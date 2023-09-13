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В Барнауле ввели режим повышенной готовности у дома с обрушенным кирпичным фасадом

Ситуация находится на контроле в мэрии города и администрации Индустриального района

13 сентября 2023, 13:05, ИА Амител

В Барнауле в границах дома на Павловском тракте, где произошло частичное обрушение облицовочного кирпича, введен режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля.

13 сентября в администрации Индустриального района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории дома. В настоящее время идет подготовка к проведению дальнейших работ", – рассказали в мэрии.

Ситуация находится на контроле в администрации города и администрации Индустриального района.

Ранее в СМИ сообщали, что возле дома могут ввести режим ЧС, однако, как уточнили amic.ru в пресс-службе администрации Барнаула, такой вопрос на совещании не поднимался.

Что происходит возле дома в Барнауле, где на машины обрушились кирпичи с фасада. Фото

Для охраны общественного порядка возле дома организовано круглосуточное дежурство полиции
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Комментарии 4

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Гость

13:16:50 13-09-2023

щас проконтролируют, соберут заседание, выберут председателя, объяснят почему фасад упал, и разойдутся дальше нихрена не делать

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Гость

14:22:09 13-09-2023

Необходимо очень и очень серьёзно подойти к продумыванию дальнейших работ.

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Олег

14:54:01 13-09-2023

Хочу бумажку о объявлении режима готовности почитать. Для опыта.

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Гость

17:35:17 13-09-2023

Погодите, сначала должен "Тот-который-даёт-поручения" дать поручение взять на контроль. И только потом можно что-то делать.

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