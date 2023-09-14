Чуть не убило четверых. На видео попал момент обрушения кирпичного фасада в Барнауле
Люди успели заметить опасность и отбежать
14 сентября 2023, 10:40, ИА Амител
Момент обрушения облицовки кирпичного фасада жилого здания в Барнауле попал на видеокамеру, установленную возле входа в подъезд. Кадры опубликовали "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.
Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля. Возле здания ввели режим повышенной готовности.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как за секунды до обрушения из подъезда выходят три человека и еще один подходит к зданию. Все четверо успели заметить опасность и отбежать.
13 сентября по решению властей была демонтирована оставшаяся часть кирпичной облицовки. Ситуация находится на контроле в администрации города и Индустриального района.
10:58:32 14-09-2023
Опасно
10:59:34 14-09-2023
Да уж, повезло так повезло.
11:00:24 14-09-2023
Не дай бог попасть под такой обвал
14:39:47 14-09-2023
А кто за это будет отвечать?
09:00:43 15-09-2023
Гость (14:39:47 14-09-2023) А кто за это будет отвечать?... Как всегда - никто.