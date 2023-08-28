Елена Хрусталева снялась с выборов на пост губернатора Алтая и поддержала Томенко
Она призвала всех алтайских пенсионеров сплотиться вокруг команды действующего главы региона
28 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Лидер регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева сняла свою кандидатуру с выборов губернатора Алтайского края и призвала сплотиться вокруг команды губернатора Виктора Томенко.
"От лица 700 тысяч людей пожилого возраста в Алтайском крае, от лица партии пенсионеров и от себя лично хочу повторить, сегодня каждый пожилой человек и все другие люди должны сплотиться вокруг нашего губернатора Виктора Томенко, члена команды нашего президента Владимира Путина", - заявила Хрусталева.
Она указала, что курс президента и губернатора совпадает с основными программными моментами "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
"Сегодня пожилым людям как никогда необходимы забота, защита и уважение", - подчеркнула Хрусталева.
Ранее кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев сошел с гонки на пост губернатора Алтая и также поддержал Виктора Томенко.
Избирательную гонку продолжают четыре кандидата: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия-Патриоты-За Правду"), Сергей Булаев ("ЛДПР") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
11:03:46 28-08-2023
Нет
11:05:09 28-08-2023
Ну и смысл выборов, все по плану, как сказал усатый пресс-секретарь - это бесполезная трата бюджетных денеХ
11:58:24 28-08-2023
Гость (11:05:09 28-08-2023) Ну и смысл выборов, все по плану, как сказал усатый пресс-се... На президентские выборы обязательно все равно приду и проголосую, нельзя уже отмахиваться, от нас ничего не зависит, это только на руку этой власти, они специально нам демонстрируют, что все решено без нас, сидите дома, нельзя больше отсиживаться дома, надо обязательно идти голосовать, если конечно вообще будут выборы.
11:08:55 28-08-2023
Ну и кто еще думает что есть оппозиция? Это слова от слов попа и позиция (правильная)
23:35:39 29-08-2023
Гость (11:08:55 28-08-2023) Ну и кто еще думает что есть оппозиция? Это слова от слов по... Так скоро, походу, местных коммунистов не останется. Все в ЕР перейдут
11:10:32 28-08-2023
Кто бы сомневался... Выборы без выбора.
22:46:13 29-08-2023
Гостья (11:10:32 28-08-2023) Кто бы сомневался... Выборы без выбора. ... Да мы и так это поняли. Идти туда смысла нет.
11:14:16 28-08-2023
Ой её словам нет. Сразу какое-то очень мягко сказать неуважение.
11:48:59 28-08-2023
Гость (11:14:16 28-08-2023) Ой её словам нет. Сразу какое-то очень мягко сказать неуваже... никогда и не было вопрос что пообещали? ректорство?
11:15:26 28-08-2023
курс .... совпадает с основными программными моментами "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Партия пенсионеров - за увеличение пенсионного возраста? Странненькая партия:) Опять пчелы против меда.
11:17:04 28-08-2023
Еще бы Евгения Боровикова сняла свою кандидатуру, а то с экрана хает действующую власть, а никто не предает значения этому (?!) Обещать - не значит сдержать данные народу слова, от слова СОВСЕМ!
22:47:09 29-08-2023
Гость (11:17:04 28-08-2023) Еще бы Евгения Боровикова сняла свою кандидатуру, а то с экр... Да я не удивлюсь, если и она снимется. Кукольное шоу, а не выборы.
11:22:10 28-08-2023
Боровикова следующая, Малинкович - приготовиться.
11:39:08 28-08-2023
Гость (11:22:10 28-08-2023) Боровикова следующая, Малинкович - приготовиться.... Было бы неплохо,чтобы кандидат остался один и тогда выборы назначаются с новыми кандидатами. (так вроде в законе?)
11:33:29 28-08-2023
Она призвала всех алтайских пенсионеров сплотиться вокруг команды действующего главы региона" Он предыдущие 5 лет вокруг меня не сплачивался-с какого перепуга я должен сплотиться,тем более вокруг команды? Вокруг Химочки с Дешевых?
14:23:57 28-08-2023
Пенсионер (11:33:29 28-08-2023) Она призвала всех алтайских пенсионеров сплотиться вокруг ко... Ага, щас, сплотимся, как же!))) Вот бессовестная бабка!
12:17:22 29-08-2023
Пенсионерка (14:23:57 28-08-2023) Ага, щас, сплотимся, как же!))) Вот бессовестная бабка!... продажная Иуда
11:37:07 28-08-2023
Обещать - не значит сдержать данные народу слова, от слова СОВСЕМ!" Кто и когда своё слово сдержал? Причём на всех уровнях власти.. Начиная с "лягу на рельсы" до "пока я президент,повышения пенсионного возраста не будет"
11:39:57 28-08-2023
Даже противно. Прокладки. Причем использованные. И дело даже не в том, что бессмысленно было заявляться, а в том, что "дал слово - держись, а не дал - крепись". Увы проституция в политических кругах это образ жизни. Теперь мы знаем, что пенсионеров тоже.
