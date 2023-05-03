"Добрый день, Виктор Петрович". Появилось видео встречи Путина с губернатором Алтая

Томенко 2 мая обсудил с президентом России важнейшие направления развития Алтайского края

03 мая 2023, 13:52, ИА Амител

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Алтайского края развитие региона. Полное видео встречи, состоявшейся 2 мая, опубликовали "Вести Алтай".

"Добрый день, Виктор Петрович. Мы только что обсуждали с правительством развитие туристической отрасли. Алтайский край имеет хорошие перспективы. И инвестиционные проекты у вас есть", – такими словами президент начал получасовую встречу с главой региона.

Томенко отметил, что турпоток в край составил более 2 млн человек. Также создаётся современный кластер "Белокуриха Горная", который усилит желание жителей страны отдохнуть именно в Алтайском крае.

Напомним, на встрече также обсудили финансирование новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, ремонт 400-километровой трассы до Казахстана, проект офтальмологической больницы в Барнауле за 950 млн рублей и другие важные для Алтайского края темы.