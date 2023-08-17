Алтайский Минтранс опроверг проблемы с выдачей водителям такси разрешений на работу

В Минтрансе отметили, что в августе к ним поступило 320 заявлений на получение разрешения для таксистов

17 августа 2023, 14:15, Антон Дегтярев

Автомобиль такси / Фото: amic.ru

Алтайский Минтранс не приостановил прием документов у водителей такси, желающих получить разрешение на перевозку пассажиров, которое обязательно должно быть у них к 1 сентября. Появившаяся в СМИ информация о проблемах с оформлением документов неверна, и на данный момент министерство рассматривает порядка 300 поступивших в августе заявок. Об этом amic.ru рассказал начальник сектора такси регионального Минтранса Денис Касьянов. Он также ответил на вопросы, касающиеся нового закона о такси.

Таксисты получают разрешения?

Ранее ГТРК "Алтай" сообщала, что водители такси в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров, которое должны иметь водители сервисов заказа такси по закону с 1 сентября. Об этом телевизионщикам рассказал некий Антон Рогожников, якобы работающий в сфере. Он отметил, что с середины июля он и его коллеги обращались в Минтранс, но получили отказ, из-за того что в ведомстве закончились бланки.

Однако в министерстве amic.ru рассказали, что эти сведения неверны. Антон Рогожников вообще не работает в такси и только где-то услышал о перебоях, отметили в ведомстве. По словам Дениса Касьянова, никаких проблем в работе сейчас нет – ажиотаж существует, но с ним Минтранс справляется.

"Со стороны самозанятых есть небольшой ажиотаж при подаче документов, но сбоев в работе никаких нет, разрешения выдаются в штатном режиме. Разве что в связи с таким большим ажиотажем срок выдачи увеличен до десяти дней. На данный момент с августа в работе порядка 300 заявлений. Очередей у нас нет", – рассказал он.

Как таксистам подать документы?

Подать документы на разрешение для таксистов можно в МФЦ и через портал "Госуслуги". По словам Дениса Касьянова, с 1 сентября на "Госуслугах" изменятся форматы заявлений и список документов. Оформить разрешение может юрлицо либо ИП. Для этого необходимо иметь автомобиль, водительское удостоверение категории "В", медицинскую справку, водительский стаж от трех лет, а также выписку из реестра такси. Самозанятые должны будут предоставить и справку об отсутствии или наличии судимости.

Гражданин должен написать заявление, предоставить копию свидетельства о регистрации и копию паспорта. Чтобы оформить разрешение, надо заплатить госпошлину 350 рублей, а с 1 сентября ее и вовсе отменят и платить ничего уже не придется.

Такси/ Фото: unsplash.com

Разрешения выдают давно?

Денис Касьянов отметил, что разрешения выдаются еще с 2011 года. Именно с этого года необходимо его иметь. Однако, отметил он, агрегаторы не требовали от водителей разрешений и передавали заказы всем без исключения лицам. Поэтому до появления сервисов Минтранс выдавал в год по 2-5 тысяч разрешений, а в 2021-2022 их количество сократилось уже 250-300 в год.

С 1 сентября закон отрегулирует работу сервисов заказа такси, поэтому цифра пошла вверх. Так, с начала этого года до конца июня было выдано 320 разрешений. На данный момент в регионе около тысячи действующих разрешений на работу такси, отметил он. И многим их еще придется получить, чтобы иметь право перевозить пассажиров.

Сколько действует разрешение?

Разрешение на перевозку пассажиров дается максимум на пять лет, отметил Денис Касьянов. После этого его нужно будет оформить снова.

Кто будет следить за выполнением новых правил?

Следить за исполнением новых правил будут сотрудники ГИБДД и Минтранса, отметил специалист. Уже сейчас на дорогах регулярно проходят рейды по поиску нарушителей. Для них предполагается штраф от 30 тысяч рублей.

Водителям нужно разрешение в печатном виде?

Пока что да. Но с 1 сентября появится электронное разрешение. На "Госуслугах" водитель сможет скачать QR-код, который можно будет предъявить сотрудникам ГИБДД и Минтранса.

Такси / Фото: amic.ru

Кто информирует таксистов о новом законе?

По словам Дениса Касьянова, сейчас о новом законе водителей информируют в основном агрегаторы. Также на сайте Минтранса выставляется информация о способах подачи документов и о новом законе, там же можно найти и телефоны специалистов.

О чем вообще новый закон о такси?

Новый закон о такси (ФЗ № 580) вступает в России в силу с 1 сентября. По нему у таксистов появляется три варианта оформления на выбор: работа по найму с трудовым договором, в качестве ИП или самозанятым. Последние будут соблюдать те же правила, что индивидуальные предприниматели и сотрудники компаний-перевозчиков. Заниматься перевозками без договора со службой заказа такси самозанятые не смогут.

Все водители должны будут иметь разрешение на работу в такси. Появится также реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа легкового такси. Таксисты должны будут иметь в салоне номер записи в реестре перевозчиков, ОСАГО по тарифу для перевозчиков, а также пройти аттестацию на знание города.

К вождению вообще не допустят водителей с непогашенной или неснятой судимостью за преступления, предусмотренные статьей 328.1 ТК РФ, более чем с тремя непогашенными штрафами, тех, кто лишен водительских прав или был арестован за нарушения ПДД более раза за год, а также не прошедших аттестацию.

Подробнее о новом законе и о том, как он может повлиять на водителей и на цену поездок, можно прочитать в нашем материале.