22:37:28 28-08-2023
Гость (11:39:57 28-08-2023) Даже противно. Прокладки. Причем использованные. И дело даже... Все они подставные марионетки. Просто так перед самыми выборами не уходят.
11:57:24 28-08-2023
Да давно уже известно, что все под крылом у губернатора. Это наверно не первый и не последний человек, который снимется с выборов
22:48:07 29-08-2023
Роман (11:57:24 28-08-2023) Да давно уже известно, что все под крылом у губернатора. Это... Называйте вещи своими именами, не под крылом, а ставленники.
12:00:11 28-08-2023
У нас нет оппозиции теперь. Теперь все ЕР. Из других партий ещё большенство депутатов переходит к ним. Выбора нет никакого.
12:10:02 28-08-2023
Зачем тогда выдвигалась, о чём думала? Сразу не разобралась, с кем ты? Зачем народные деньги тратила на избирательную кампанию? С таких надо слупливать потраченные деньги с процентами, штрафовать и подвергать обструкции, с запретом работать в органах власти.
22:49:03 29-08-2023
Гость (12:10:02 28-08-2023) Зачем тогда выдвигалась, о чём думала? Сразу не разобралась,... Она выдвигалась бутафорски! Так и спланировано было заране. Это ж цирк.
12:24:18 28-08-2023
По мне так это предательство тех людей которые за тебя готовы были голосовать.
12:27:47 28-08-2023
На этих выборах, у нас нет выбора. Все кандидаты друзья Томенко и видите что делают? Отказываются от гонки, или просто ведут себя хуже пятиклассников.
13:03:13 28-08-2023
Сразу понятно было что спойлеры отвалятся для этого их наняли чтоб Прусаковой голосов мунфильтра не хватило.
13:12:33 28-08-2023
Ну только прусаковой тут не хватало. Пусть дальше похахатывает в думе.
13:25:08 28-08-2023
Вот это да! Кто-то понял, что выборы это фикция?
13:29:12 28-08-2023
Хрустальной души женщина.
14:09:11 28-08-2023
Обязательно пойду на этот "Праздник жизни". Заберу свой бюлютень и положу дома в шкафчик. Что-бы Акимова за меня не плебисцитнула. Старый буду продам антиквариат на Авито.
14:14:58 28-08-2023
Да и если Томенко на выборах победит , в случаи претензий к нему , все следующие 5 лет будут говорить что виновны допустившие его кандидатуру такого непригодного избираться . 5 лет опять покоя не будет из-за этого . Как только в течении следующих 5 лет появится претензия к Томенко , сразу , сразу незамедлительно вести спрос с тех кто допустил его кандидатуру избираться . А то бы какие-то нечто массы народные за них их работу делали под их дудки возмущений подпрыгивая ?
14:38:23 28-08-2023
Гость (14:14:58 28-08-2023) Да и если Томенко на выборах победит , в случаи претензий к ... Возмущающиеся ведь из полиции или из УФСБ опять появятся и кому они со своими возмущениями нужны , если сами и признавали кандидатуру непригодного Томенко пригодной ? Да ещё "КОСМОС" какой-нибудь протестный появится мозги морочить ? Если они сами признали непригодного пригодным для работы губернатором допуская кандидатуру , с них и спрос , тюрьма тюрьма ...
15:22:01 28-08-2023
Назначили бы нам губернатором какого-нибудь работника с Лубянки 32 , было бы легче . Он бы разобрался и с туризмом , и с экономической безопасностью , и с продовольственной , а то в мути пробуксовки продуктивности логики мыслей по темам ...
16:42:50 28-08-2023
Гость (15:22:01 28-08-2023) Назначили бы нам губернатором какого-нибудь работника с Лубя... Это было бы идеально назначение губернатором кого-нибудь из работников с Лубянки 32 . Прелесть , допуски к секретностям есть , родственников заграницей нету уже гарантированно , образование высшее Академическое , системность организующую знает , никаких отношений личных в регионе нету , прелесть , лучше чем тень на плетень .
15:27:23 28-08-2023
Вторая пошла...ушла т.е.)) Вакаев первый снялся,если кто не в курсе.. Мне вот интересно неужели реально кое - кто конкурентов боится? Значит есть посему! И Мария могла бы победить( Прусакоаа) на этих выборах если бы....
22:39:31 28-08-2023
Гость (15:27:23 28-08-2023) Вторая пошла...ушла т.е.)) Вакаев первый снялся,если кто не ... Зато мы знаем теперь друзей Томенко в лицо. Отказались от участия и пропиарила. Класс!
