Мы поговорили о кандидатах, о "кандидатопаде", о том, почему не получилось у коммунистов, и о том, что будет после выборов

04 сентября 2023, 08:11, ИА Амител

Евгений Минченко / Фото предоставлено Евгением Минченко

Мы поговорили с известным российским политологом Евгением Минченко о том, как проходят выборы в Сибири и Алтайском крае. В чем смысл алтайского "кандидатопада", к чему привел конфликт в рядах местных коммунистов и что будет дальше – читайте в интервью нашему изданию.

– Евгений Николаевич, до единого дня голосования остаются считанные дни. Как вы, федеральный политолог и известный политический эксперт, оцениваете проходящие в России губернаторские кампании? Прежде всего, конечно, интересны регионы Сибирского федерального округа. Кажется, у нас тут не все спокойно?

– Если говорить о губернаторских кампаниях в Сибири, то, конечно же, наиболее интересные выборы сейчас проходят в Хакасии. На днях социологическая служба ИНСОМАР опубликовала данные, что рейтинги Сергея Сокола (кандидат в губернаторы от "Единой России", – прим. ред.) и Валентина Коновалова (действующий губернатор от КПРФ, – прим. ред.) сравнялись. Кандидаты выходят на финишную прямую буквально ноздря в ноздрю (на момент публикации стало известно, что Сергей Сокол снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. – прим. ред.).

Но это, скорее, исключение, потому что в тех регионах, где действующие главы переизбираются, социологи прогнозируют их уверенную победу в первом туре. Это касается и Алтайского края, и Новосибирской области, и Кузбасса.

Там, где врио решениями президента были назначены выпускники школы губернаторов, – тоже без сюрпризов. И Михаил Котюков (врио губернатора Красноярского края, – прим. ред.), и Виталий Хоценко (врио губернатора Омской области, – прим. ред.) ведут очень яркие, интересные кампании, за которыми любопытно наблюдать.

Плюс, конечно, отмечу выборы в региональные законодательные собрания в Хакасии, в Кемеровской области. Отдельного внимания заслуживают избирательные кампании в горсовет Красноярска, в совет депутатов Абакана – и там и там ожидается очень ожесточенная политическая борьба. Причем, надо заметить, что в ходе прошлых двух кампаний в Красноярске "Единой России" не удавалось получить большинство. Партия вынуждена была выстраивать коалицию. Я не исключаю, что в этот раз ситуация будет переломлена, учитывая то, что список ЕР на выборах в красноярский горсовет возглавил врио губернатора Михаил Котюков.

– Давайте чуть подробнее поговорим о выборах первых лиц в тех сибирских регионах, которые долгие годы причисляют к т.н. "красному" поясу – мы говорим в первую очередь о Хакасии и Алтайском крае. Какие нюансы предвыборной ситуации вы бы отметили здесь?

– В Хакасии за пять лет правления губернатора-коммуниста выстроена система переориентации на него административного ресурса. Насколько я понимаю, там сейчас достаточно жесткое давление оказывается на работников бюджетной сферы, муниципальных служащих, чтобы буквально заставить голосовать за действующего главу. При этом в команду Коновалова зашли отдельные представители местной элиты, которые достаточно плотно сели на финансовые потоки. Помимо того, что Коновалов – это партийный кандидат, это еще и кандидат определенных местных игроков со своими экономическими интересами. Поэтому борьба Сергею Соколу навязана достаточно серьезная.

Что касается дебатов, то, по общему мнению экспертов, Сергей Сокол выиграл их. Было 14 раундов с общим хронометражем в восемь часов. Это, конечно же, работает ему в серьезный плюс. Но надо понимать, что победа на выборах – это не только дебаты. Организационная работа, медийная кампания, рекламная, интернет... Хакасский кейс действительно интересно рассматривать с профессиональной точки зрения, но предсказывать итоговые результаты предвыборной гонки здесь я бы не взялся.

