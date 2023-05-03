"Добрый день, Виктор Петрович". Появилось видео встречи Путина с губернатором Алтая
Томенко 2 мая обсудил с президентом России важнейшие направления развития Алтайского края
03 мая 2023, 13:52, ИА Амител
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Алтайского края развитие региона. Полное видео встречи, состоявшейся 2 мая, опубликовали "Вести Алтай".
"Добрый день, Виктор Петрович. Мы только что обсуждали с правительством развитие туристической отрасли. Алтайский край имеет хорошие перспективы. И инвестиционные проекты у вас есть", – такими словами президент начал получасовую встречу с главой региона.
Томенко отметил, что турпоток в край составил более 2 млн человек. Также создаётся современный кластер "Белокуриха Горная", который усилит желание жителей страны отдохнуть именно в Алтайском крае.
Напомним, на встрече также обсудили финансирование новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, ремонт 400-километровой трассы до Казахстана, проект офтальмологической больницы в Барнауле за 950 млн рублей и другие важные для Алтайского края темы.
15:42:31 03-05-2023
Поговорили о туризме,об отдыхе.Отдельно об инвестициях.Вопрос вывоза триллионов из страны оставили на потом.
10:42:51 05-05-2023
Гость (15:42:31 03-05-2023) Поговорили о туризме,об отдыхе.Отдельно об инвестициях.Вопро... Какое отношение имеет Томенко к вывозу денег за Границу?
10:49:18 05-05-2023
никто не любит говорить о проблемах - это не весело