15:29:24 28-08-2023
Это будут самые демократичные выборы, вы че!))
22:40:45 28-08-2023
Гость (15:29:24 28-08-2023) Это будут самые демократичные выборы, вы че!))... Да уже всем понятно кто победит. Можно даже не суетиться и на выборы не ходить.
23:40:54 29-08-2023
Гость (15:29:24 28-08-2023) Это будут самые демократичные выборы, вы че!))... Кто на эти выборы пойдет? Хоть бы опрос провели ради интереса. Процентов 5, может, наберут
16:08:27 28-08-2023
Понятна изначальная суть самого факта существования именно этих кандидатов), это обеспечение легитимности процедуры выборов, якобы состязательность выборов. И пускай всем вменяемым людям очевидна заведомая "непроходимость" этих кандидатов (Вакаев и Хрусталева с Боровиковой - мало знакомы подавляющей массе избирателей, Малинкович - просто очевиднейший политический клоун и фигляр, представитель ЛДПР просто отрабатывает задание из федерального штаба партии - они получают бюджетное финансирование как парламентская партия, а взамен обеспечивают участие своих кандидатов в выборах всех уровней, опять-же для обеспечения двух вышеназванных задач - легитимность и состязательность). Но тогда надо было хотя бы довести их до самой процедуры выборов, обеспечить их участие. Они не набрали бы голосов, это и так понятно. Приличному человеку не за кого из перечисленных голосовать. Но то, что они снимаются еще до самих выборов и опять же в пользу действующего губернатора, это делает выборы фарсом и водевилем. Реальная состязательность могла бы быть в случае выставления кандидатуры от КПРФ, в частности Прусаковой. В крае довольно высок процент протестного голосования, сильные электоральные возможности коммунистов. Не даром ранее АК входил в так называемый "красный пояс" регионов России. Но КПРФ, видимо, имеет негласные договоренности, а самой Прусаковой неплохо и в Москве с госдумовскими депутатскими корочками....
16:36:57 28-08-2023
Гость (16:08:27 28-08-2023) Понятна изначальная суть самого факта существования именно э... Вы с процедурой выдвижения кандидатов в губернаторы знакомы? Дело совсем не в желании Прусаковой. Скорее в нежелании видеть ее в кандитатах кого- то еще. P.S. С Хрусталевой все было понятно с того момента как она покинула КПРФ.
17:16:46 28-08-2023
Гость (16:36:57 28-08-2023) Вы с процедурой выдвижения кандидатов в губернаторы знакомы?... Не надо ссылаться на пресловутый муниципальный фильтр. Это глупо. Выглядит по детски. Если бы коммунисты захотели, они бы прошли этот фильтр и собрали бы голоса. Есть муниципалитеты, где едросов меньше, чем других фракций. При правильно организованной работе реально было собрать проходной балл. Но, повторюсь, видимо не очень им и хотелось. Зачем им терки с властью, когда бюджетные деньги исправно поступают на партийные счета? На них в бюджете заложена официальная расходная статья)
19:16:01 28-08-2023
Гость (17:16:46 28-08-2023) Не надо ссылаться на пресловутый муниципальный фильтр. Это г... А почему Вы так в этом уверенны? Другие фракции не показатеть...потому как голоса они могут отдавать кому угодно. Например, если отдали той же Хрусталевой, то, напрмер, Прусаковой уже не могут отдать Теперь, надеюсь, понятно, почему и зачем взялись кандитаты, прошедшие муниципальный фильтр, но в последствии снявшие свои кандидатуры. Так, что можете оставаться при своем мнении, но не нужно преподносить его как истину. Тем более очень многие здесь и не только здесь возможно совершенно не понимают сегодняшнюя систему выдвижения кандидатов и делают выводы только на основании вот таких комментариев как ваш.
18:51:45 28-08-2023
А вы говорите, что в Барнауле нет собственного цирка.
21:45:05 28-08-2023
Гость (18:51:45 28-08-2023) А вы говорите, что в Барнауле нет собственного цирка.... Оформление допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне осуществляется с его согласия и предусматривает: представление собственноручно заполненной и подписанной им анкеты установленной формы, содержащей сведения о нем и его близких родственниках, к которым для целей настоящего Закона относятся супруг (супруга), отец, мать, дети, в том числе усыновленные, усыновители, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, а также представление документов, удостоверяющих личность оформляемого лица и !!!! подтверждающих указанные в анкете сведения о нем и его близких родственниках;!!!! ((( 10) в статье 22: а) в части первой: абзац четвертый изложить в следующей редакции: "постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) наличие у него и (или) его близких родственников гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";))) http://www.kremlin.ru/acts/bank/49712/page/1
22:13:27 28-08-2023
Гость (18:51:45 28-08-2023) А вы говорите, что в Барнауле нет собственного цирка.... Весь цирк в Барнауле начнётся через 162 дня . Ровно через 180 дней после принятия закона о Государственной тайне от 4.08.2023 . Даже наверняка будет много изменений везде .
