"Чуть не съел изнутри". Жительница Барнаула о том, как победила рак легкого и страх

Почти год коварная болезнь играла с врачами в прятки

01 августа 2024, 09:14, ИА Амител

Женщина с рукой на груди / Фото: unsplash.com

Рак легких – самое распространенное онкозаболевание в Алтайском крае. Ежегодно выявляют около полутора тысяч новых случаев. В запущенном варианте болезнь способна очень быстро убить человека или сделать его глубоким инвалидом. Если же обнаружить патологию вовремя, даже при самых "злых" формах высок шанс сохранить жизнь и здоровье на долгие годы. Именно такую историю рассказала amic.ru жительница Барнаула Римма Звягинцева. Семь лет назад у нее обнаружили агрессивную форму рака в правом легком. Настойчивость и неравнодушие женщины к своему здоровью помогли поймать болезнь на начальной стадии и своевременно провести радикальное лечение. Через неделю нашей героине исполняется 63 года, а прожить она планирует еще как минимум 20!

Казуистика да и только

Многочисленными исследованиями давно доказано: курение – главная причина злокачественных процессов в органах дыхания. Более 90% случаев рака легких связано с этой вредной привычкой. И неважно, курит ли человек сам или просто находится рядом с курильщиком: канцерогены (а их в сигаретном дыме более 40!) и токсичные яды с дыханием попадают прямиком в органы дыхания.

Комментарий врача

Кстати, вред популярных сегодня курительных гаджетов (вейпов, электронных сигарет и т.п.) для врачей так же очевиден, как и вред табачного дыма, – и они уже бьют тревогу.

"Если состав табачного дыма изучен досконально, то что содержится в компонентах для всех этих устройств, пока знают только их производители. Случаев смертей после курения вейпов становится все больше. Так что я не удивлюсь, если через несколько лет мы получим поколение пациентов с раком легких из-за курительных гаджетов", – рассуждает заведующий торакальным отделением алтайского онкодиспансера Артак Панасьян.

Кроме курения, к факторам риска по раку легких относятся частые контакты с источниками радиации, асбестом, солями цветных и тяжелых металлов, наследственность (наличие рака легкого у кровных родственников) и хронические заболевания бронхолегочной системы. Но ничего этого у Риммы Звягинцевой не было.

Она – технолог-конструктор швейного производства – большую часть жизни работала с нитками да иголками. А в последние годы – в фирме по продаже канцелярских товаров. Никаких вредных производств и химикатов. Случаев онкологических заболеваний в роду Звягинцевых тоже не было. Никак не связана Римма Анатольевна и с табаком: вся семья некурящая.

Комментарий врача

"Развитие заболевания при отсутствии факторов риска это, конечно, большая редкость. Такие случаи составляют не более 1% от всей статистики по раку легкого. Но это еще раз напоминает о том, что от болезни не застрахован никто, и абсолютно каждому нужно внимательно относиться к своему здоровью", – объясняет Артак Панасьян.

Рак-иллюзионист

Первые "звоночки" от болезни были очень необычными – на рак легкого вообще не подумаешь.

"Сначала стал пропадать голос: мне кажется, что я говорю громко, почти кричу, а по факту получается шепот. Потом появился постоянный кашель, причем не привычный, грудной, а как будто першит в горле и все время хочется это прокашлять. А еще появился странный запах – как будто внутри меня мясо горит, но что удивительно, чувствовала его только я", – вспоминает Римма Анатольевна.

Комментарий врача

Главное коварство рака легких заключается в том, что чаще всего болезнь длительное время развивается бессимптомно.

"При современном ритме жизни повышенной утомляемостью и снижением работоспособности никого не удивишь, поэтому люди в последнюю очередь склонны связывать их с началом смертельно опасного заболевания. Очевидные симптомы, как правило, появляются уже в распространенной стадии. Кашель, который постепенно становится упорным, хроническим, осиплость голоса, боли в груди, примесь крови в мокроте, одышка, беспричинная потеря веса – любой из этих признаков является поводом срочно показаться врачу", – напоминает Артак Панасьян.Участковый терапевт не посмеялась над странными жалобами пациентки, а решила во что бы то ни стало найти причину беспокойства. На это ушел почти год: как заправский иллюзионист болезнь все время ускользала от врачей.