В то же время в Алтайском крае ситуация прямо противоположная. Думаю, вряд ли кто-то сомневается в компетенциях Виктора Томенко, который системно и методично выводит регион из "красного" пояса. На мой взгляд, на голову выше стала работа с политической, с медийной повесткой.

Я Виктора Петровича знаю достаточно давно, он очень много работает, но при этом получается так, что широко рассказывать о результатах не стремится. Думаю, с этим были связаны некоторые риски зимы-весны этого года. Но сейчас, когда Томенко принял решение предъявить жителям достижения, наработки, что уже сделано и планируется, – все это дало очень серьезную прибавку его политическим позициям.

Виктор Томенко на асфальтном заводе в Рубцовске / Фото: Антон Червяков

– Евгений Николаевич, как раз по этой причине начали много говорить о заметном изменении политического стиля Виктора Томенко в ходе предвыборной кампании. Кто-то даже шокирован столь активными действиями и даже якобы "неосторожными" его заявлениями. Как вы лично оцениваете работу штаба Томенко со стороны?

– Изменения политического стиля Виктора Томенко действительно заметны. Такое впечатление, что Алтайский край – и элиты, и обыватели – словно заново открывают для себя губернатора. Думаю, это во многом связано с работой его политических консультантов, они известны – Фирдус Алиев и его команда. Виден фирменный профессиональный почерк, просто грамотные подходы ко всем направлениям. Радикально улучшилось качество контента в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Опытные коллеги перенастроили и медиасигнал, и другие каналы коммуникаций. Скажем, небо и земля то, что было еще полгода назад, когда Мария Прусакова из КПРФ весьма вольготно себя чувствовала в региональной информационной повестке, и то, что происходит сейчас.

Кроме того, губернатор в своей работе обозначил весьма убедительные векторы развития региона. В первую очередь, это сухопутный зерновой коридор в Китай, который важен в ситуации разворота России на Восток. Развитие фармаполиса с выпуском дешевых лекарств в наукограде Бийске. Идея сделать Рубцовск, третий по численности населения город в Алтайском крае, логистическим хабом и экономическими воротами в Среднюю Азию. Барнаул как самый комфортный город Сибири. Я лично высоко оцениваю концепцию "Алтай – второй Сочи". Логичная история, учитывая тот факт, что выездной туризм у нас ограничен, люди открывают для себя внутренний туризм. Идея сделать регион туристической меккой вполне себе верная. Заявки на лидерство Алтайского края сформулированы очень сильные.

– Вы упомянули Марию Прусакову. Всю весну и большую часть лета у нас активно обсуждалась тема "муниципального" фильтра. И тот факт, что в избирательном бюллетене не оказалось кандидата от КПРФ, вызвал пересуды. Как известно, коммунистам не удалось собрать нужное количество подписей депутатов, как того требует закон. Гуляли самые разные версии и сплетни. А что произошло на самом деле?

– Закон такой, какой есть. На мой взгляд, он слишком жесткий, но партии и кандидаты действуют в тех условиях, которые существуют. В общем-то, коммунисты, как и все, прекрасно знали заранее о муниципальном фильтре и что надо будет его проходить. Но если хотите участвовать в выборах губернатора, тогда надо эффективно выступать на выборах муниципальных.

Реальный шанс взять много мандатов был буквально в 2022 году. И что мы видим по итогу? В Барнауле КПРФ имеет в гордуме три места из сорока. В Рубцовске – одно из 25. В Бийске вообще ни один их кандидат не прошел. Поэтому если вы даже в трех ключевых муниципалитетах региона практически не имеете своего депутатского представительства, встает вопрос: как вы собирались проходить мунфильтр? Тут или надо идти на поклон к "Единой России", как это часто делают другие кандидаты от КПРФ. Говорить: дайте дополнительные подписи. И вполне возможно, если бы Мария Прусакова обратилась с такой просьбой, ей бы помогли. Но она, как я понимаю, вместо компромисса пошла на конфликт. Вот и итог.