22:21:14 28-08-2023
Гость (18:51:45 28-08-2023) А вы говорите, что в Барнауле нет собственного цирка.... 2 февраля 2024 у кого родственники заграницей живут , придётся уволиться .
20:31:24 28-08-2023
Сначала про снятие: хотелось бы узнать позицию партии пенсионеров по поводу снятия с выборов. Если программы партии пенсионеров и губернатора совпадают, то 3 вывода - 1) или пенсионеры Алтая живут лучше, чем в соседних регионах и тогда им надо самораспуститься и перейти в партию губернатора - Единую Россию 2) если пенсионеры живут хуже , чем в соседних регионах, то и тогда им надо самораспуститься, т.к. они не имеют собственной политической платформы т.к. не хотят критиковать власть - руководителей партии все устраивает или выгнать таких руководителей.3) четко запомнить - что нет смысла голосовать за партию пенсионеров в дальнейшем - она не защищает реальные интересы пожилых людей. Такой поступок - плевок в пенсионеров Алтайского края.
21:47:03 28-08-2023
Гость (20:31:24 28-08-2023) Сначала про снятие: хотелось бы узнать позицию партии пенсио... А изначально ещё было видно, что с Хрусталёвой губернатор никакой совершенно! Она ни в коей мере не обладает необходимыми для такой должности качествами. Но есть установленные правила по отбору кандидатов на такие должности, которые она каким -то образом сумела пройти совершенно их не имея. Значит, её и планировали не доводить до выборов, равно, как и с другими подобными кандидатами. Не надо дурачить народ подобными выкрутасами.
21:30:08 28-08-2023
Струхнула единая Россия, что все пенсионеры за нее проголосуют. И ещё хватает наглости нам советовать за кого голосовать. Если её не выгонят из партии ( порядочная сама бы ушла) это конкретно на нас пенсионеров на...ли. Какую должность ей предложили?
22:42:10 28-08-2023
Подруга губернатора она. Вышла из выборов и всех бабушек отправила голосовать за Томенко, пропиариа его.
23:39:31 29-08-2023
Семёныч (22:42:10 28-08-2023) Подруга губернатора она. Вышла из выборов и всех бабушек отп... Все они друзья и подруги Томенко! Вот и снимаются с выборов
23:27:22 28-08-2023
Новый вид извращений: политическая проституция среди пенсионеров...
00:23:59 29-08-2023
Да пусть хоть все снимутся. Томенко хоть так хоть так останется.
00:24:39 29-08-2023
Мне от этого не холодно, ни жарко. Всё куплено и продано.
00:25:32 29-08-2023
А все одно, что эта, что другой, один фиг там все как надо посчитают.
23:37:30 29-08-2023
Гоголь (00:25:32 29-08-2023) А все одно, что эта, что другой, один фиг там все как надо п... Другие кандидаты могут потом голоса в пользу Томенко отдать. Вот вам и выборы!
00:26:23 29-08-2023
А молоток баба срулила, чтоб не позорится. Один фиг не пройдёт.
00:36:31 29-08-2023
Позор. Еще и пенсионеров всех приплела. Говори уж от своего лица.
05:35:54 29-08-2023
На лице всё написано
10:36:59 29-08-2023
Вот это спектакль разыграли)) даже не пойду
11:17:53 29-08-2023
В угоду Томенко что только не сделаешь, в любом случае это неправильно. Люди ведь хотели за нее голосовать, хоть это и 5% всего
12:27:19 29-08-2023
А я как добросовестный пенсионэр никаких полномочий госпоже Крусталевой не передавал ,пусть тюльку не гонит …
12:39:03 29-08-2023
Люди, вы обязаны идти и голосовать. Не хотите за Петровича, значит, голосуйте за кого угодно, кто есть помимо него в бюллетене, чтобы только ему ничего не досталось. Хуже него все равно не будет, даже если Булаева, или как там его, выберут
14:14:31 29-08-2023
Гость (12:39:03 29-08-2023) Люди, вы обязаны идти и голосовать. Не хотите за Петровича, ... Всегда так и поступала подобным образом. Но на эти...не пойду. Противно. Дали бы выдвинуться Прусаковой- вот была бы настоящая битва! А это... Просто фарс. И я в нем не участвую. Точка.
22:45:23 29-08-2023
Дурят нашего брата, как хотят. Подставная кукла.
23:34:38 29-08-2023
Долго мы будем этот фарс наблюдать? Выборы можно считать состоявшимися, победитель известен.