ЧВК "Вагнер" не имеет никакого отношения к российской армии, заявил Пригожин

По словам бизнесмена, компания действовала и будет действовать по всему миру

18 февраля 2023, 18:50, ИА Амител

Кадр из видео РИА ФАН

ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. Об этом заявил её владелец Евгений Пригожин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что компания стала частью ВС РФ.

Бизнесмен сказал, что французский лидер живёт в мире иллюзий и крайне плохо проинформирован о том, что происходит в Африке и Москве.

"ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК "Вагнер" – это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее в феврале Пpигожин сообщил о полном прекращении набора бойцов из исправительных учреждений.