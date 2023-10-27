Что за супердорогу из новых районов в центр города предложили построить в Барнауле

С инициативой на круглом столе выступил известный алтайский застройщик Юрий Гатилов

27 октября 2023, 06:15, ИА Амител





























Проект новой дороги в центр Барнаула

Новую 11-километровую дорогу, которая соединит промышленную зону Барнаула с развязкой на Новом мосту, предложили включить в новый генеральный план города. Магистраль бы позволила освободить основные дороги краевой столицы от большегрузов и помочь решить проблему с пробками. С данной инициативой выступил гендиректор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего". Рассказываем, что известно о проекте и почему не все эксперты уверены в его необходимости.

Что за новую дорогу предложили построить?

Дорога берет начало на улице Попова, где планируют построить развязку. Далее трасса пройдет по уже существующей лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а затем вдоль реки Барнаулки до дамбы. Уже там дорога соединится с проектируемой трассой, которая пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком улицы Загородной, развязку с улицей Челюскинцев вдоль реки. Выезжать автомобилисты будут на Новый мост и далее решать: ехать им в город или следовать в сторону Бийска и Новосибирска.

По словам Юрия Гатилова, сейчас дорожная сеть в Барнауле развивается слабо. Нет новых дорог, которые бы определяли вектор развития города и справлялись с трафиком.

"Советской Армии, шоссе Ленточный бор, Власихинская были дорогами развития. Предлагаю еще одну", – пояснил свою позицию Юрий Гатилов.

Как на идею отреагировали представители власти?

В целом очень сдержанно. Ключевая проблема – цена реализации проекта, заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. И речь не только о расходах на строительство дороги, а о выкупе земель у их собственников.

Кроме того, чиновник усомнился в том, что новая дорога позволит добираться из одной части Барнаула в другую быстрее, чем сейчас. Даже пять минут разницы во времени не будет считаться много.

"Я живу в Павловске, от Барнаула 60 км, и проезжаю за час двадцать. Построили улицу Звездную и теперь добираюсь за час пятнадцать. Это много или мало?" – заявил Антон Воронов.

Впрочем, министр сказал, что будет создана рабочая группа, которая изучит проект с разных сторон. В нее также войдет инициатор Юрий Гатилов.

Заместитель главы города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев также выразил мнение, что строить новую дорогу – слишком затратное мероприятие. На эти деньги проще было бы массово закупить новые автобусы или трамваи и пересадить людей на общественный транспорт. Это более эффективно позволило бы бороться с пробками.

"Как говорил один урбанист: "Самый дорогой способ передвинуть пробку на 500 метров – построить развязку". Борьба с пробками – комплекс вопросов, которые касаются общественного транспорта, иных средств индивидуальной мобильности", – уверен Антон Шеломенцев.

При этом заместитель главы Барнаула пообещал, что проект дороги обязательно войдет в новый генеральный план города, который сейчас разрабатывают.

Известный алтайский архитектор Александр Деринг также согласился с мнением, что нужно вкладывать деньги в развитие общественного транспорта, что даст больше эффекта в борьбе с пробками.