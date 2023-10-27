Что за супердорогу из новых районов в центр города предложили построить в Барнауле
С инициативой на круглом столе выступил известный алтайский застройщик Юрий Гатилов
27 октября 2023, 06:15, ИА Амител
Новую 11-километровую дорогу, которая соединит промышленную зону Барнаула с развязкой на Новом мосту, предложили включить в новый генеральный план города. Магистраль бы позволила освободить основные дороги краевой столицы от большегрузов и помочь решить проблему с пробками. С данной инициативой выступил гендиректор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего". Рассказываем, что известно о проекте и почему не все эксперты уверены в его необходимости.
Что за новую дорогу предложили построить?
Дорога берет начало на улице Попова, где планируют построить развязку. Далее трасса пройдет по уже существующей лесной просеке через Борзовку к шоссе Ленточный бор, а затем вдоль реки Барнаулки до дамбы. Уже там дорога соединится с проектируемой трассой, которая пройдет через кольцевую развязку с широким отрезком улицы Загородной, развязку с улицей Челюскинцев вдоль реки. Выезжать автомобилисты будут на Новый мост и далее решать: ехать им в город или следовать в сторону Бийска и Новосибирска.
По словам Юрия Гатилова, сейчас дорожная сеть в Барнауле развивается слабо. Нет новых дорог, которые бы определяли вектор развития города и справлялись с трафиком.
"Советской Армии, шоссе Ленточный бор, Власихинская были дорогами развития. Предлагаю еще одну", – пояснил свою позицию Юрий Гатилов.
Как на идею отреагировали представители власти?
В целом очень сдержанно. Ключевая проблема – цена реализации проекта, заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. И речь не только о расходах на строительство дороги, а о выкупе земель у их собственников.
Кроме того, чиновник усомнился в том, что новая дорога позволит добираться из одной части Барнаула в другую быстрее, чем сейчас. Даже пять минут разницы во времени не будет считаться много.
"Я живу в Павловске, от Барнаула 60 км, и проезжаю за час двадцать. Построили улицу Звездную и теперь добираюсь за час пятнадцать. Это много или мало?" – заявил Антон Воронов.
Впрочем, министр сказал, что будет создана рабочая группа, которая изучит проект с разных сторон. В нее также войдет инициатор Юрий Гатилов.
Заместитель главы города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев также выразил мнение, что строить новую дорогу – слишком затратное мероприятие. На эти деньги проще было бы массово закупить новые автобусы или трамваи и пересадить людей на общественный транспорт. Это более эффективно позволило бы бороться с пробками.
"Как говорил один урбанист: "Самый дорогой способ передвинуть пробку на 500 метров – построить развязку". Борьба с пробками – комплекс вопросов, которые касаются общественного транспорта, иных средств индивидуальной мобильности", – уверен Антон Шеломенцев.
При этом заместитель главы Барнаула пообещал, что проект дороги обязательно войдет в новый генеральный план города, который сейчас разрабатывают.
Известный алтайский архитектор Александр Деринг также согласился с мнением, что нужно вкладывать деньги в развитие общественного транспорта, что даст больше эффекта в борьбе с пробками.
06:23:50 27-10-2023
А почему они молчат, что после Ленина закроют Калинина?
16:10:05 28-10-2023
Гость (06:23:50 27-10-2023) А почему они молчат, что после Ленина закроют Калинина?... Зачнм?
06:33:02 27-10-2023
За свои деньги пусть строит эту дорогу. На большегрузов Гатилову плевать, ему эта дорога нужна как инфраструктура для будущих строек. Лучше за счёт города и федералов построить тоннель под вокзалом или соединить ул. Молодёжную и Власихинскую.
07:23:14 27-10-2023
Гость (06:33:02 27-10-2023) За свои деньги пусть строит эту дорогу. На большегрузов Гати... Это предложение (тоннель), как и создание Обского бульвара,я слышу с 6-7 -летнего возраста, а мне 79.Давайте ещё послушаем. Уже новая экономическая формация во дворе, а мы всё говорим.