Еще один фактор – это неурядицы внутри самого краевого отделения КПРФ. Тут есть также широко известное напряжение в отношениях между двумя депутатами Госдумы от Алтайского края, самой Марией Прусаковой и Анжеликой Глазковой. Плюс конфликт с Николаем Платошкиным, который, в общем-то, является знаковой фигурой для людей левых взглядов. Есть проблема с бывшим первым секретарем крайкома КПРФ Сергеем Юрченко и так далее.

Внутри местных коммунистов произошла, на мой взгляд, накладка с большим количеством конфликтов. Хотя мне лично Мария глубоко симпатична. Мне нравится ее публичный образ. Думаю, в будущем она себя еще ярко проявит. Тем более это молодой политик, который имеет возможность учиться на своих ошибках. Но тем не менее сейчас, когда целых четыре депутата вышли из фракции КПРФ в Законодательном собрании в течение года, это говорит о серьезном раздрае внутри региональной организации. Скажем, Елена Хрусталева. Была депутатом от КПРФ, а из-за конфликта с Прусаковой хлопнула дверью, стала лидером "Партии пенсионеров" в крае и успешно выдвинулась на губернаторские выборы.

Евгений Минченко / Фото предоставлено Евгением Минченко

Евгений Минченко – президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг". Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Соавтор рейтингов политической выживаемости губернаторов РФ. Руководитель исследовательского проекта по анализу политических рисков для бизнеса в странах СНГ. Председатель комитета по политическим технологиям РАСО.

– Давайте поговорим как раз о других участниках предвыборной гонки. Буквально на этой неделе из нее выбыла упомянутая вами Елена Хрусталева. Неделей раньше снялся с выборов кандидат от "Новых людей" Владислав Вакаев. Ходят слухи, что из кампании вот-вот выйдет Сергей Малинкович от "Коммунистов России". Что это за "кандидатопад" и каков ваш экспертный прогноз?

– Выход кандидатов из предвыборной гонки – один из технологических приемов, которые используются на выборах. Один из эффективных инструментов в широком арсенале политических менеджеров избирательных кампаний. Ведь что произошло? Хрусталева оттянула на себя часть традиционных возрастных избирателей КПРФ и перенаправила их в сторону Виктора Томенко.

Владислав Вакаев, напротив, аккумулировал прогрессивный электорат, молодежь, высокообразованных людей, жителей крупных городов. Это как раз электоральная база "Новых людей". Вакаев предложил прогрессивную повестку развития парков и общественных пространств и затем переориентировал своих избирателей на Томенко.

Что касается "Коммунистов России", то участие Сергея Малинковича в губернаторской кампании, на мой взгляд, – эксперимент. Если хотите, разминка перед большим электоральным циклом. Учитывая тот факт, что комроссы имеют достаточно сильные позиции в регионе, что 12% голосов получили на прошлых выборах в краевое Заксобрание, Малинковичу сейчас нужна еще одна история успеха. Хороший результат, чтобы убедить избирателей в том, что он сам, недавно ставший лидером "Коммунистов России", является, несмотря на эпатаж, действительно заметным федеральным политиком.

Мне кажется, в принципе, все это достаточно грамотные ходы. В Алтайском крае словно происходит парад поддержки: все за Томенко. Не только общественные организации, но даже партии и оппоненты поддерживают его.

– А что вы можете сказать о кандидатах Евгении Боровиковой и Сергее Булаеве – от "Справедливой России" и ЛДПР соответственно?

– Булаев – это такой интересный типаж нового молодого регионального лидера ЛДПР. Как, например, Михаил Молчанов в Хакасии. Можно еще вспомнить Александра Глискова в Красноярском крае. Новое поколение "жириновцев" – восходящих, харизматичных и при этом глубоко интегрированных в региональную политику.

По Боровиковой, кстати, интересное наблюдение. Я посмотрел кандидата от "Справедливой России" и увидел просто косплей Прусаковой. Они словно политические близнецы – от возраста и образования до публичного имиджа. Не исключаю, что технологический штаб Томенко приложил к ее появлению в бюллетене свою руку. Если бы этот факт вскрылся, я бы не удивился, ибо не верю в такие совпадения.

