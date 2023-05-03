НОВОСТИПолитика

"Добрый день, Виктор Петрович". Появилось видео встречи Путина с губернатором Алтая

Томенко 2 мая обсудил с президентом России важнейшие направления развития Алтайского края

03 мая 2023, 13:52, ИА Амител

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Алтайского края развитие региона. Полное видео встречи, состоявшейся 2 мая, опубликовали "Вести Алтай".

"Добрый день, Виктор Петрович. Мы только что обсуждали с правительством развитие туристической отрасли. Алтайский край имеет хорошие перспективы. И инвестиционные проекты у вас есть", – такими словами президент начал получасовую встречу с главой региона.

Томенко отметил, что турпоток в край составил более 2 млн человек. Также создаётся современный кластер "Белокуриха Горная", который усилит желание жителей страны отдохнуть именно в Алтайском крае.

Напомним, на встрече также обсудили финансирование новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула, ремонт 400-километровой трассы до Казахстана, проект офтальмологической больницы в Барнауле за 950 млн рублей и другие важные для Алтайского края темы.

Виктор Томенко Владимир Путин Алтайский край

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:42:31 03-05-2023

Поговорили о туризме,об отдыхе.Отдельно об инвестициях.Вопрос вывоза триллионов из страны оставили на потом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:51 05-05-2023

Гость (15:42:31 03-05-2023) Поговорили о туризме,об отдыхе.Отдельно об инвестициях.Вопро... Какое отношение имеет Томенко к вывозу денег за Границу?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:18 05-05-2023

никто не любит говорить о проблемах - это не весело

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров