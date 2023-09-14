Чуть не убило четверых. На видео попал момент обрушения кирпичного фасада в Барнауле

Люди успели заметить опасность и отбежать

14 сентября 2023, 10:40, ИА Амител

Момент обрушения облицовки кирпичного фасада жилого здания в Барнауле попал на видеокамеру, установленную возле входа в подъезд. Кадры опубликовали "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля. Возле здания ввели режим повышенной готовности.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как за секунды до обрушения из подъезда выходят три человека и еще один подходит к зданию. Все четверо успели заметить опасность и отбежать.

13 сентября по решению властей была демонтирована оставшаяся часть кирпичной облицовки. Ситуация находится на контроле в администрации города и Индустриального района.