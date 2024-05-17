"Год терпела". Алтайская пенсионерка рассказала, как победила коварную меланому

Вовремя распознать и обезвредить одно из самых агрессивных видов онкозаболеваний помогла подруга

17 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Родинки на теле / Фото: unsplash.com

В мае во всем мире отмечается день борьбы с меланомой. Это один из самых опасных видов рака. Он годами может скрываться под маской безобидной родинки или бородавки, а потом в считанные недели убить человека. Полное излечение от болезни возможно лишь при удалении опухоли на начальной стадии. Так случилось с нашей героиней Галиной Ивановной, которая в этом году отмечает 10-летие победы над коварной меланомой. Она рассказала amic.ru, как сейчас помогает другим людям распознать опасность.

Что такое меланома



Меланома – это злокачественная опухоль. Она возникает из-за перерождения меланоцитов – клеток, отвечающих за цвет кожи. Скопления таких клеток находятся в родинках, поэтому нередко патология развивается именно из них. У мужчин меланома чаще всего появляется на туловище, голове и шее, у женщин – на руках и ногах. За последние десять лет на Алтае заболеваемость меланомой увеличилась почти на 70%. Это связано с возросшим воздействием ультрафиолетовых лучей из-за ухудшения экологии Земли, а также модой на загар.

Безобразие "на ножке"

Родинка возле правой подмышки у Галины Ивановны была всегда, сколько она себя помнит. Правда, не совсем обычная – объемная, словно "на ножке".

"Большую часть жизни она меня никак не беспокоила, так что я на нее внимания не обращала – есть и есть. А вот за пару лет до всей этой истории появился зуд и дискомфорт от контакта с лямкой бюстгальтера. Ну я что? Почешу, да и дальше живу", – рассказала женщина.

Когда Галина Ивановна обратилась в поликлинику, врачи порекомендовали показать родинку онкологу.

"Но мы, женщины, все время в каких-то заботах, особенно в деревне – так я еще год протерпела", – отметила она.

А летом 2014 года, когда женщина гостила в Барнауле у подруги, та обратила внимание на необычную родинку, тем более к тому времени она уже начала сочиться кровянистыми выделениями, набухала и трескалась.

"Немедленно в онкоцентр!" – заявила подруга, увидев это "безобразие".

Врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера Виталий Тарабукин:



К основным признакам злокачественной трансформации родинки относятся любые изменения ее размеров, формы и цвета, которые происходят более месяца.



Специфический симптом перерождения доброкачественного невуса в раковую форму – асимметрия, когда одна условная половинка становится не похожа на другую, появляется край с неровностями и зазубринками.



Настораживать также должен зуд в области образования, изъязвление и шелушение его поверхности, кровоточивость, выпадение волос, если они там ранее росли. Косвенным симптомом развития меланомы может стать внезапное существенное увеличение числа родинок на теле.



Все эти симптомы внимательный человек может заметить у себя самостоятельно. Практически все они, в том или ином сочетании, проявляются уже на начальных стадиях заболевания. Все, что нужно было сделать, чтобы поймать болезнь вовремя, – обратиться к врачу.

Чем раньше, тем проще

Уже через пару дней Галина Ивановна была на приеме у онколога краевого онкодиспансера. Едва взглянув на "родинку", врач сразу же начал оформлять госпитализацию. А уже через два дня меланому удалили. Результаты гистологии показали, что злокачественный процесс достиг второй стадии. На обходе врач объяснил Галине Ивановне, что во время операции ей провели глубокое иссечение опухоли и постарались удалить все, что было возможно. Однако химиотерапии не избежать.

"Я очень переживала: какие последствия меня ждут от такого лечения. Жалела, что не обратилась к онкологу еще год назад, когда врачи мне советовали. Тогда все могло сложиться намного проще", – рассказала женщина.

Врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера Виталий Тарабукин:



Знать стадию развития меланомы крайне важно. Как правило, стадия развития меланомы оценивается по глубине ее прорастания в кожу. Делается это только после тотального хирургического иссечения опухоли. Забирать "кусочки", делать соскобы при меланоме категорически противопоказано – механическое повреждение может спровоцировать стремительный рост и метастазирование опухоли.



Первую стадию меланомы лечат хирургически, тотально иссекая образование с широким отступом от его краев, чтобы не оставить в коже патологических клеток. Именно поэтому мы, онкологи, категорически против удаления родинок и других новообразований кожи в косметических салонах.



На второй и третьей стадии операция сочетается с последующей лекарственной терапией.



Лечение четвертой стадии, как правило, состоит только из лекарственной терапии, способной продлить жизнь пациента настолько долго, насколько это будет возможно.

Неласковое солнце

Галина Ивановна прошла пять курсов лекарственной терапии. С тех пор меланома ее больше не беспокоила. Тем не менее она регулярно проходит профилактические обследования и находится под наблюдением у краевых онкологов.

"Поначалу было страшно – а вдруг вернется? Никому не хотела рассказывать о своей болезни. Даже от мужа удавалось скрывать несколько месяцев – благо, что после операции осталась в городе помогать дочери с внучкой, домой приезжала только на выходные. А потом перестала скрывать. Наш возраст – критический по онкологии: после 60 лет уже кажется, что болеет чуть ли не каждый пятый знакомый", - отметила жительница края.

После лечения меланомы жизнь Галины Ивановны изменилась. Онкологи порекомендовали ей особый образ жизни и режим питания, способствующий укреплению иммунитета. В первую очередь - максимальное ограничение солнца, ведь повышенная инсоляция является основным фактором риска развития и рецидива меланомы.

Врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера Виталий Тарабукин:



Длительное нахождение на солнце, солнечные ожоги, не соблюдение режима загара – все это очень опасно, особенно если случаи меланомы были у близких родственников. Некоторые думают, что у смуглых людей есть какая-то особая защита - это миф: смуглая кожа обгорает точно так же, как и любая другая.



Защитить кожу от ультрафиолета поможет солнцезащитный крем. Чем более чувствительная кожа (бледная, с большим количеством родинок и веснушек, склонная к обгоранию), тем более высокую степень защиты нужно выбирать. Аналогичные рекомендации – если вы собираетесь выезжать за пределы своего региона в любые более южные территории: степень защиты крема там должна быть выше, чем та, которую вы привыкли использовать дома.



Умеренно загорать можно с 10 до 11 часов утра или вечером после 16 часов. Категорически нельзя в период, когда солнце находится в зените, то есть с 11 утра до 16 пополудни. Если в это время вам необходимо выйти на улицу, стоит надеть длинные юбки или брюки, верх с рукавами и головной убор.Сейчас Галине Ивановне 76 лет, планов на жизнь еще много. После болезни у нее появилась привычка машинально "сканировать" родинки людей.