В общем, я считаю, выстроена комфортная конфигурация кандидатов для действующего губернатора. Думаю, во многом это отражение межэлитного консенсуса вокруг его фигуры.

– Евгений Николаевич, слышали мнение, что на губернаторских выборах куда важнее отношение избирателей к личности кандидата, нежели его партийная принадлежность. Могут ли сторонники самых разных партий поддерживать одного и того же кандидата? Какими мотивами в таком случае руководствуются люди?

– Хороший вопрос. Я посмотрел данные социологических опросов* по структуре рейтинга Виктора Томенко. Там не только сторонники партии власти – и это абсолютно нормально. Скажем, кандидатуру Томенко поддерживают 39% сторонников ЛДПР, 47% сторонников КПРФ, 55% сторонников "Справедливой России". То есть избиратели края могут симпатизировать тем или иным партиям, но при этом демонстрируют высокий уровень доверия действующему губернатору. Собственно, мы этот же "надпартийный" эффект видим на примере Владимира Путина, который является консенсусной фигурой для избирателей всех парламентских партий. И мы понимаем, что рейтинг президента выше, чем рейтинг "Единой России", потому что лидер собирает, консолидирует вокруг себя гораздо более широкую базу поддержки. Примерно так же сейчас происходит на выборах в Алтайском крае.

– Не могу удержаться, чтобы не попросить вас дать предвыборный прогноз. Вы сказали: сюрпризов не будет. Рискнете конкретизировать?

– Если ничего экстраординарного не произойдет за оставшуюся неделю, то, собственно, мы увидим финал кампании референдумного типа с логичным результатом. Учитывая данные социологического исследования, думаю, что это победа Томенко в первом туре с результатом процентов 60 и даже выше. Тем более мы видим, что кандидат ведет активную содержательную агитационную работу в "поле", в СМИ, в социальных сетях. Понятно, что курс главы региона направлен на консолидацию и конструктивные предложения. Но это не кондово, а свежо и органично, вызывает живой отклик избирателей.

Мы анализируем эти эффекты в данных социологических опросов, о которых я говорил ранее. Ну и, конечно же, нельзя забывать о внешнеполитических вызовах. Через их оценку происходит так называемое сплочение населения "вокруг флага", вокруг президента, вокруг губернаторов. Простой человек рассматривает власть в широком смысле слова как опору, защиту, как оператора эффективной поддержки в трудное время.

– Евгений Николаевич, выборы губернатора Алтайского края пройдут, люди сделают свой выбор… А что дальше?

– После сентябрьских выборов, на мой взгляд, есть две основополагающие темы. Первая – избирательная кампания по выборам президента России в марте 2024 года. Это сейчас главная задача для всей вертикали власти. А второе, что я бы посоветовал, – сохранить то новое в плане работы с информационной повесткой, с публичным образом губернатора, с жителями, что привнесла в регион команда Фирдуса Алиева. Чтобы все новые методы и подходы прижились и после выборов. Думаю, очень важно продолжать рассказывать жителям о тех успехах, которые достигаются региональной властью, бизнесом, местными пассионариями. Постоянно поддерживать в людях надежду, желание двигаться вперед, жить и работать в Алтайском крае. Тем более большая идеологическая трансформация от неуютного образа депрессивного региона, "подбрюшья" Сибири к агропромышленному региону-лидеру со значительными перспективами уже фактически запущена.

*Исследование на территории Алтайского края проведено 20-25 августа 2023 года ООО "ИНСОМАР" по собственной инициативе и за собственный счет комбинированным методом личного интервью и телефонного опроса с использованием специализированного программного обеспечения QUIZER. Вопрос: "Если список кандидатов на пост губернатора будет выглядеть таким образом, то за кого из них Вы скорее всего проголосуете?" Параметры квотирования: пол, возраст, территория проживания. Общий объем выборки: 1200 респондентов старше 18 лет. Максимальная статистическая погрешность составляет +/-2,9%.

Алексей Борисов