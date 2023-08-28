Елена Хрусталева снялась с выборов на пост губернатора Алтая и поддержала Томенко

Она призвала всех алтайских пенсионеров сплотиться вокруг команды действующего главы региона

28 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Лидер регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева сняла свою кандидатуру с выборов губернатора Алтайского края и призвала сплотиться вокруг команды губернатора Виктора Томенко.

"От лица 700 тысяч людей пожилого возраста в Алтайском крае, от лица партии пенсионеров и от себя лично хочу повторить, сегодня каждый пожилой человек и все другие люди должны сплотиться вокруг нашего губернатора Виктора Томенко, члена команды нашего президента Владимира Путина", - заявила Хрусталева.

Она указала, что курс президента и губернатора совпадает с основными программными моментами "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

"Сегодня пожилым людям как никогда необходимы забота, защита и уважение", - подчеркнула Хрусталева.

Ранее кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев сошел с гонки на пост губернатора Алтая и также поддержал Виктора Томенко.

Избирательную гонку продолжают четыре кандидата: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия-Патриоты-За Правду"), Сергей Булаев ("ЛДПР") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").