08:18:47 27-10-2023
Владимир В. (07:23:14 27-10-2023) Это предложение (тоннель), как и создание Обского бульвара,я... Обской бульвар на три четверти уже создан ) Выше нос,товарищ.
10:24:17 27-10-2023
Гость (06:33:02 27-10-2023) За свои деньги пусть строит эту дорогу. На большегрузов Гати... В идеале сделать и то и то, но конечно все это не более чем мечты в нашей текущей реальности. Задача как раз у властей обратная - максимально пересадить людей на ОТ, не мытьем так катаньем
08:15:16 27-10-2023
Скоро учёные изобретут легкие компактные летательные бездымные аппараты на две-три-четыре персоны,все пересядут на эти гравелёты индивидуальной мобильности и забудут о подземных туннелях-шманелях,наземных трассах-шмулясах,которые будут существовать только для перевозки грузов.
12:52:36 27-10-2023
Гость (08:15:16 27-10-2023) Скоро учёные изобретут легкие компактные летательные бездымн... уже изобрели) китайская EHang и американская LEO Flight
15:44:06 27-10-2023
Гость (08:15:16 27-10-2023) Скоро учёные изобретут легкие компактные летательные бездымн... Согласен!!! Это уже не за горами. Просто нужно потерпеть. Скоро всё будут довольны и счастливы!!! Грузы тоже будут возить на бездымных гравитационных машинах, использующих энергию космоса.Дороги эти вообще не будут нужны, как и бензин и газ.Люди будут любить друг друга тем самым восполнять энергию космоса!
08:50:39 27-10-2023
А Воронов с Павловска за бюджетные деньги, на служебной машине ездит? Не жирно?
08:55:04 27-10-2023
Ну шеломенцев-то куда со своим "мнением". Уж постеснялся бы...
09:11:04 27-10-2023
Пусть министр еще скажет, почему в "комплексе вопросов" упорно не учитывается необходимость расширения улиц при застройке высотками. Например, не выдвинули требование оставить место для расширения улиц Никитина, пер. Радищева, Ядринцева и прочих, где частный сектор заменяют на высотки. Нагрузки на дороги увеличиваются кратно, а ни сами проезжие части, ни места под парковки для опять же в десятки раз увеличивающегося парка авто увеличивать не хотят. И еще. Очень настоятельно предлагаю заложить на перспективу расширение улиц 2-я Строительная, Путейская и Юрина от пр-та Коммунаров. С резервированием земли под них уже сегодня. Там сейчас как раз сносят старое жилье, а эти улицы очень удачно уже сейчас разгружают и Советской Армии, и Ленина с Калинина.
15:40:31 28-10-2023
Гость (09:11:04 27-10-2023) Пусть министр еще скажет, почему в "комплексе вопросов" упор... Ответ прост: чем больше дорог ведущих в центр и в центре Вы расширите, тем больше улицы центра наводнят частные автовладельцы, а поскольку вся сеть центра исторического в Барнауле не рассчитана даже на существующие потоки транспорта, то заторы будут только множиться. Единственный выход - это ОТ, платные парковки в центре и бесплатные на въезде в проблемные части города, т.е. центр в первую очередь. Этот опыт пройден многими городами и никто кроме самих барнаульцев не виноват в том, что до сих пор мало говорим об этом единственно возможном решении.
09:16:27 27-10-2023
а на никомуненужную развязку на змеиногорском деньги есть
09:20:31 27-10-2023
гость (09:16:27 27-10-2023) а на никомуненужную развязку на змеиногорском деньги есть... Это кому это никому? Тебе, потому что там не ездишь? А мне вот очень нужна, жду ее открытия с нетерпением. Это вот твоя зарплата никому не нужна, так что платить её тебе не надо.
19:15:32 02-11-2023
Гость (09:20:31 27-10-2023) Это кому это никому? Тебе, потому что там не ездишь? А мне в... Правильно сказал.
12:04:53 27-10-2023
гость (09:16:27 27-10-2023) а на никомуненужную развязку на змеиногорском деньги есть... Там можно было просто сделать кольцо побольше и обошлось бы в 5-10 раз дешевле! А вот мостики на Советской армии и Челюскинцев расширить очень бы помогло!