Женщина прошла все мыслимые и немыслимые обследования, сдала десятки анализов – никакой конкретики. Даже "всевидящее око" компьютерной томографии показало что-то невразумительное по типу остаточных явлений после вялотекущей пневмонии.

"В какой-то момент меня охватила паника: симптомы не проходят, а у меня на руках несколько диагнозов и все – под вопросом. И тогда я начала стучаться во все двери: куда надо и куда не надо. В одной из этих дверей мне и попался торакальный хирург Артак Панасьян. Он предложил делать операцию: удалить сомнительный участок в легком максимально радикально, как будто уже известно, что там рак, и тщательно исследовать операционный материал", – вспоминает женщина.

Агрессивный диагноз

Так и поступили. Сама Римма Анатольевна операции даже обрадовалась, не испугала ее и суеверная дата – 13 ноября: все лучше, чем это бесконечное хождение по кругу. Облегчение женщина почувствовала буквально в первые часы после наркоза: пропал изнурительный кашель и запах горелого мяса изнутри. А в анализах крови резко упало СОЭ (один из ключевых показателей, свидетельствующих о наличии патологического процесса в организме. – Прим. ред.).

"Диагноз очень долго не говорили. Уже у всех в нашей палате результаты пришли, а моих все нет и нет. Оказалось – перепроверяли. Дважды отправляли в Новосибирск, уж слишком неутешительным было первоначальное заключение. В итоге мнение врачей контрольной лаборатории совпало с результатом барнаульских гистологов: мелкоклеточный рак легкого. К тому времени я уже знала: этот вид рака очень агрессивный, быстро развивается и дает метастазы по всему организму, буквально съедая человека изнутри", – вспоминает Римма Анатольевна.

Восстанавливалась она после операции очень тяжело: долгое время голова кружилась, когда женщина лежала. Четыре курса химиотерапии тоже дались нелегко:

"Было ощущение непроходящего похмелья. Но куда сложнее было эмоционально. Днем все члены семьи расходились по своим делам, а я оставалась один на один со своими дурацкими мыслями".

Чтобы отвлечься, Римма Анатольевна попросила у директора разрешения приходить на работу – по мере сил и возможности.

"Я занималась там всем чем угодно: кому-то чай заварю, кому-то документы покопирую – всякой ерундой, с которой они и без меня бы прекрасно справились. Но это помогло мне выкарабкаться", – признается женщина.

Просить – не стыдно

Римма Звягинцева уже семь лет живет без рака. Признается: паника прошла, рака женщина больше не боится, знает, что эта болезнь не развивается стремительно. Но бдительности не теряет: регулярно, без напоминаний, сдает все анализы и проходит необходимые обследования. И очень удивляется пациентам, которые хлопают дверями или в обиде на врачей отказываются от лечения.

"Врачи, конечно, не боги: они не помогут, если ты сам себя запустил. Но какой смысл жаловаться на медиков, когда тебя к ним полумертвого привезли, а где ты раньше был? Медицина сейчас не то что 30 лет назад: вылечить могут очень многое, но и вы сами на себя рукой не махайте. Не надо бояться, не надо обижаться на врачей – они тоже люди, со своими эмоциями, проблемами, у них тоже что-то может болеть, в конце концов! Даже если кто-то холодно к вам отнесся, стучите в другую дверь, не опускайте руки. Раньше я стыдилась своими проблемами людей обременять, а теперь мне не стыдно", – объясняет Римма Анатольевна.

Через полтора года после операции у женщины случился сильный болевой синдром в месте операционного разреза: болело так, что не могла носить белье, спала полусидя, было трудно дышать. Направили в противоболевой кабинет краевого онкодиспансера. В очереди у Риммы Анатольевны было время понаблюдать за пациентами: