравится.
15:52:41 20-12-2023
Гость (15:15:29 20-12-2023) Она что-то неправильно сказала? Или предложила? Она предложи... она просто пиариться,показывая свою значимость и если бы они хотели принять,действительно,какое то решение,это было бы уже сделано,пример тот же закон о поднятии пенсионного возраста или изменение конституции,но ты же у нас любитель долгих процедур и полностью поддерживаешь,таких как она,чтоб растянуть удовольствие
14:41:44 20-12-2023
фу какая она страшная.. вот ей можно детей пугать вместо бабайки
14:49:26 20-12-2023
Гость (14:41:44 20-12-2023) фу какая она страшная.. вот ей можно детей пугать вместо баб... А ты такой красивый, красивый...
15:00:50 20-12-2023
Гость (14:41:44 20-12-2023) фу какая она страшная.. вот ей можно детей пугать вместо баб... меня в школе звали "Бабай" или "Бабайка", хотя внешность вполне себе симпотная (я - мужчина), просто потому, что я родом из Средней Азии...... не извращайте смысл слова, тем более что слово "бабай" в дословном переводе - просто "дед"
15:11:37 20-12-2023
Гость (15:00:50 20-12-2023) меня в школе звали "Бабай" или "Бабайка", хотя внешность впо... А давайте не будем применять то что где то в средней азии и тут. У русских есть персонаж: Бабайка — злая старуха, которой пугают непослушных детей.
16:02:10 20-12-2023
Гость (15:11:37 20-12-2023) А давайте не будем применять то что где то в средней азии и ... а давайте тогда русский язык выучим хотя бы? это я Вам
16:09:24 20-12-2023
Гость (16:02:10 20-12-2023) а давайте тогда русский язык выучим хотя бы? это я Вам... учите.. хотя бы.. мне то что
14:42:04 20-12-2023
Известно, что педофилия не лечится. Поэтому кастрация и браслеты пожизненно - само то.
14:43:17 20-12-2023
А депутаты когда отклоняли этот законопроект о чьих интересах думали?
15:37:34 20-12-2023
И кастрация не поможет, и браслеты не спасут. Только смертная казнь!
15:45:20 20-12-2023
А убийцам, как сынок этой дамы, тоже на лбу писать? А браслеты педофилам надо на шею надевать.
15:55:26 20-12-2023
как туда такие люди попадают?
16:08:40 20-12-2023
Не пора ли ужесточить Астанину? Обязать ее пройти стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в Кащенко.
16:54:25 20-12-2023
кастрация и браслеты пожизненно - само то --- Да, но не химическую кастрацию, а член реально под корень отрубать.
19:26:32 20-12-2023
педофилия - психическое заболевание, неизлечимое практически. Ни один нормальный психически человек не сделает то, что делает педофил. Их нужно знать в лицо, поименно, обнародовать списки, чтобы уберечь детей. И ношение браслетов отслеживания - лишь малая часть наказания этих уродов. Наказывть нужно сильнее.
20:04:48 20-12-2023
гость (19:26:32 20-12-2023) педофилия - психическое заболевание, неизлечимое практически... лишь малая часть наказания этих уродов. Наказывть нужно сильнее... За болезнь наказывать нельзя. Давай тебя за ковид или за грипп накажем?
10:43:35 21-12-2023
Гость (20:04:48 20-12-2023) За болезнь наказывать нельзя. Давай тебя за ковид или за гри... Если от твоей болезни замучен ребёнок - ты или не выходишь из больнички, или тебя сурово наказывают.
10:42:57 21-12-2023
Гость (20:04:48 20-12-2023) За болезнь наказывать нельзя. Давай тебя за ковид или за гри... Даже не верится, что кто-то нормальный мог это написать!!! Что значит нельзя? Может им еще детей подвозить, чтобы им легче жилось, это же болезнь! Защищающих этих недочеловеков тоже нужно наказывать, как за пропаганду!