09:23:39 27-10-2023
Очередной повод под распил бабла.
10:21:51 27-10-2023
"Антон Шеломенцев также выразил мнение, что строить новую дорогу – слишком затратное мероприятие. На эти деньги проще было бы массово закупить новые автобусы или трамваи и пересадить людей на общественный транспорт." Пусть г-н Шеломенцев начнет с себя и ежедневно со своими коллегами в течение года выкладывает фото-и видеоотчеты о том, как он едет на трамвайчике на работу и потом домой. Нужно начать с себя уважаемый господин, большой руководитель, чтобы лучше прочувствовать ситуацию
11:27:57 27-10-2023
А министр транспорта Алтайского края Антон Воронов из Павловска и в Павловск катается на собственной машинке и на свои кровные ее заправляет или из бюджета тянет как служебные цели?
11:30:00 27-10-2023
Гатилову Ленточный бор попилить, на Канатном участки 30 соток за сколько купил а воздвигнет человейники
11:42:09 27-10-2023
Эту дорогу необходимо строить!!! Во всем мире при проектировании городов на дорожную инфраструктуру отводится в 2-3 раза больше земли, чем в России! США-25%, Европа-15%, россия-8%. И эта новая дорога разгрузит и Строителей и Павловский! И Ленина! И Попова!
12:22:46 27-10-2023
Надо расширять мосты на Советской армии и Павловском тракте через Пивоварку, на Челюскинцев через Барнаулку. Надо увеличивать пропускную способность имеющихся дорог. Результат будет тот же.
15:35:44 27-10-2023
Алексей (12:22:46 27-10-2023) Надо расширять мосты на Советской армии и Павловском тракте ... На Челюскинцев через Барнаулку мост недавно перестроили, но ума не хватило сделать шесть полос.
13:25:26 27-10-2023
гость (11:27:57 27-10-2023) А министр транспорта Алтайского края Антон Воронов из Павлов... на своей машине, его супруга каждый день сама возит. Он в одном из интервью рассказывал
16:03:07 27-10-2023
Чиновники ссылаются на отсутствие денег, но распыляют средства на второстепенные объекты. Есть решения многих проблем, не требующие больших затрат, только необходимо постоянно думать и работать. На строящемся путепроводе можно было сделать двухуровневые развязки на обеих сторонах без удорожания строительства. Отсутствие профессиональных обязательных перспективных планов развития города - дорога в тупик.
16:59:12 27-10-2023
Они уже задолбали со своими интересами,ну всем понятно что Гатилову и дальше нужно продолжать застраивать окраины и все эти объезжные дороги нужны для этого,а в центре всё колом,хватит уже отодвигать эту проблему в очередной генплан нужно просто поставить уже порвоочередную задачу- построить ещё одну дорогу через ж/д пути(над или под ними) не важно,ну это действительно просто необходимо с учётом количества транспорта по сравнению с тем что было 20-30 лет назад тогда ещё можно наверное было сказать "подождёт" а теперь уже нельзя
18:19:45 27-10-2023
Гость (09:20:31 27-10-2023) Это кому это никому? Тебе, потому что там не ездишь? А мне в... Развязка там ничего не решит, ибо расширять Южный тракт не собираются. Будет беспонтовое очередное вбухивание денег.
06:56:22 28-10-2023
Проезд южный бы лучше расширили , от Газпрома до дальней 200 метров
09:52:05 28-10-2023
А давайте пересадим всех чиновников на общественный транспорт. Вот это будет решение проблемы в строительстве дорог. 😀
09:52:51 28-10-2023
А давайте пересадим всех чиновников на общественный транспорт. Вот это будет решение проблемы в строительстве дорог. 😀
11:00:54 29-10-2023
Можно всё таки сделать 3-й мост вне города (Алтайка, Бобровка) и обвести знаками и контролем гибдд весь транзитный транспорт (хотя бы грузовой принудительно). Так во многих городах давно сделано.