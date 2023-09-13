В Барнауле ввели режим повышенной готовности у дома с обрушенным кирпичным фасадом

Ситуация находится на контроле в мэрии города и администрации Индустриального района

13 сентября 2023, 13:05, ИА Амител

В Барнауле в границах дома на Павловском тракте, где произошло частичное обрушение облицовочного кирпича, введен режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Напомним, вечером 12 сентября со стены 16-этажного дома № 126 на Павловском тракте – с 3 по 11 этаж – обрушились кирпичи на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля.

13 сентября в администрации Индустриального района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории дома. В настоящее время идет подготовка к проведению дальнейших работ", – рассказали в мэрии.

Ситуация находится на контроле в администрации города и администрации Индустриального района.

Ранее в СМИ сообщали, что возле дома могут ввести режим ЧС, однако, как уточнили amic.ru в пресс-службе администрации Барнаула, такой вопрос на совещании не поднимался.